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Военнослужащие на дороге в районе города Карвачар
Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201117/armeniya-1585082656.html
Путин назвал ситуацию в Армении после соглашения ее внутренним делом
Путин назвал ситуацию в Армении после соглашения ее внутренним делом
Ситуация в Армении является внутренним делом этой страны, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T21:00
2020-11-17T21:00
ситуация в нагорном карабахе
беспорядки в ереване
никол пашинян
ильхам алиев
владимир путин
ереван
азербайджан
армения
в мире
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Ситуация в Армении является внутренним делом этой страны, заявил президент РФ Владимир Путин.В Ереване несколько дней проходят акции оппозиции, ее участники требуют отставки премьера Армении Никола Пашиняна из-за того, что он подписал соглашение о прекращении огня в Карабахе. Специальная следственная служба Армении возбудила уголовное дело по статье "организация и проведение собрания с нарушением установленного законом порядка", максимальная санкция которой предусматривает двухмесячный арест.Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.Пашинян заявил, что решение подписать соглашение было для него крайне тяжелым, но, если бы документ не был подписан, Армении было бы намного хуже. Алиев назвал подписание заявления капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Азербайджану, военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.
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азербайджан
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беспорядки в ереване, никол пашинян, ильхам алиев, владимир путин, ереван, азербайджан, армения, в мире

Путин назвал ситуацию в Армении после соглашения ее внутренним делом

21:00 17.11.2020
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы СМИ по ситуации в Нагорном Карабахе
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы СМИ по ситуации в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Ситуация в Армении является внутренним делом этой страны, заявил президент РФ Владимир Путин.
В Ереване несколько дней проходят акции оппозиции, ее участники требуют отставки премьера Армении Никола Пашиняна из-за того, что он подписал соглашение о прекращении огня в Карабахе. Специальная следственная служба Армении возбудила уголовное дело по статье "организация и проведение собрания с нарушением установленного законом порядка", максимальная санкция которой предусматривает двухмесячный арест.
"Что касается внутриполитической ситуации, то это не наше дело, это дело Армении. Это независимое, суверенное государство, это государство вправе решать свои внутренние дела так, как считает нужным", - сказал Путин в эфире телеканала "Россия 24"
Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.
Пашинян заявил, что решение подписать соглашение было для него крайне тяжелым, но, если бы документ не был подписан, Армении было бы намного хуже. Алиев назвал подписание заявления капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Азербайджану, военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.
Кадры митинга у академического театра в Ереване - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
16 ноября, 16:53
В центре Еревана проходит антиправительственный митинг
 
Ситуация в Нагорном КарабахеБеспорядки в ЕреванеНикол ПашинянИльхам АлиевВладимир ПутинЕреванАзербайджанАрменияВ мире
 
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