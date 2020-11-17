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"Аэрофлот" возобновит полеты в Афины с 21 ноября
"Аэрофлот" возобновит полеты в Афины с 21 ноября
"Аэрофлот" с 21 ноября возобновляет полеты в Афины, въезд на территорию Греции разрешен только отдельным категориям пассажиров, сообщает компания. РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T10:14
2020-11-17T10:17
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аэрофлот
греция
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. "Аэрофлот" с 21 ноября возобновляет полеты в Афины, въезд на территорию Греции разрешен только отдельным категориям пассажиров, сообщает компания."Аэрофлот" возобновляет выполнение полетов в Афины с 21 ноября 2020 года. Рейсы SU2110/SU2111 и SU2116/SU2117 Москва - Афины - Москва будут выполняться два раза в неделю по четвергам и субботам", - говорится в сообщении.Продажа билетов открыта на сайте "Аэрофлота" и у официальных агентов. Отмечается, что по мере восстановления международного воздушного сообщения частота выполнения рейсов может меняться."Въезд на территорию Греции разрешен только отдельным категориям пассажиров: гражданам Греции, владельцам вида на жительство, некоторым другим категориям по специальным разрешениям властей Греции", - отмечает "Аэрофлот".Авиасообщение между Россией и Грецией на данный момент не возобновлено.
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туризм, новости - туризм, приостановка авиасообщения из-за коронавируса, аэрофлот, греция, афины

"Аэрофлот" возобновит полеты в Афины с 21 ноября

10:14 17.11.2020 (обновлено: 10:17 17.11.2020)
 
© РИА Новости / Андрей СтанавовПассажирские самолеты на стоянке в Международном аэропорту Шереметьево
Пассажирские самолеты на стоянке в Международном аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
© РИА Новости / Андрей Станавов
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. "Аэрофлот" с 21 ноября возобновляет полеты в Афины, въезд на территорию Греции разрешен только отдельным категориям пассажиров, сообщает компания.
"Аэрофлот" возобновляет выполнение полетов в Афины с 21 ноября 2020 года. Рейсы SU2110/SU2111 и SU2116/SU2117 Москва - Афины - Москва будут выполняться два раза в неделю по четвергам и субботам", - говорится в сообщении.
Продажа билетов открыта на сайте "Аэрофлота" и у официальных агентов. Отмечается, что по мере восстановления международного воздушного сообщения частота выполнения рейсов может меняться.
"Въезд на территорию Греции разрешен только отдельным категориям пассажиров: гражданам Греции, владельцам вида на жительство, некоторым другим категориям по специальным разрешениям властей Греции", - отмечает "Аэрофлот".
Авиасообщение между Россией и Грецией на данный момент не возобновлено.
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