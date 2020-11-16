https://ria.ru/20201116/zaprety-1584524450.html

"Страхи/Ошибки": почему нам так нравится нарушать правила и запреты

"Страхи/Ошибки": почему нам так нравится нарушать правила и запреты

"Носите маски", "не заплывайте за буйки", "пристёгивайте ремни" и другие простые правила, которые созданы для нашей же безопасности. Но всегда найдутся те, кто их намерено будет нарушать. Что движет такими людьми, откуда берётся это "разрушительное" желание и почему порой даже самым порядочным людям хочется игнорировать запреты?

2020-11-16T12:00

2020-11-16T12:00

2020-11-16T12:09

подкаст

страхи/ошибки

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«Страхи/Ошибки»: почему нам так нравится нарушать правила и запреты "Носите маски", "не заплывайте за буйки", "пристёгивайте ремни" и другие простые правила, которые созданы для нашей же безопасности. Но всегда найдутся те, кто их будет намерено нарушать. Что движет такими людьми, откуда берётся это "разрушительное" желание и почему порой даже самым порядочным людям хочется игнорировать запреты?

Почему в российском обществе распространена идея, что следовать правилам унизительно? Реально ли договориться с теми, кто нарушает запреты? Откуда берётся это желание зайти, куда заходить нельзя, или сделать что-то запрещённое?Вместе с психологом, тренером, блогером Ириной Масловой-Семёновой и врачом-психиатром Павлом Алфимовым разбираемся в природе этого странного и иррационального поведения.2:05 Почему некоторые агрессивно нарушают правила и откуда берётся этот протест?5:30 "Странный вид спорта": когда нарушают правила намеренно, потому что "это круто"10:15 Почему в обществе распространена идея, что следовать правилам унизительно, и что может заставить нас не нарушать запреты?12:20 Почему иногда очень хочется нарушать правила?18:25 Против кого протестуют те, кто не соблюдает правила?19:30 Как договориться с теми, кто нарушает запреты?Эпизоды этого подкаста обычно выходят по понедельникам.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Монтаж Андрея ТемноваПомогите сделать подкасты РИА Новости еще лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатленияхСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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