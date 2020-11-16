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На Камчатке в фотоловушку попали редкие птицы

На Камчатке в фотоловушку попали редкие птицы

Редкие птицы попали в объектив фотоловушки на Курильском озере, сообщает пресс-служба Кроноцкого заповедника. РИА Новости, 16.11.2020

2020-11-16T02:23

2020-11-16T02:23

2020-11-16T11:10

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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Редкие птицы попали в объектив фотоловушки на Курильском озере, сообщает пресс-служба Кроноцкого заповедника.На кадрах запечатлены очень светлые гуси с серыми перьями на крыльях. Как рассказали наблюдатели, таких птиц здесь они увидели впервые.Пернатые оказались не очень пугливыми: пощипали траву у вышки, потом отправились по медвежьей тропе вверх по реке, спустились в воду и переплыли на другой берег. Птицы постоянно держались стаей. Изучив фотографии, научный сотрудник Кроноцкого заповедника Федор Казанский определил, что это молодые белые гуси."Находка интересна тем, что единственная известная колония белых гусей в России находится на острове Врангеля в Чукотском автономном округе. Оттуда они летают зимовать в США и Канаду, — сообщил Казанский. — Азиатская популяция, которая когда-то гнездилась на северо-востоке Евразии и зимовала в юго-восточной Азии, считается почти уничтоженной, в том числе из-за нерационального промысла. О ее зимовках и местах гнездования нет никаких достоверных сведений".По его словам, эти молодые гуси, вероятно, из одного выводка. Взрослых птиц с ними нет, что странно — гусиные семьи обычно распадаются не сразу, и птенцы прошлых сезонов могут держаться возле родителей еще один-два года. Через Камчатку ежегодно пролетает небольшое количество белых гусей. Их видят весной и осенью как на западном, так и на восточном побережьях полуострова, в том числе на особо охраняемых природных территориях Камчатского края. Тем не менее ученым неизвестно, откуда и куда летят эти редкие водоплавающие птицы.

https://ria.ru/20200519/1571634276.html

остров врангеля (россия)

камчатский край

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