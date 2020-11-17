https://ria.ru/20201117/android-1584925198.html

Назван способ выяснить, взломан ли ваш Android

Назван способ выяснить, взломан ли ваш Android

Наиболее частой причиной взлома смартфонов является желание злоумышленников получить несанкционированный доступ к данным пользователя, либо использовать... РИА Новости, 17.11.2020

2020-11-17T03:14

2020-11-17T03:14

2020-11-17T09:17

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МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. Наиболее частой причиной взлома смартфонов является желание злоумышленников получить несанкционированный доступ к данным пользователя, либо использовать устройство в своих целях. И в том, и в другом случае оно начинает постоянно взаимодействовать через интернет с определенными серверами, рассказал агентству "Прайм" эксперт лаборатории практического анализа защищенности компании "Инфосистемы Джет" Дмитрий Курамин.Пользователь также может поймать приложение-вирус, к примеру, попытавшись установить "взломанную" версию любимой игры из неофициального источника, то есть, не через Google Play, добавил он. "Для защиты от злоумышленников рекомендуется использовать антивирусное ПО для смартфонов и контролировать статистику потребления интернет-трафика различными приложениями. Например, если приложение "Калькулятор" начало на регулярной основе выходить в интернет, это стопроцентный сигнал о том, что с ним что-то не так, поскольку сетевой функционал в него изначально не заложен", - констатирует Курамин.При наличии обоснованных подозрений, что ваше устройство взломано, следует обратиться в сервисный центр для переустановки ОС Android. При этом необходимо установить текущую или более новую версию операционной системы с носителя или через data-кабель, а не просто сбросить настройки до заводских, подытожил он.

https://ria.ru/20201117/iphone-1584924463.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

инфосистемы джет, google, google android, технологии