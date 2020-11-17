https://ria.ru/20201117/albaniya-1585007372.html

Патриарх Кирилл поддержал главу Албанской церкви, заболевшего COVID-19

Патриарх Кирилл поддержал главу Албанской церкви, заболевшего COVID-19

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл пожелал выздоровления от коронавируса архиепископу Тиранскому и всей Албании Анастасию, соответствующее письмо было... РИА Новости, 17.11.2020

2020-11-17T14:48

2020-11-17T14:48

2020-11-17T14:48

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл пожелал выздоровления от коронавируса архиепископу Тиранскому и всей Албании Анастасию, соответствующее письмо было опубликовано во вторник на сайте Русской православной церкви."С глубоким беспокойством воспринял сообщение о вашем заболевании коронавирусной инфекцией и госпитализации. Усердно молюсь единому Врачу душ и телес, исцеляющему все недуги наши (Пc. 102:3) о скором воздвижении вас от одра болезни в добром здравии и крепости сил для продолжения вашего самоотверженного предстоятельского служения, ради блага исповеднической Албанской церкви и всего православия", - написал патриарх Кирилл.91-летнний предстоятель Албанской православной церкви был госпитализирован в специализированную греческую клинику в Афинах для лечения от коронавируса 12 ноября. В июне этого года архиепископу Анастасию сделали операцию стентирования на сердце после сердечного приступа. Архипепископ Анастасий возглавил Албанскую православную церковь в 1992 году.Ранее коронавирус был подтвержден у 90-летнего сербского патриарха Иринея, 4 ноября его госпитализировали. Ожидалось, что предстоятель Сербской церкви будет выписан через 14 дней, однако 16 ноября Сербская православная церковь (СПЦ), сообщила, что состояние патриарха осложнилось, "но было стабилизировано медиками".

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религия, албанская православная церковь, новости - религия и мировоззрение, здоровье - общество, русская православная церковь, албания, афины