https://ria.ru/20201117/aeroflot-1584942565.html

"Аэрофлот" возобновит полеты в Афины с 21 ноября

"Аэрофлот" возобновит полеты в Афины с 21 ноября

"Аэрофлот" с 21 ноября возобновляет полеты в Афины, въезд на территорию Греции разрешен только отдельным категориям пассажиров, сообщает компания. РИА Новости, 17.11.2020

2020-11-17T10:14

2020-11-17T10:14

2020-11-17T10:17

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. "Аэрофлот" с 21 ноября возобновляет полеты в Афины, въезд на территорию Греции разрешен только отдельным категориям пассажиров, сообщает компания."Аэрофлот" возобновляет выполнение полетов в Афины с 21 ноября 2020 года. Рейсы SU2110/SU2111 и SU2116/SU2117 Москва - Афины - Москва будут выполняться два раза в неделю по четвергам и субботам", - говорится в сообщении.Продажа билетов открыта на сайте "Аэрофлота" и у официальных агентов. Отмечается, что по мере восстановления международного воздушного сообщения частота выполнения рейсов может меняться."Въезд на территорию Греции разрешен только отдельным категориям пассажиров: гражданам Греции, владельцам вида на жительство, некоторым другим категориям по специальным разрешениям властей Греции", - отмечает "Аэрофлот".Авиасообщение между Россией и Грецией на данный момент не возобновлено.

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