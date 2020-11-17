https://ria.ru/20201117/arest-1585045955.html

В Госдуме отреагировали на арест Украиной 44 российских самолетов

В Госдуме отреагировали на арест Украиной 44 российских самолетов

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек назвал виртуальным арест 44 российских самолетов, о котором отчиталась во вторник украинская прокуратура. РИА Новости, 17.11.2020

2020-11-17T17:28

2020-11-17T17:28

2020-11-17T17:28

руслан бальбек

госдума рф

генеральная прокуратура рф

владимир путин

севастополь

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек назвал виртуальным арест 44 российских самолетов, о котором отчиталась во вторник украинская прокуратура. "Это громкое заявление по сути - лишь отчёт о якобы проделанной работе... Вроде бы по бумагам все сходится: и полёты в Крым запрещены, и самолёты арестованы, и, судя по тону заявления, они уже стоят в киевском аэропорту опечатанные и с приставленной охраной. Но по факту ничего этого нет: самолёты летают, в том числе и те, которые виртуально арестованы, и симферопольский аэропорт работает, и туристический поток не иссякает на полуостров", - сказал РИА Новости парламентарий.Так что, констатировал он, украинская прокуратура подготовила доклад о своей работе из разряда "и волки сыты, и овцы целы".Прокуратура Автономной Республики Крым и города Севастополь, входящая в структуру Генпрокуратуры Украины, объявила во вторник об аресте 44 российских самолетов из-за полетов на полуостров.

https://ria.ru/20201117/aksenov-1585043106.html

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руслан бальбек, госдума рф, генеральная прокуратура рф, владимир путин, севастополь, оон, украина, в мире