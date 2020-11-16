https://ria.ru/20201116/zarplata-1584895340.html
Зарплата московских учителей к концу года составит более 117 тысяч рублей
Зарплата московских учителей к концу года составит более 117 тысяч рублей
Среднемесячная зарплата учителей в Москве к концу 2020 года составит 117,2 тысячи рублей, сообщил руководитель столичного департамента образования и науки... РИА Новости, 16.11.2020
2020-11-16T19:25
2020-11-16T19:25
2020-11-16T19:25
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Среднемесячная зарплата учителей в Москве к концу 2020 года составит 117,2 тысячи рублей, сообщил руководитель столичного департамента образования и науки Александр Молотков, выступая на заседании комиссии Мосгордумы по образованию.Комиссия Мосгордумы по образованию в понедельник рассматривает проект бюджета Москвы на 2021-2023 годы, внесенный мэром Москвы.Молотков напомнил, что в следующем году зарплаты педагогических работников планируется проиндексировать на 3,7%. Он подчеркнул, что в 2020 году зарплата учителей не только не уменьшилась, но и увеличилась."К концу текущего года среднемесячная зарплата педагогических работников составит 98,3 тысяч рублей, учителей – 117,2 тысяч рублей", - сообщил Молотков.Он также добавил, что 8,3 миллиарда рублей в 2021 году бюджет столицы выделит на выплату городского вознаграждения классным руководителям, еще 3,4 миллиарда рублей поступит из федерального бюджета на выплаты за классное руководство в дополнение к городскому поощрению.Также, по его словам, 9,7 миллиарда рублей предусмотрено на выплату надбавки педагогам за активное участие в развитии "Московской электронной школы". В 2020 году ее получают 56,5 тысяч учителей, в будущем году ожидается увеличение их числа до 62 тысяч человек.
https://ria.ru/20201005/uchitel--1578208276.html
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иван молотков, московская городская дума, москва, общество
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости.
Среднемесячная зарплата учителей в Москве
к концу 2020 года составит 117,2 тысячи рублей, сообщил руководитель столичного департамента образования и науки Александр Молотков, выступая на заседании комиссии Мосгордумы
по образованию.
Комиссия Мосгордумы по образованию в понедельник рассматривает проект бюджета Москвы на 2021-2023 годы, внесенный мэром Москвы.
Молотков
напомнил, что в следующем году зарплаты педагогических работников планируется проиндексировать на 3,7%. Он подчеркнул, что в 2020 году зарплата учителей не только не уменьшилась, но и увеличилась.
"К концу текущего года среднемесячная зарплата педагогических работников составит 98,3 тысяч рублей, учителей – 117,2 тысяч рублей", - сообщил Молотков.
Он также добавил, что 8,3 миллиарда рублей в 2021 году бюджет столицы выделит на выплату городского вознаграждения классным руководителям, еще 3,4 миллиарда рублей поступит из федерального бюджета на выплаты за классное руководство в дополнение к городскому поощрению.
Также, по его словам, 9,7 миллиарда рублей предусмотрено на выплату надбавки педагогам за активное участие в развитии "Московской электронной школы". В 2020 году ее получают 56,5 тысяч учителей, в будущем году ожидается увеличение их числа до 62 тысяч человек.