https://ria.ru/20201117/aeroflot-1584942565.html
"Аэрофлот" возобновит полеты в Афины с 21 ноября
"Аэрофлот" возобновит полеты в Афины с 21 ноября
"Аэрофлот" с 21 ноября возобновляет полеты в Афины, въезд на территорию Греции разрешен только отдельным категориям пассажиров, сообщает компания. РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T10:14
2020-11-17T10:14
2020-11-17T10:17
туризм
новости - туризм
приостановка авиасообщения из-за коронавируса
аэрофлот
греция
афины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1e/1569355333_0:159:3077:1890_1400x0_80_0_0_ea20dbfa4ed04442a5845b1adc1c2827.jpg
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. "Аэрофлот" с 21 ноября возобновляет полеты в Афины, въезд на территорию Греции разрешен только отдельным категориям пассажиров, сообщает компания."Аэрофлот" возобновляет выполнение полетов в Афины с 21 ноября 2020 года. Рейсы SU2110/SU2111 и SU2116/SU2117 Москва - Афины - Москва будут выполняться два раза в неделю по четвергам и субботам", - говорится в сообщении.Продажа билетов открыта на сайте "Аэрофлота" и у официальных агентов. Отмечается, что по мере восстановления международного воздушного сообщения частота выполнения рейсов может меняться."Въезд на территорию Греции разрешен только отдельным категориям пассажиров: гражданам Греции, владельцам вида на жительство, некоторым другим категориям по специальным разрешениям властей Греции", - отмечает "Аэрофлот".Авиасообщение между Россией и Грецией на данный момент не возобновлено.
https://ria.ru/20201105/pandemiya-1583183457.html
греция
афины
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/1e/1569355333_173:0:2904:2048_1400x0_80_0_0_2fe8a16cb67be01d50a7c30a075c6714.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, приостановка авиасообщения из-за коронавируса, аэрофлот, греция, афины