https://ria.ru/20201117/apple-1584948138.html

Смартфоны iPhone 12 Pro Max и iPhone 12 mini проверили на прочность

Смартфоны iPhone 12 Pro Max и iPhone 12 mini проверили на прочность

Новые смартфоны от Apple проверили на стойкость к механическому воздействию и огню. Необычный эксперимент провел известный блогер Зак Нельсон. РИА Новости, 17.11.2020

2020-11-17T10:39

2020-11-17T10:39

2020-11-17T10:39

риа наука

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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Новые смартфоны от Apple проверили на стойкость к механическому воздействию и огню. Необычный эксперимент провел известный блогер Зак Нельсон.Дисплеи iPhone 12 Pro Max и iPhone 12 mini оказались очень устойчивым к царапинам, благодаря новому керамическому покрытию. Обе стеклянные панели спокойно пережили и нож, и дрель, и даже алмазный метчик.Плоские металлические грани по-разному пережили механическое воздействие. Если у iPhone 12 mini они алюминиевые и довольно просто царапаются металлическим предметом, то со стальных торцов iPhone 12 Pro Max удалось лишь слегка повредить покрытие. Смартфонам оказалось не по чем и горящая зажигалка, поднесенная к экрану — матрица не пострадала. Более того, блогеру не удалось согнуть смартфоны голыми руками, конструкция новых iPhone оказалась очень жесткой.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

apple iphone, apple, технологии