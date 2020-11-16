https://ria.ru/20201116/zarplata-1584895340.html

Зарплата московских учителей к концу года составит более 117 тысяч рублей

Зарплата московских учителей к концу года составит более 117 тысяч рублей

Среднемесячная зарплата учителей в Москве к концу 2020 года составит 117,2 тысячи рублей, сообщил руководитель столичного департамента образования и науки... РИА Новости, 16.11.2020

2020-11-16T19:25

2020-11-16T19:25

2020-11-16T19:25

иван молотков

московская городская дума

москва

общество

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Среднемесячная зарплата учителей в Москве к концу 2020 года составит 117,2 тысячи рублей, сообщил руководитель столичного департамента образования и науки Александр Молотков, выступая на заседании комиссии Мосгордумы по образованию.Комиссия Мосгордумы по образованию в понедельник рассматривает проект бюджета Москвы на 2021-2023 годы, внесенный мэром Москвы.Молотков напомнил, что в следующем году зарплаты педагогических работников планируется проиндексировать на 3,7%. Он подчеркнул, что в 2020 году зарплата учителей не только не уменьшилась, но и увеличилась."К концу текущего года среднемесячная зарплата педагогических работников составит 98,3 тысяч рублей, учителей – 117,2 тысяч рублей", - сообщил Молотков.Он также добавил, что 8,3 миллиарда рублей в 2021 году бюджет столицы выделит на выплату городского вознаграждения классным руководителям, еще 3,4 миллиарда рублей поступит из федерального бюджета на выплаты за классное руководство в дополнение к городскому поощрению.Также, по его словам, 9,7 миллиарда рублей предусмотрено на выплату надбавки педагогам за активное участие в развитии "Московской электронной школы". В 2020 году ее получают 56,5 тысяч учителей, в будущем году ожидается увеличение их числа до 62 тысяч человек.

https://ria.ru/20201005/uchitel--1578208276.html

https://ria.ru/20201004/uchitel-1578177340.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

иван молотков, московская городская дума, москва, общество