https://ria.ru/20201117/artisty-1584972550.html
Российские власти не рассматривают мер поддержки артистов
Российские власти не рассматривают мер поддержки артистов
Власти РФ сейчас не рассматривают меры поддержки артистов и деятелей культуры: съемки и работа театров не запрещены, сообщил журналистам во вторник... РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T12:34
2020-11-17T12:34
2020-11-17T12:43
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Власти РФ сейчас не рассматривают меры поддержки артистов и деятелей культуры: съемки и работа театров не запрещены, сообщил журналистам во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Насколько я знаю, каких-либо мер поддержки сейчас в данном случае не рассматривается. Съемки телевизионные и киносъемки не останавливаются. Они никак не запрещены с соблюдением всех требований наших санитарный властей. Вся творческая работа продолжается, театры, как вы знаете, тоже работают, но с известными ограничениями. К сожалению, они неминуемы сейчас, в условиях свирепствующей пандемии. Это та ситуация, которая есть", - сказал он.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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