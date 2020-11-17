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Смартфоны iPhone 12 Pro Max и iPhone 12 mini проверили на прочность
Смартфоны iPhone 12 Pro Max и iPhone 12 mini проверили на прочность
Новые смартфоны от Apple проверили на стойкость к механическому воздействию и огню. Необычный эксперимент провел известный блогер Зак Нельсон. РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T10:39
2020-11-17T10:39
риа наука
apple iphone
apple
технологии
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Новые смартфоны от Apple проверили на стойкость к механическому воздействию и огню. Необычный эксперимент провел известный блогер Зак Нельсон.Дисплеи iPhone 12 Pro Max и iPhone 12 mini оказались очень устойчивым к царапинам, благодаря новому керамическому покрытию. Обе стеклянные панели спокойно пережили и нож, и дрель, и даже алмазный метчик.Плоские металлические грани по-разному пережили механическое воздействие. Если у iPhone 12 mini они алюминиевые и довольно просто царапаются металлическим предметом, то со стальных торцов iPhone 12 Pro Max удалось лишь слегка повредить покрытие. Смартфонам оказалось не по чем и горящая зажигалка, поднесенная к экрану — матрица не пострадала. Более того, блогеру не удалось согнуть смартфоны голыми руками, конструкция новых iPhone оказалась очень жесткой.
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РИА Новости
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apple iphone, apple, технологии

Смартфоны iPhone 12 Pro Max и iPhone 12 mini проверили на прочность

10:39 17.11.2020
 
© РИА Новости / Кирилл КаримовiPhone 12 mini
iPhone 12 mini - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
© РИА Новости / Кирилл Каримов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Новые смартфоны от Apple проверили на стойкость к механическому воздействию и огню. Необычный эксперимент провел известный блогер Зак Нельсон.
Дисплеи iPhone 12 Pro Max и iPhone 12 mini оказались очень устойчивым к царапинам, благодаря новому керамическому покрытию. Обе стеклянные панели спокойно пережили и нож, и дрель, и даже алмазный метчик.
Плоские металлические грани по-разному пережили механическое воздействие. Если у iPhone 12 mini они алюминиевые и довольно просто царапаются металлическим предметом, то со стальных торцов iPhone 12 Pro Max удалось лишь слегка повредить покрытие.
Смартфонам оказалось не по чем и горящая зажигалка, поднесенная к экрану — матрица не пострадала. Более того, блогеру не удалось согнуть смартфоны голыми руками, конструкция новых iPhone оказалась очень жесткой.
 
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