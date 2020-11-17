https://ria.ru/20201117/armeniya-1585085161.html
Путин: Армения не раз благодарила Россию за выполнение обязательств
Путин: Армения не раз благодарила Россию за выполнение обязательств
Руководство Армении неоднократно выражало России слова благодарности за выполнение обязательств в период обострения ситуации в Нагорном Карабахе, заявил... РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T21:26
2020-11-17T21:26
2020-11-17T21:26
ситуация в нагорном карабахе
нагорный карабах
владимир путин
армения
в мире
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Руководство Армении неоднократно выражало России слова благодарности за выполнение обязательств в период обострения ситуации в Нагорном Карабахе, заявил президент РФ Владимир Путин."РФ в рамках многосторонних и двусторонних обязательств, в том числе в сфере военно-технического сотрудничества, полностью выполняла все свои обязательства. За что руководство Армении, в том числе в лице премьер-министра (Никола) Пашиняна, неоднократно выражало слова благодарности и подчеркивало, что Россия в полном соответствии со своими обязательствами выполняет все обязательства в этой сфере", - сказал Путин в интервью в эфире телеканала "Россия 24".
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нагорный карабах, владимир путин, армения, в мире