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На Камчатке в фотоловушку попали редкие птицы
На Камчатке в фотоловушку попали редкие птицы
Редкие птицы попали в объектив фотоловушки на Курильском озере, сообщает пресс-служба Кроноцкого заповедника. РИА Новости, 16.11.2020
2020-11-16T02:23
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новости - туризм
кроноцкий заповедник
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Редкие птицы попали в объектив фотоловушки на Курильском озере, сообщает пресс-служба Кроноцкого заповедника.На кадрах запечатлены очень светлые гуси с серыми перьями на крыльях. Как рассказали наблюдатели, таких птиц здесь они увидели впервые.Пернатые оказались не очень пугливыми: пощипали траву у вышки, потом отправились по медвежьей тропе вверх по реке, спустились в воду и переплыли на другой берег. Птицы постоянно держались стаей. Изучив фотографии, научный сотрудник Кроноцкого заповедника Федор Казанский определил, что это молодые белые гуси."Находка интересна тем, что единственная известная колония белых гусей в России находится на острове Врангеля в Чукотском автономном округе. Оттуда они летают зимовать в США и Канаду, — сообщил Казанский. — Азиатская популяция, которая когда-то гнездилась на северо-востоке Евразии и зимовала в юго-восточной Азии, считается почти уничтоженной, в том числе из-за нерационального промысла. О ее зимовках и местах гнездования нет никаких достоверных сведений".По его словам, эти молодые гуси, вероятно, из одного выводка. Взрослых птиц с ними нет, что странно — гусиные семьи обычно распадаются не сразу, и птенцы прошлых сезонов могут держаться возле родителей еще один-два года. Через Камчатку ежегодно пролетает небольшое количество белых гусей. Их видят весной и осенью как на западном, так и на восточном побережьях полуострова, в том числе на особо охраняемых природных территориях Камчатского края. Тем не менее ученым неизвестно, откуда и куда летят эти редкие водоплавающие птицы.
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туризм, остров врангеля (россия), новости - туризм, кроноцкий заповедник, камчатский край

На Камчатке в фотоловушку попали редкие птицы

02:23 16.11.2020 (обновлено: 11:10 16.11.2020)
 
© Фото : "Кроноцкий заповедник" / Лиана ВаравскаяCтая белых гусей во время миграции в Южно-Камчатском федеральном заказнике
Cтая белых гусей во время миграции в Южно-Камчатском федеральном заказнике - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
© Фото : "Кроноцкий заповедник" / Лиана Варавская
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Редкие птицы попали в объектив фотоловушки на Курильском озере, сообщает пресс-служба Кроноцкого заповедника.
На кадрах запечатлены очень светлые гуси с серыми перьями на крыльях. Как рассказали наблюдатели, таких птиц здесь они увидели впервые.
Пернатые оказались не очень пугливыми: пощипали траву у вышки, потом отправились по медвежьей тропе вверх по реке, спустились в воду и переплыли на другой берег.
Птицы постоянно держались стаей. Изучив фотографии, научный сотрудник Кроноцкого заповедника Федор Казанский определил, что это молодые белые гуси.
"Находка интересна тем, что единственная известная колония белых гусей в России находится на острове Врангеля в Чукотском автономном округе. Оттуда они летают зимовать в США и Канаду, — сообщил Казанский. — Азиатская популяция, которая когда-то гнездилась на северо-востоке Евразии и зимовала в юго-восточной Азии, считается почти уничтоженной, в том числе из-за нерационального промысла. О ее зимовках и местах гнездования нет никаких достоверных сведений".
По его словам, эти молодые гуси, вероятно, из одного выводка. Взрослых птиц с ними нет, что странно — гусиные семьи обычно распадаются не сразу, и птенцы прошлых сезонов могут держаться возле родителей еще один-два года.
Через Камчатку ежегодно пролетает небольшое количество белых гусей. Их видят весной и осенью как на западном, так и на восточном побережьях полуострова, в том числе на особо охраняемых природных территориях Камчатского края. Тем не менее ученым неизвестно, откуда и куда летят эти редкие водоплавающие птицы.
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