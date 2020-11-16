https://ria.ru/20201116/yunesko-1584874837.html

Лавров призвал снизить градус политизации ЮНЕСКО

Лавров призвал снизить градус политизации ЮНЕСКО

Необходимо исключить из повестки дня ЮНЕСКО несвойственные для нее вопросы территориальной целостности и суверенитета, заявил в понедельник глава МИД РФ Сергей... РИА Новости, 16.11.2020

2020-11-16T17:22

2020-11-16T17:22

2020-11-16T17:35

сергей лавров

юнеско

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Необходимо исключить из повестки дня ЮНЕСКО несвойственные для нее вопросы территориальной целостности и суверенитета, заявил в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров в статье, приуроченной к 75-летию организации."В общих интересах государств-членов – снижение градуса политизации ЮНЕСКО, сдерживающего ее эффективность. Необходимо исключить из повестки дня несвойственные для Организации вопросы территориальной целостности и суверенитета, вывести за скобки саму возможность сведения счетов между государствами на площадке всемирного форума", - заявил Лавров"Вызывают сожаления и непрекращающиеся попытки продвижения в ЮНЕСКО политически ангажированных и конъюнктурных по своей сути проектов, сформированных в духе печально известной концепции "порядка, основанного на правилах", вступающих в противоречие с традиционными для Организации принципами консенсуса, инклюзивности и диалога", - отметил министр.

https://ria.ru/20201116/spisok-yunesko-1584511521.html

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сергей лавров, юнеско