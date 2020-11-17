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https://ria.ru/20201117/aeroporty-1584976055.html
Эксперты назвали стоимость тестов на COVID-19 в российских аэропортах
Эксперты назвали стоимость тестов на COVID-19 в российских аэропортах
В девяти из 11 открытых российских аэропортов с международным сообщением можно сдать тест на коронавирус, сообщает АТОР. РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T13:50
2020-11-17T13:50
туризм
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
аэропорты
туризм
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новости - туризм
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москва
уфа
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МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. В девяти из 11 открытых российских аэропортов с международным сообщением можно сдать тест на коронавирус, сообщает АТОР.Регулярное и чартерное авиасообщение России с зарубежными странами сегодня осуществляется через 11 городов: Москву, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Казань, Калининград, Новосибирск, Самару, Владивосток, Грозный, Красноярск и Уфу.Роспотребнадзор требует, чтобы каждый вернувшийся из-за границы в течение трех дней сдал и загрузил результаты ПЦР-анализа на COVID-19 в спецформу на сайте госуслуг. Нарушителям грозит штраф от 15 до 40 тысяч рублей.Эксперты проанализировали стоимость сдачи теста в воздушных гаванях. Оказалось, что дороже всего процедура обойдется во Владивостоке и Красноярске (три тысячи рублей), дешевле всего – в Казани (1300 рублей).В международном аэропорту Шереметьево цена за анализ на коронавирус — 1850 рублей, в Домодедово – 2500 рублей. При предъявлении посадочного талона можно получить скидку в 10 процентов. Во Внуково тест обойдется в 2750 рублей.Примерно столько же – 2550 рублей заплатят путешественники, прилетающие в Санкт-Петербург. В Ростове-на-Дону и Самаре придется отдать две тысячи рублей, в Уфе – 1320 рублей, в Калининграде — 2500 рублей.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, аэропорты, туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва, уфа, владивосток, ростов-на-дону, шереметьево (аэропорт), красноярск, санкт-петербург, казань

Эксперты назвали стоимость тестов на COVID-19 в российских аэропортах

13:50 17.11.2020
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМедицинский работник проводит забор биоматериала для анализа на коронавирус в городской поликлинике Москвы
Медицинский работник проводит забор биоматериала для анализа на коронавирус в городской поликлинике Москвы - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. В девяти из 11 открытых российских аэропортов с международным сообщением можно сдать тест на коронавирус, сообщает АТОР.
Регулярное и чартерное авиасообщение России с зарубежными странами сегодня осуществляется через 11 городов: Москву, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Казань, Калининград, Новосибирск, Самару, Владивосток, Грозный, Красноярск и Уфу.
Роспотребнадзор требует, чтобы каждый вернувшийся из-за границы в течение трех дней сдал и загрузил результаты ПЦР-анализа на COVID-19 в спецформу на сайте госуслуг. Нарушителям грозит штраф от 15 до 40 тысяч рублей.
Эксперты проанализировали стоимость сдачи теста в воздушных гаванях. Оказалось, что дороже всего процедура обойдется во Владивостоке и Красноярске (три тысячи рублей), дешевле всего – в Казани (1300 рублей).
В международном аэропорту Шереметьево цена за анализ на коронавирус — 1850 рублей, в Домодедово – 2500 рублей. При предъявлении посадочного талона можно получить скидку в 10 процентов. Во Внуково тест обойдется в 2750 рублей.
Примерно столько же – 2550 рублей заплатят путешественники, прилетающие в Санкт-Петербург. В Ростове-на-Дону и Самаре придется отдать две тысячи рублей, в Уфе – 1320 рублей, в Калининграде — 2500 рублей.
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ТуризмКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19АэропортыТуризмАссоциация туроператоров России (АТОР)Новости - ТуризмФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)МоскваУфаВладивостокРостов-на-ДонуШереметьево (аэропорт)КрасноярскСанкт-ПетербургКазань
 
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