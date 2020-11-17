Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201117/arest-1585045955.html
В Госдуме отреагировали на арест Украиной 44 российских самолетов
В Госдуме отреагировали на арест Украиной 44 российских самолетов
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек назвал виртуальным арест 44 российских самолетов, о котором отчиталась во вторник украинская прокуратура. РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T17:28
2020-11-17T17:28
руслан бальбек
госдума рф
генеральная прокуратура рф
владимир путин
севастополь
оон
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/156202/09/1562020959_0:46:3072:1774_1400x0_80_0_0_afd550e1756ce414c6fca42387c55256.jpg
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек назвал виртуальным арест 44 российских самолетов, о котором отчиталась во вторник украинская прокуратура.&nbsp;"Это громкое заявление по сути - лишь отчёт о якобы проделанной работе... Вроде бы по бумагам все сходится: и полёты в Крым запрещены, и самолёты арестованы, и, судя по тону заявления, они уже стоят в киевском аэропорту опечатанные и с приставленной охраной. Но по факту ничего этого нет: самолёты летают, в том числе и те, которые виртуально арестованы, и симферопольский аэропорт работает, и туристический поток не иссякает на полуостров", - сказал РИА Новости парламентарий.Так что, констатировал он, украинская прокуратура подготовила доклад о своей работе из разряда "и волки сыты, и овцы целы".Прокуратура Автономной Республики Крым и города Севастополь, входящая в структуру Генпрокуратуры Украины, объявила во вторник об аресте 44 российских самолетов из-за полетов на полуостров.
https://ria.ru/20201117/aksenov-1585043106.html
севастополь
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/156202/09/1562020959_177:0:2908:2048_1400x0_80_0_0_849b708e76bc5a3db1544cabb42c7b75.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
руслан бальбек, госдума рф, генеральная прокуратура рф, владимир путин, севастополь, оон, украина, в мире

В Госдуме отреагировали на арест Украиной 44 российских самолетов

17:28 17.11.2020
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловРуслан Бальбек
Руслан Бальбек - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек назвал виртуальным арест 44 российских самолетов, о котором отчиталась во вторник украинская прокуратура. 
"Это громкое заявление по сути - лишь отчёт о якобы проделанной работе... Вроде бы по бумагам все сходится: и полёты в Крым запрещены, и самолёты арестованы, и, судя по тону заявления, они уже стоят в киевском аэропорту опечатанные и с приставленной охраной. Но по факту ничего этого нет: самолёты летают, в том числе и те, которые виртуально арестованы, и симферопольский аэропорт работает, и туристический поток не иссякает на полуостров", - сказал РИА Новости парламентарий.
Так что, констатировал он, украинская прокуратура подготовила доклад о своей работе из разряда "и волки сыты, и овцы целы".
Прокуратура Автономной Республики Крым и города Севастополь, входящая в структуру Генпрокуратуры Украины, объявила во вторник об аресте 44 российских самолетов из-за полетов на полуостров.
Ежегодное послание президента РФ В. Путина Федеральному Собранию - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
Вчера, 17:21
Аксенов назвал арест Киевом российских самолетов "мелкой пакостью"
 
Руслан БальбекГосдума РФГенеральная прокуратура РФВладимир ПутинСевастопольООНУкраинаВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:28ФНПР: повышение пенсионных накоплений для их выплаты не существенно
10:28Адвокат Ефремова заявил, что актер близок к примирению с потерпевшими
10:26В аэропорту "Шереметьево" экстренно сел частный самолет
10:24В Москве оценили ситуацию с нарушениями запрета на работу заведений ночью
10:24Винокур задумался о смене профессии
10:23Матвиенко оценила введение российских миротворцев в Карабах
10:20Совфед одобрил использование российских миротворцев в Карабахе
10:19Рубль снизился к доллару и евро
10:18Обама назвал одну из главных неудач своего президентства
10:10"Аэрофлот" возобновляет полеты в Тегеран
10:08Помпео: США готовы помочь Грузии в углублении евроатлантических связей
10:04В НИИ гриппа рассказали о мутациях коронавируса
10:03В штате Джорджия завершилась проверка аппаратов для обработки бюллетеней
09:55Полиция Парижа применила слезоточивый газ и водометы на акции протеста
09:52В Совфеде рекомендовали одобрить использование миротворцев в Карабахе
09:50Минтруд поручил проработать варианты выплаты накопительной части пенсии
09:44Совфед получил обращение Путина об использовании миротворцев в Карабахе
09:43Стала известна причина хлопка на судостроительном заводе в Приамурье
09:37Валенса заявил, что Трамп не способен решать проблемы
09:36В МИД прокомментировали заявления Трампа о выводе войск из Афганистана
Лента новостейМолния