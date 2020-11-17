https://ria.ru/20201117/arest-1585039406.html

Суд продлил арест рэпера, сбившего пешеходов в центре Москвы

Суд продлил арест рэпера, сбившего пешеходов в центре Москвы

Таганский суд Москвы во вторник продлил арест рэпера Эльмина Гулиева, который в сентябре в наркотическом опьянении сбил пешеходов в центре города, сообщили РИА... РИА Новости, 17.11.2020

2020-11-17T17:07

2020-11-17T17:07

2020-11-17T17:07

москва

происшествия

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Таганский суд Москвы во вторник продлил арест рэпера Эльмина Гулиева, который в сентябре в наркотическом опьянении сбил пешеходов в центре города, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Таганский суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и продлил Гулиеву меру пресечения в виде содержания под стражей до 21 декабря", - рассказал собеседник агентства.ДТП произошло в Москве 21 сентября на пересечении Остоженки и Померанцева переулка: Infiniti на скорости въехал в Mercedes, после чего вылетел на тротуар и сбил пешеходов. В больницу попали трое пешеходов, получившие переломы и черепно-мозговые травмы, а одной женщине оторвало лодыжку.Экспертиза выявила, что Гулиев был за рулем в наркотическом опьянении. Рэпер признал свою вину, но заверил, что "был абсолютно трезвый и ничего не употреблял", добавив, что пьет антибиотики и обезболивающие из-за остеохондроза.Гулиеву, содержащемуся в СИЗО с 23 сентября, грозит до семи лет лишения свободы.

https://ria.ru/20201105/dtp-1583179934.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, происшествия