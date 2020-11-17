https://ria.ru/20201117/armeniya-1584960629.html

Ереван заключит договор с Россией о телевещании

Ереван заключит договор с Россией о телевещании

Председатель Национальной комиссии по телевидению и радио Армении Тигран Акопян анонсировал заключение договора с РФ о вещании российских телеканалов. РИА Новости, 17.11.2020

2020-11-17T11:43

2020-11-17T11:43

2020-11-17T11:43

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ереван

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ЕРЕВАН, 17 ноя – РИА Новости. Председатель Национальной комиссии по телевидению и радио Армении Тигран Акопян анонсировал заключение договора с РФ о вещании российских телеканалов."По всей вероятности, с РФ будет заключен межгосударственный договор, и один или два республиканских и столичных слота (частоты) будут выделены российским телекомпаниям", - сказал Акопян в ходе рассмотрения заявок телекомпаний на получение лицензий.По его словам, конкурс объявлен на 25 частот. "На шесть республиканских слотов (частот) претендуют 12 телекомпаний, на девять столичных – четыре телекомпании, и на 10 областных – 13 телекомпаний", - сказал Акопян. Глава комиссии сообщил, что зарубежные вещатели получают лицензию на использование слотов в соответствии с межгосударственным договором без конкурса. Он проинформировал также, что итоги конкурса будут подведены в январе.Ранее руководитель отдела лицензирования Нацкомиссии по телевидению и радио Лианна Дохикян сообщила РИА Новости, что иностранные телеканалы в данный момент лицензированы и будут действовать как минимум до 20 января 2021 года, когда истекает срок их лицензии. По ее словам, если до этого будут заключены межгосдоговора, то они продолжат свою деятельность на основании этих договоров. В Армении сейчас транслируются российские "Первый канал", "РТР Планета", "Россия. Культура" и межгосударственный телеканал "Мир".Глава Нацкомиссии по телевидению и радио страны Тигран Акопян неоднократно заявлял о необходимости исключения из национального цифрового мультиплекса иностранных телекомпаний исходя из соображений информационной безопасности. Он повторил свою позицию на пресс-конференции 29 января, обосновав ее тем, что у регулятора нет механизмов воздействия на иностранные ТВ в случае нарушений. В интервью Sputnik Армения Акопян заявил, что представлял эту позицию и российской стороне, в том числе послу РФ, "и в посольстве с аргументами армянской стороны были согласны".Ранее посольство РФ в Ереване распространило заявление, в котором отметило, что новый законопроект "Об аудиовизуальном медиа" скажется на судьбе российских телеканалов. По мнению диппредставительства, из-за нововведения нужно будет договариваться о новых "правилах игры", которые, по его предположению, будет предлагать Ереван. В заявлении отмечалось, что российская сторона уже не раз обозначала готовность к соответствующему диалогу и ждет ответа армянских партнеров.Все новости Армении читайте на сайте Sputnik Армения >>

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левон акопян, ереван, армения, общество