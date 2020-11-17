https://ria.ru/20201117/apple-1585058490.html
Смартфоны Apple могут получить чехол с охлаждением
Смартфоны Apple могут получить чехол с охлаждением
В Apple работают над чехлом для iPhone, оснащенным пассивным охлаждением, который позволит смартфону не перегреваться и не терять производительность. На новый... РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T18:21
2020-11-17T18:21
2020-11-17T18:21
риа наука
apple iphone
apple
технологии
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. В Apple работают над чехлом для iPhone, оснащенным пассивным охлаждением, который позволит смартфону не перегреваться и не терять производительность. На новый патент компании обратили внимание Appleinsider.В патенте не раскрывается, как именно работает система охлаждения чехла. Предполагается, что пользователь будет крепить его к iPhone с помощью магнитов. Другими словами, речь идет о технологии MagSafe, появившейся в iPhone 12.Телефон сам поймет, что к нему подключен соответствующий аксессуар и настроится должен образом. Пользователь же увидит определенную анимацию, как и в случае с беспроводной зарядкой MagSafe.О том, когда и по какой цене поступит охлаждающий чехол в продажу не сообщается.
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apple iphone, apple, технологии
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости.
В Apple
работают над чехлом для iPhone
, оснащенным пассивным охлаждением, который позволит смартфону не перегреваться и не терять производительность. На новый патент компании обратили
внимание Appleinsider.
В патенте не раскрывается, как именно работает система охлаждения чехла. Предполагается, что пользователь будет крепить его к iPhone с помощью магнитов. Другими словами, речь идет о технологии MagSafe, появившейся в iPhone 12.
Телефон сам поймет, что к нему подключен соответствующий аксессуар и настроится должен образом. Пользователь же увидит определенную анимацию, как и в случае с беспроводной зарядкой MagSafe.
О том, когда и по какой цене поступит охлаждающий чехол в продажу не сообщается.