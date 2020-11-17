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Житель Башкирии похудел на 14 килограммов ради службы в армии
Житель Башкирии похудел на 14 килограммов ради службы в армии
Житель Башкирии Азамат Шакиров похудел на 14 килограммов и сделал коррекцию зрения ради службы в армии, сообщает пресс-служба Центрального военного округа. РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T15:21
2020-11-17T15:21
2020-11-17T15:44
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общество
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САМАРА, 17 ноя — РИА Новости. Житель Башкирии Азамат Шакиров похудел на 14 килограммов и сделал коррекцию зрения ради службы в армии, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.Во время весеннего призыва мужчина не прошел медицинскую комиссию. После этого Шакиров решил всерьез заняться своим здоровьем."На следующий же день сделал коррекцию зрения. Записался в фитнес-зал. У меня на тренера денег не было, но один тренер вызвался мне бесплатно помочь, когда узнал, что я занимаюсь ради мечты, чтобы пойти в армию. Он мне назначал тренировки, контролировал правильное питание. В итоге я за полгода сбросил 14 килограммов. Теперь я вешу 118 килограммов", — цитирует 25-летнего Шакирова пресс-служба.По данным ведомства, осенью мужчина успешно прошел медкомиссию и его призвали в Вооруженные силы России. Он будет служить в Военно-морском флоте в Калининградской области.
https://ria.ru/20201023/prizyv-1581119447.html
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