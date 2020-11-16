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Страхи/Ошибки
Страх - это нормально! Он отличный союзник, просто надо уметь с ним договариваться. Ведущий и гости подкаста ищут правильные подходы к страхам, свойственным большинству из нас. Второй сезон подкаста, помимо страхов, посвящён разбору популярных ошибок.
https://ria.ru/20201116/zaprety-1584524450.html
"Страхи/Ошибки": почему нам так нравится нарушать правила и запреты
"Страхи/Ошибки": почему нам так нравится нарушать правила и запреты
"Носите маски", "не заплывайте за буйки", "пристёгивайте ремни" и другие простые правила, которые созданы для нашей же безопасности. Но всегда найдутся те, кто их намерено будет нарушать. Что движет такими людьми, откуда берётся это "разрушительное" желание и почему порой даже самым порядочным людям хочется игнорировать запреты?
2020-11-16T12:00
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подкаст
страхи/ошибки
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«Страхи/Ошибки»: почему нам так нравится нарушать правила и запреты
"Носите маски", "не заплывайте за буйки", "пристёгивайте ремни" и другие простые правила, которые созданы для нашей же безопасности. Но всегда найдутся те, кто их будет намерено нарушать. Что движет такими людьми, откуда берётся это "разрушительное" желание и почему порой даже самым порядочным людям хочется игнорировать запреты?
Почему в российском обществе распространена идея, что следовать правилам унизительно? Реально ли договориться с теми, кто нарушает запреты? Откуда берётся это желание зайти, куда заходить нельзя, или сделать что-то запрещённое?Вместе с психологом, тренером, блогером Ириной Масловой-Семёновой и врачом-психиатром Павлом Алфимовым разбираемся в природе этого странного и иррационального поведения.2:05 Почему некоторые агрессивно нарушают правила и откуда берётся этот протест?5:30 "Странный вид спорта": когда нарушают правила намеренно, потому что "это круто"10:15 Почему в обществе распространена идея, что следовать правилам унизительно, и что может заставить нас не нарушать запреты?12:20 Почему иногда очень хочется нарушать правила?18:25 Против кого протестуют те, кто не соблюдает правила?19:30 Как договориться с теми, кто нарушает запреты?Эпизоды этого подкаста обычно выходят по понедельникам.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Монтаж Андрея ТемноваПомогите сделать подкасты РИА Новости еще лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатленияхСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
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подкаст, аудио

"Страхи/Ошибки": почему нам так нравится нарушать правила и запреты

12:00 16.11.2020 (обновлено: 12:09 16.11.2020)
 
Страхи/Ошибки
«Страхи/Ошибки»: почему нам так нравится нарушать правила и запреты
12:00
Читать ria.ru в
"Носите маски", "не заплывайте за буйки", "пристёгивайте ремни" и другие простые правила, которые созданы для нашей же безопасности. Но всегда найдутся те, кто их намерено будет нарушать. Что движет такими людьми, откуда берётся это "разрушительное" желание и почему порой даже самым порядочным людям хочется игнорировать запреты?
Почему в российском обществе распространена идея, что следовать правилам унизительно? Реально ли договориться с теми, кто нарушает запреты? Откуда берётся это желание зайти, куда заходить нельзя, или сделать что-то запрещённое?
Вместе с психологом, тренером, блогером Ириной Масловой-Семёновой и врачом-психиатром Павлом Алфимовым разбираемся в природе этого странного и иррационального поведения.
2:05 Почему некоторые агрессивно нарушают правила и откуда берётся этот протест?
5:30 "Странный вид спорта": когда нарушают правила намеренно, потому что "это круто"
10:15 Почему в обществе распространена идея, что следовать правилам унизительно, и что может заставить нас не нарушать запреты?
12:20 Почему иногда очень хочется нарушать правила?
18:25 Против кого протестуют те, кто не соблюдает правила?
19:30 Как договориться с теми, кто нарушает запреты?
Эпизоды этого подкаста обычно выходят по понедельникам.
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Страхи/ОшибкиПодкаст
 
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