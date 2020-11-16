https://ria.ru/20201116/zaklyuchennye-1584795623.html
ФСБ предотвратила серию терактов в Воронежской области
ФСБ предотвратила серию терактов в Воронежской области
Пятерых бывших заключенных колонии № 3 в Воронежской области осудили за подготовку ряда терактов. РИА Новости, 16.11.2020
2020-11-16T11:33
2020-11-16T11:33
2020-11-16T14:25
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
воронежская область
происшествия
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Пятерых бывших заключенных колонии № 3 в Воронежской области осудили за подготовку ряда терактов.Как сообщили в ФСБ, члены группировки — Руслан Бугаков, Руслан Чаусов, Геньяс Гатджибаибов, Максим Степанов и Сергей Мухаметзянов — планировали взрыв жилого дома и нападение на курсантов Военно-воздушной академии имени Жуковского и Гагарина.Их сроки заключения по основным делам истекали в 2019-2020 годах.Второй западный окружной военный суд приговорил фигурантов к срокам от 8,5 (Мухаметзянов) до 24 лет колонии (Бугаков). Ранее об этом решении не сообщалось.За минувшие десять лет в России предотвратили свыше 150 терактов, отмечал в июне глава ФСБ Александр Бортников. Особенно часто сообщения на эту тему приходили этой осенью: предотвращенный теракт в Москве (конец октября), в Волгограде (середина октября) и Ставрополе (начало октября).При этом в ФСБ неоднократно отмечали, что уделяют особое внимание распространению радикального ислама среди трудовых мигрантов и в колониях, где содержатся уже осужденные террористы. Еще одна важнейшая линия работы — отслеживание боевиков, вернувшихся в Россию с войны в Сирии и Ираке.
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воронежская область
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Сотрудники ФСБ раскрыли подготовку теракта в Воронеже
ФСБ объявила о раскрытии подготовки теракта в Воронеже: экстремисты планировали взорвать многоквартирный дом. Террористическое сообщество было основано заключенными в колонии, фигуранты уже получили новые сроки заключения до 24 лет. Ведомство опубликовало видео момента вынесения приговора.
2020-11-16T11:33
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федеральная служба безопасности рф (фсб россии), воронежская область, происшествия
МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости.
Пятерых бывших заключенных колонии № 3 в Воронежской области
осудили за подготовку ряда терактов.
Как сообщили в ФСБ
, члены группировки — Руслан Бугаков, Руслан Чаусов, Геньяс Гатджибаибов, Максим Степанов и Сергей Мухаметзянов — планировали взрыв жилого дома и нападение на курсантов Военно-воздушной академии имени Жуковского и Гагарина.
Их сроки заключения по основным делам истекали в 2019-2020 годах.
Второй западный окружной военный суд приговорил фигурантов к срокам от 8,5 (Мухаметзянов) до 24 лет колонии (Бугаков). Ранее об этом решении не сообщалось.
За минувшие десять лет в России предотвратили свыше 150 терактов, отмечал в июне глава ФСБ Александр Бортников. Особенно часто сообщения на эту тему приходили этой осенью: предотвращенный теракт в Москве (конец октября), в Волгограде (середина октября) и Ставрополе (начало октября).
При этом в ФСБ неоднократно отмечали, что уделяют особое внимание распространению радикального ислама среди трудовых мигрантов и в колониях, где содержатся уже осужденные террористы. Еще одна важнейшая линия работы — отслеживание боевиков, вернувшихся в Россию с войны в Сирии и Ираке.