https://ria.ru/20201117/armeniya-1585085161.html

Путин: Армения не раз благодарила Россию за выполнение обязательств

Путин: Армения не раз благодарила Россию за выполнение обязательств

Руководство Армении неоднократно выражало России слова благодарности за выполнение обязательств в период обострения ситуации в Нагорном Карабахе, заявил... РИА Новости, 17.11.2020

2020-11-17T21:26

2020-11-17T21:26

2020-11-17T21:26

ситуация в нагорном карабахе

нагорный карабах

владимир путин

армения

в мире

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Руководство Армении неоднократно выражало России слова благодарности за выполнение обязательств в период обострения ситуации в Нагорном Карабахе, заявил президент РФ Владимир Путин."РФ в рамках многосторонних и двусторонних обязательств, в том числе в сфере военно-технического сотрудничества, полностью выполняла все свои обязательства. За что руководство Армении, в том числе в лице премьер-министра (Никола) Пашиняна, неоднократно выражало слова благодарности и подчеркивало, что Россия в полном соответствии со своими обязательствами выполняет все обязательства в этой сфере", - сказал Путин в интервью в эфире телеканала "Россия 24".

https://ria.ru/20201117/armeniya-1585082656.html

нагорный карабах

армения

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нагорный карабах, владимир путин, армения, в мире