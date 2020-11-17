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В Белоруссии рассматривают вариант строительства второй АЭС
В Белоруссии рассматривают вариант строительства второй АЭС
Строительство в Белоруссии второй АЭС обсуждается "самым серьезным образом", две станции покроют почти 100% энергопотребления республики, заявил государственный РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T11:57
2020-11-17T12:53
союзное государство
белорусская аэс
белоруссия
атомная энергетика
в мире
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новость. Строительство в Белоруссии второй АЭС обсуждается "самым серьезным образом", две станции покроют почти 100% энергопотребления республики, заявил государственный секретарь Союзного Государства Григорий Рапота."Замахнулись даже на то - а не построить ли нам вторую АЭС. Еще с первой не разобрались, уже начали говорить о второй - это тоже хорошо, потому что АЭС покроет 40% нынешнего электропотребления Белоруссии. Две такие АЭС - это почти 100% электропотребления Республики Беларусь со всеми вытекающими последствиями, это независимость от внешних источников энергии и так далее... Это пока разговоры, но они ведутся самым серьезным образом", - сказал он.Белорусская АЭС - крупнейший российско-белорусский экономический проект, генподрядчиком ее строительства является "Атомстройэкспорт" (входит в "Росатом"). Для БелАЭС выбран российский проект АЭС с реакторными установками ВВЭР-1200 поколения 3+, отвечающий самым высоким международным требованиям надежности и безопасности. Ожидается, что первый блок БелАЭС введут в промышленную эксплуатацию в 2021 году, второй - в 2022 году.Пресс-конференция Григория Рапоты прошла в рамках экспертно-медийного форума на тему "Информационная защита Союзного государства. Системный подход и объединение усилий", которая организована по инициативе Постоянного Комитета Союзного государства и МИА "Россия сегодня".
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белорусская аэс, белоруссия, атомная энергетика, в мире

В Белоруссии рассматривают вариант строительства второй АЭС

11:57 17.11.2020 (обновлено: 12:53 17.11.2020)
 
© AP Photo / Sergei GritsБелорусская АЭС
Белорусская АЭС - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
© AP Photo / Sergei Grits
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новость. Строительство в Белоруссии второй АЭС обсуждается "самым серьезным образом", две станции покроют почти 100% энергопотребления республики, заявил государственный секретарь Союзного Государства Григорий Рапота.
"Замахнулись даже на то - а не построить ли нам вторую АЭС. Еще с первой не разобрались, уже начали говорить о второй - это тоже хорошо, потому что АЭС покроет 40% нынешнего электропотребления Белоруссии. Две такие АЭС - это почти 100% электропотребления Республики Беларусь со всеми вытекающими последствиями, это независимость от внешних источников энергии и так далее... Это пока разговоры, но они ведутся самым серьезным образом", - сказал он.
Белорусская АЭС - крупнейший российско-белорусский экономический проект, генподрядчиком ее строительства является "Атомстройэкспорт" (входит в "Росатом"). Для БелАЭС выбран российский проект АЭС с реакторными установками ВВЭР-1200 поколения 3+, отвечающий самым высоким международным требованиям надежности и безопасности. Ожидается, что первый блок БелАЭС введут в промышленную эксплуатацию в 2021 году, второй - в 2022 году.
Белорусская АЭС - РИА Новости, 1920, 08.11.2020
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Пресс-конференция Григория Рапоты прошла в рамках экспертно-медийного форума на тему "Информационная защита Союзного государства. Системный подход и объединение усилий", которая организована по инициативе Постоянного Комитета Союзного государства и МИА "Россия сегодня".
 
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