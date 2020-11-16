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Лавров призвал снизить градус политизации ЮНЕСКО
Лавров призвал снизить градус политизации ЮНЕСКО
Необходимо исключить из повестки дня ЮНЕСКО несвойственные для нее вопросы территориальной целостности и суверенитета, заявил в понедельник глава МИД РФ Сергей... РИА Новости, 16.11.2020
2020-11-16T17:22
2020-11-16T17:35
сергей лавров
юнеско
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Необходимо исключить из повестки дня ЮНЕСКО несвойственные для нее вопросы территориальной целостности и суверенитета, заявил в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров в статье, приуроченной к 75-летию организации."В общих интересах государств-членов – снижение градуса политизации ЮНЕСКО, сдерживающего ее эффективность. Необходимо исключить из повестки дня несвойственные для Организации вопросы территориальной целостности и суверенитета, вывести за скобки саму возможность сведения счетов между государствами на площадке всемирного форума", - заявил Лавров"Вызывают сожаления и непрекращающиеся попытки продвижения в ЮНЕСКО политически ангажированных и конъюнктурных по своей сути проектов, сформированных в духе печально известной концепции "порядка, основанного на правилах", вступающих в противоречие с традиционными для Организации принципами консенсуса, инклюзивности и диалога", - отметил министр.
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сергей лавров, юнеско

Лавров призвал снизить градус политизации ЮНЕСКО

17:22 16.11.2020 (обновлено: 17:35 16.11.2020)
 
© AP Photo / Christophe EnaЛоготип ЮНЕСКО
Логотип ЮНЕСКО - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
© AP Photo / Christophe Ena
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Необходимо исключить из повестки дня ЮНЕСКО несвойственные для нее вопросы территориальной целостности и суверенитета, заявил в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров в статье, приуроченной к 75-летию организации.
"В общих интересах государств-членов – снижение градуса политизации ЮНЕСКО, сдерживающего ее эффективность. Необходимо исключить из повестки дня несвойственные для Организации вопросы территориальной целостности и суверенитета, вывести за скобки саму возможность сведения счетов между государствами на площадке всемирного форума", - заявил Лавров
"Вызывают сожаления и непрекращающиеся попытки продвижения в ЮНЕСКО политически ангажированных и конъюнктурных по своей сути проектов, сформированных в духе печально известной концепции "порядка, основанного на правилах", вступающих в противоречие с традиционными для Организации принципами консенсуса, инклюзивности и диалога", - отметил министр.
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