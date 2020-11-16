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Киевский апелляционный суд отменил заочный арест Януковича
Киевский апелляционный суд отменил заочный арест Януковича
Киевский апелляционный суд удовлетворил апелляцию адвокатов экс-президента Украины Виктора Януковича на решение о его заочном аресте. РИА Новости, 16.11.2020
2020-11-16T15:03
2020-11-16T16:41
виктор янукович
киев
украина
в мире
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КИЕВ, 16 ноя — РИА Новости. Киевский апелляционный суд удовлетворил апелляцию адвокатов экс-президента Украины Виктора Януковича на решение о его заочном аресте.Такую меру пресечения сроком до 10 июля 2020 года политику в мае избрал Печерский районный суд Киева. Януковича подозревают в организации силовых действий против участников массовых протестов в 2014 году.Суд частично удовлетворил требования юристов экс-главы "Партии регионов". При этом судья также постановила назначить новое рассмотрение ходатайства следователя об избрании меры пресечения Януковичу в виде содержания под стражей.Адвокаты предоставили суду справку российского МВД о том, что власти дали Януковичу временное убежище в России до 26 октября 2021 года. Юрист Игорь Федоренко в очередной раз заявил, что политик хочет участвовать в заседаниях суда по видеосвязи. Он также сообщил суду адрес нахождения бывшего главы государства.Сторона обвинения заявила, что экс-президент находится в розыске и его место пребывания неизвестно. Коллегия судей согласилась с этим. Ходатайство в этой части не удовлетворили.Ранее Юрий Луценко, занимавший должность генпрокурора Украины, сообщил о завершении расследования уголовного дела о гибели людей на майдане Незалежности (площади Независимости) в феврале 2014 года. Подозреваемыми стали Янукович, экс-глава МВД Виталий Захарченко и экс-глава СБУ Александр Якименко. Позже, в 2018 году, Печерский районный суд Киева разрешил заочное досудебное расследование в отношении Януковича, Якименко и бывшего первого заместителя СБУ Владимира Тоцкого по делу о событиях на майдане Незалежности в 2014 году.Главная киевская площадь — майдан Незалежности — была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства Николая Азарова о приостановке подписания соглашения об ассоциации с ЕС. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов. Ответственность за смерть более ста человек новые украинские власти возложили на своего политического оппонента — Януковича и спецподразделение МВД "Беркут". Янукович и сотрудники "Беркута" отрицают свою причастность к убийствам. Экс-президент заявлял, что не отдавал приказа стрелять по мирным митингующим и даже отдал указание вывести все подразделения милиции из Киева. После госпереворота спецподразделение "Беркут" было распущено.
https://ria.ru/20200806/1575461935.html
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виктор янукович, киев, украина, в мире

Киевский апелляционный суд отменил заочный арест Януковича

15:03 16.11.2020 (обновлено: 16:41 16.11.2020)
 
© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкВиктор Янукович
Виктор Янукович - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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КИЕВ, 16 ноя — РИА Новости. Киевский апелляционный суд удовлетворил апелляцию адвокатов экс-президента Украины Виктора Януковича на решение о его заочном аресте.
Такую меру пресечения сроком до 10 июля 2020 года политику в мае избрал Печерский районный суд Киева. Януковича подозревают в организации силовых действий против участников массовых протестов в 2014 году.
Встреча Виктора Януковича и Александра Лукашенко в Минске - РИА Новости, 1920, 06.08.2020
6 августа, 19:10
Лукашенко приютил бы Януковича в Белоруссии, если бы тот попросил
Суд частично удовлетворил требования юристов экс-главы "Партии регионов". При этом судья также постановила назначить новое рассмотрение ходатайства следователя об избрании меры пресечения Януковичу в виде содержания под стражей.
Адвокаты предоставили суду справку российского МВД о том, что власти дали Януковичу временное убежище в России до 26 октября 2021 года. Юрист Игорь Федоренко в очередной раз заявил, что политик хочет участвовать в заседаниях суда по видеосвязи. Он также сообщил суду адрес нахождения бывшего главы государства.
Сторона обвинения заявила, что экс-президент находится в розыске и его место пребывания неизвестно. Коллегия судей согласилась с этим. Ходатайство в этой части не удовлетворили.
Ранее Юрий Луценко, занимавший должность генпрокурора Украины, сообщил о завершении расследования уголовного дела о гибели людей на майдане Незалежности (площади Независимости) в феврале 2014 года. Подозреваемыми стали Янукович, экс-глава МВД Виталий Захарченко и экс-глава СБУ Александр Якименко. Позже, в 2018 году, Печерский районный суд Киева разрешил заочное досудебное расследование в отношении Януковича, Якименко и бывшего первого заместителя СБУ Владимира Тоцкого по делу о событиях на майдане Незалежности в 2014 году.
Главная киевская площадь — майдан Незалежности — была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства Николая Азарова о приостановке подписания соглашения об ассоциации с ЕС. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов. Ответственность за смерть более ста человек новые украинские власти возложили на своего политического оппонента — Януковича и спецподразделение МВД "Беркут". Янукович и сотрудники "Беркута" отрицают свою причастность к убийствам. Экс-президент заявлял, что не отдавал приказа стрелять по мирным митингующим и даже отдал указание вывести все подразделения милиции из Киева. После госпереворота спецподразделение "Беркут" было распущено.
Петр Порошенко у здания Государственного бюро расследований в Киеве - РИА Новости, 1920, 15.06.2020
15 июня, 12:32
Порошенко в суде назвал Януковича виновным в потере Украиной Крыма
 
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