https://ria.ru/20201117/aes-1584963610.html

В Белоруссии рассматривают вариант строительства второй АЭС

В Белоруссии рассматривают вариант строительства второй АЭС

Строительство в Белоруссии второй АЭС обсуждается "самым серьезным образом", две станции покроют почти 100% энергопотребления республики, заявил государственный РИА Новости, 17.11.2020

2020-11-17T11:57

2020-11-17T11:57

2020-11-17T12:53

союзное государство

белорусская аэс

белоруссия

атомная энергетика

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новость. Строительство в Белоруссии второй АЭС обсуждается "самым серьезным образом", две станции покроют почти 100% энергопотребления республики, заявил государственный секретарь Союзного Государства Григорий Рапота."Замахнулись даже на то - а не построить ли нам вторую АЭС. Еще с первой не разобрались, уже начали говорить о второй - это тоже хорошо, потому что АЭС покроет 40% нынешнего электропотребления Белоруссии. Две такие АЭС - это почти 100% электропотребления Республики Беларусь со всеми вытекающими последствиями, это независимость от внешних источников энергии и так далее... Это пока разговоры, но они ведутся самым серьезным образом", - сказал он.Белорусская АЭС - крупнейший российско-белорусский экономический проект, генподрядчиком ее строительства является "Атомстройэкспорт" (входит в "Росатом"). Для БелАЭС выбран российский проект АЭС с реакторными установками ВВЭР-1200 поколения 3+, отвечающий самым высоким международным требованиям надежности и безопасности. Ожидается, что первый блок БелАЭС введут в промышленную эксплуатацию в 2021 году, второй - в 2022 году.Пресс-конференция Григория Рапоты прошла в рамках экспертно-медийного форума на тему "Информационная защита Союзного государства. Системный подход и объединение усилий", которая организована по инициативе Постоянного Комитета Союзного государства и МИА "Россия сегодня".

https://ria.ru/20201108/belaes-1583617913.html

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белорусская аэс, белоруссия, атомная энергетика, в мире