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Суд продлил арест рэпера, сбившего пешеходов в центре Москвы
Суд продлил арест рэпера, сбившего пешеходов в центре Москвы
Таганский суд Москвы во вторник продлил арест рэпера Эльмина Гулиева, который в сентябре в наркотическом опьянении сбил пешеходов в центре города, сообщили РИА... РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T17:07
2020-11-17T17:07
2020-11-17T17:07
москва
происшествия
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Таганский суд Москвы во вторник продлил арест рэпера Эльмина Гулиева, который в сентябре в наркотическом опьянении сбил пешеходов в центре города, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Таганский суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и продлил Гулиеву меру пресечения в виде содержания под стражей до 21 декабря", - рассказал собеседник агентства.ДТП произошло в Москве 21 сентября на пересечении Остоженки и Померанцева переулка: Infiniti на скорости въехал в Mercedes, после чего вылетел на тротуар и сбил пешеходов. В больницу попали трое пешеходов, получившие переломы и черепно-мозговые травмы, а одной женщине оторвало лодыжку.Экспертиза выявила, что Гулиев был за рулем в наркотическом опьянении. Рэпер признал свою вину, но заверил, что "был абсолютно трезвый и ничего не употреблял", добавив, что пьет антибиотики и обезболивающие из-за остеохондроза.Гулиеву, содержащемуся в СИЗО с 23 сентября, грозит до семи лет лишения свободы.
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москва, происшествия
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости.
Таганский суд Москвы
во вторник продлил арест рэпера Эльмина Гулиева, который в сентябре в наркотическом опьянении сбил пешеходов в центре города, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Таганский суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и продлил Гулиеву меру пресечения в виде содержания под стражей до 21 декабря", - рассказал собеседник агентства.
ДТП произошло в Москве 21 сентября на пересечении Остоженки и Померанцева переулка: Infiniti на скорости въехал в Mercedes, после чего вылетел на тротуар и сбил пешеходов. В больницу попали трое пешеходов, получившие переломы и черепно-мозговые травмы, а одной женщине оторвало лодыжку.
Экспертиза выявила, что Гулиев был за рулем в наркотическом опьянении. Рэпер признал свою вину, но заверил, что "был абсолютно трезвый и ничего не употреблял", добавив, что пьет антибиотики и обезболивающие из-за остеохондроза.
Гулиеву, содержащемуся в СИЗО с 23 сентября, грозит до семи лет лишения свободы.