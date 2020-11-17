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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20201117/albaniya-1585007372.html
Патриарх Кирилл поддержал главу Албанской церкви, заболевшего COVID-19
Патриарх Кирилл поддержал главу Албанской церкви, заболевшего COVID-19
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл пожелал выздоровления от коронавируса архиепископу Тиранскому и всей Албании Анастасию, соответствующее письмо было... РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T14:48
2020-11-17T14:48
религия и мировоззрение
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл пожелал выздоровления от коронавируса архиепископу Тиранскому и всей Албании Анастасию, соответствующее письмо было опубликовано во вторник на сайте Русской православной церкви."С глубоким беспокойством воспринял сообщение о вашем заболевании коронавирусной инфекцией и госпитализации. Усердно молюсь единому Врачу душ и телес, исцеляющему все недуги наши (Пc. 102:3) о скором воздвижении вас от одра болезни в добром здравии и крепости сил для продолжения вашего самоотверженного предстоятельского служения, ради блага исповеднической Албанской церкви и всего православия", - написал патриарх Кирилл.91-летнний предстоятель Албанской православной церкви был госпитализирован в специализированную греческую клинику в Афинах для лечения от коронавируса 12 ноября. В июне этого года архиепископу Анастасию сделали операцию стентирования на сердце после сердечного приступа. Архипепископ Анастасий возглавил Албанскую православную церковь в 1992 году.Ранее коронавирус был подтвержден у 90-летнего сербского патриарха Иринея, 4 ноября его госпитализировали. Ожидалось, что предстоятель Сербской церкви будет выписан через 14 дней, однако 16 ноября Сербская православная церковь (СПЦ), сообщила, что состояние патриарха осложнилось, "но было стабилизировано медиками".
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религия, албанская православная церковь, новости - религия и мировоззрение, здоровье - общество, русская православная церковь, албания, афины

Патриарх Кирилл поддержал главу Албанской церкви, заболевшего COVID-19

14:48 17.11.2020
 
© РИА НовостиАрхиепископ Тиранский и всей Албании Анастасий на встрече с патриархом Московским и всея Руси Кириллом
Архиепископ Тиранский и всей Албании Анастасий на встрече с патриархом Московским и всея Руси Кириллом - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
© РИА Новости
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл пожелал выздоровления от коронавируса архиепископу Тиранскому и всей Албании Анастасию, соответствующее письмо было опубликовано во вторник на сайте Русской православной церкви.
"С глубоким беспокойством воспринял сообщение о вашем заболевании коронавирусной инфекцией и госпитализации. Усердно молюсь единому Врачу душ и телес, исцеляющему все недуги наши (Пc. 102:3) о скором воздвижении вас от одра болезни в добром здравии и крепости сил для продолжения вашего самоотверженного предстоятельского служения, ради блага исповеднической Албанской церкви и всего православия", - написал патриарх Кирилл.
91-летнний предстоятель Албанской православной церкви был госпитализирован в специализированную греческую клинику в Афинах для лечения от коронавируса 12 ноября. В июне этого года архиепископу Анастасию сделали операцию стентирования на сердце после сердечного приступа. Архипепископ Анастасий возглавил Албанскую православную церковь в 1992 году.
Ранее коронавирус был подтвержден у 90-летнего сербского патриарха Иринея, 4 ноября его госпитализировали. Ожидалось, что предстоятель Сербской церкви будет выписан через 14 дней, однако 16 ноября Сербская православная церковь (СПЦ), сообщила, что состояние патриарха осложнилось, "но было стабилизировано медиками".
Патриарх Сербский Ириней во время встречи с патриархом Московским и всея Руси Кириллом в Москве - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
16 ноября, 11:30Религия и мировоззрение
Состояние Сербского патриарха с COVID-19 осложнилось, но стабилизировано
 
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