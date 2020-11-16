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Санду лидирует на выборах главы Молдавии
Санду лидирует на выборах главы Молдавии
Экс-премьер Молдавии и лидер партии "Действие и солидарность" Майя Санду лидирует во втором туре президентских выборов после обработки всех протоколов с... РИА Новости, 16.11.2020
2020-11-16T02:42
2020-11-16T10:56
майя санду
цик молдавии
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президентские выборы в молдавии — 2020
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в мире
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КИШИНЕВ, 16 ноя — РИА Новости. Экс-премьер Молдавии и лидер партии "Действие и солидарность" Майя Санду лидирует во втором туре президентских выборов после обработки всех протоколов с участков внутри страны, сообщает ЦИК.Голосование прошло в воскресенье. Граждане выбирали лидера республики на ближайшие четыре года. Соперником Санду был баллотирующийся на второй срок Игорь Додон.Главу "Действия и солидарности" поддержали 57,74 процента избирателей, Додона — 42,26 процента.ЦИК обработал 99,95 процента протоколов. Участки в США и Канаде еще не закрылись.По закону победителем станет кандидат, получивший более половины голосов, порога явки во втором туре нет.Как заявил замглавы комиссии Владимир Шарбан, второй тур прошел без серьезных нарушений, способных повлиять на результат.Сообщалось, что в полицию поступило около 200 заявлений об агитации в день голосования, попытках подкупа избирателей и других нарушениях. Все жалобы рассмотрят, заверил Шарбан.
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майя санду, цик молдавии, игорь додон, канада, кишинев, сша, президентские выборы в молдавии — 2020, молдавия, в мире

Санду лидирует на выборах главы Молдавии

02:42 16.11.2020 (обновлено: 10:56 16.11.2020)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПобедившая на президентских выборах в Молдавии, лидер партии "Действие и солидарность" Майя Санду у штаб-квартиры партии в Кишеневе
Победившая на президентских выборах в Молдавии, лидер партии Действие и солидарность Майя Санду у штаб-квартиры партии в Кишеневе - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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КИШИНЕВ, 16 ноя — РИА Новости. Экс-премьер Молдавии и лидер партии "Действие и солидарность" Майя Санду лидирует во втором туре президентских выборов после обработки всех протоколов с участков внутри страны, сообщает ЦИК.
Голосование прошло в воскресенье. Граждане выбирали лидера республики на ближайшие четыре года. Соперником Санду был баллотирующийся на второй срок Игорь Додон.
Главу "Действия и солидарности" поддержали 57,74 процента избирателей, Додона — 42,26 процента.
ЦИК обработал 99,95 процента протоколов. Участки в США и Канаде еще не закрылись.
Кандидат в президенты, экс-премьер, лидер партии Действие и солидарность Майя Санду после голосования во время второго тура на выборах президента Молдавии - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
00:41
Санду назвала первоочередную задачу на посту президента
По закону победителем станет кандидат, получивший более половины голосов, порога явки во втором туре нет.
Как заявил замглавы комиссии Владимир Шарбан, второй тур прошел без серьезных нарушений, способных повлиять на результат.
Сообщалось, что в полицию поступило около 200 заявлений об агитации в день голосования, попытках подкупа избирателей и других нарушениях. Все жалобы рассмотрят, заверил Шарбан.
Кандидат в президенты Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
02:23
Бывшие оппоненты Санду поздравили ее с победой на выборах
 
Майя СандуЦИК МолдавииИгорь ДодонКанадаКишиневСШАПрезидентские выборы в Молдавии — 2020МолдавияВ мире
 
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