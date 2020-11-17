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Назван способ выяснить, взломан ли ваш Android
Назван способ выяснить, взломан ли ваш Android
Наиболее частой причиной взлома смартфонов является желание злоумышленников получить несанкционированный доступ к данным пользователя, либо использовать... РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T03:14
2020-11-17T09:17
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МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. Наиболее частой причиной взлома смартфонов является желание злоумышленников получить несанкционированный доступ к данным пользователя, либо использовать устройство в своих целях. И в том, и в другом случае оно начинает постоянно взаимодействовать через интернет с определенными серверами, рассказал агентству "Прайм" эксперт лаборатории практического анализа защищенности компании "Инфосистемы Джет" Дмитрий Курамин.Пользователь также может поймать приложение-вирус, к примеру, попытавшись установить "взломанную" версию любимой игры из неофициального источника, то есть, не через Google Play, добавил он. "Для защиты от злоумышленников рекомендуется использовать антивирусное ПО для смартфонов и контролировать статистику потребления интернет-трафика различными приложениями. Например, если приложение "Калькулятор" начало на регулярной основе выходить в интернет, это стопроцентный сигнал о том, что с ним что-то не так, поскольку сетевой функционал в него изначально не заложен", - констатирует Курамин.При наличии обоснованных подозрений, что ваше устройство взломано, следует обратиться в сервисный центр для переустановки ОС Android. При этом необходимо установить текущую или более новую версию операционной системы с носителя или через data-кабель, а не просто сбросить настройки до заводских, подытожил он.
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инфосистемы джет, google, google android, технологии

Назван способ выяснить, взломан ли ваш Android

03:14 17.11.2020 (обновлено: 09:17 17.11.2020)
 
© Depositphotos / VadmaryДевушка со смартфоном
Девушка со смартфоном - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
© Depositphotos / Vadmary
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МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. Наиболее частой причиной взлома смартфонов является желание злоумышленников получить несанкционированный доступ к данным пользователя, либо использовать устройство в своих целях. И в том, и в другом случае оно начинает постоянно взаимодействовать через интернет с определенными серверами, рассказал агентству "Прайм" эксперт лаборатории практического анализа защищенности компании "Инфосистемы Джет" Дмитрий Курамин.
"Пользователь может выявить такую активность самостоятельно через мониторинг ресурсов ОС Android. Речь идет о различных программных закладках и троянских программах. Главный демаскирующий признак, что телефон взломан — резкое увеличение потребляемого устройством трафика и заряда батареи", - объясняет эксперт.
Пользователь также может поймать приложение-вирус, к примеру, попытавшись установить "взломанную" версию любимой игры из неофициального источника, то есть, не через Google Play, добавил он.
"Для защиты от злоумышленников рекомендуется использовать антивирусное ПО для смартфонов и контролировать статистику потребления интернет-трафика различными приложениями. Например, если приложение "Калькулятор" начало на регулярной основе выходить в интернет, это стопроцентный сигнал о том, что с ним что-то не так, поскольку сетевой функционал в него изначально не заложен", - констатирует Курамин.
При наличии обоснованных подозрений, что ваше устройство взломано, следует обратиться в сервисный центр для переустановки ОС Android. При этом необходимо установить текущую или более новую версию операционной системы с носителя или через data-кабель, а не просто сбросить настройки до заводских, подытожил он.
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