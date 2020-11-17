https://ria.ru/20201117/arest-1585045955.html
В Госдуме отреагировали на арест Украиной 44 российских самолетов
В Госдуме отреагировали на арест Украиной 44 российских самолетов
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек назвал виртуальным арест 44 российских самолетов, о котором отчиталась во вторник украинская прокуратура. РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T17:28
2020-11-17T17:28
2020-11-17T17:28
руслан бальбек
госдума рф
генеральная прокуратура рф
владимир путин
севастополь
оон
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/156202/09/1562020959_0:46:3072:1774_1400x0_80_0_0_afd550e1756ce414c6fca42387c55256.jpg
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек назвал виртуальным арест 44 российских самолетов, о котором отчиталась во вторник украинская прокуратура. "Это громкое заявление по сути - лишь отчёт о якобы проделанной работе... Вроде бы по бумагам все сходится: и полёты в Крым запрещены, и самолёты арестованы, и, судя по тону заявления, они уже стоят в киевском аэропорту опечатанные и с приставленной охраной. Но по факту ничего этого нет: самолёты летают, в том числе и те, которые виртуально арестованы, и симферопольский аэропорт работает, и туристический поток не иссякает на полуостров", - сказал РИА Новости парламентарий.Так что, констатировал он, украинская прокуратура подготовила доклад о своей работе из разряда "и волки сыты, и овцы целы".Прокуратура Автономной Республики Крым и города Севастополь, входящая в структуру Генпрокуратуры Украины, объявила во вторник об аресте 44 российских самолетов из-за полетов на полуостров.
https://ria.ru/20201117/aksenov-1585043106.html
севастополь
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/156202/09/1562020959_177:0:2908:2048_1400x0_80_0_0_849b708e76bc5a3db1544cabb42c7b75.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
руслан бальбек, госдума рф, генеральная прокуратура рф, владимир путин, севастополь, оон, украина, в мире