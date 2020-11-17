https://ria.ru/20201117/angliyskiy-1584985548.html

Россия поднялась в мировом рейтинге уровня владения английским языком

Россия поднялась в мировом рейтинге уровня владения английским языком

Россия заняла 41-ю строчку мирового рейтинга EF English Proficiency Index (EF EPI) 2020, который ранжирует страны по уровню владения английским языком среди... РИА Новости, 17.11.2020

2020-11-17T13:28

2020-11-17T13:28

2020-11-17T13:28

россия

английский язык

общество

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Россия заняла 41-ю строчку мирового рейтинга EF English Proficiency Index (EF EPI) 2020, который ранжирует страны по уровню владения английским языком среди населения, говорится в отчете по итогам исследования.Всего в рейтинг вошли 100 стран, места между которыми были распределены на основании результатов тестирования 2,2 миллиона человек старше 18 лет.Россия в 2020 году попала в группу стран, где уровень знания английского языка оценивается как "средний" и вместе с Кубой разделила там 41 место. Авторы исследования указывают на положительную динамику в России в сравнении с прошлым годом, когда РФ заняла 48 место.Лидерами рейтингами стали Нидерланды, Дания, Финляндия, Швеция и Норвегия. Худшие показатели в этом году EF зафиксировала в Таджикистане, Ираке, Омане, Саудовской Аравии и Киргизии.Исследование, проведенное EF, показало, что средний показатель уровня владения английским языком в мире улучшается. При этом лучше всего владеют языком люди в возрасте от 26 до 30 лет, второе место занимает возрастная группа от 21 до 25 лет.

https://ria.ru/20200325/1569103871.html

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россия, английский язык, общество