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Санду лидирует на выборах главы Молдавии

Санду лидирует на выборах главы Молдавии

Экс-премьер Молдавии и лидер партии "Действие и солидарность" Майя Санду лидирует во втором туре президентских выборов после обработки всех протоколов с... РИА Новости, 16.11.2020

2020-11-16T02:42

2020-11-16T02:42

2020-11-16T10:56

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КИШИНЕВ, 16 ноя — РИА Новости. Экс-премьер Молдавии и лидер партии "Действие и солидарность" Майя Санду лидирует во втором туре президентских выборов после обработки всех протоколов с участков внутри страны, сообщает ЦИК.Голосование прошло в воскресенье. Граждане выбирали лидера республики на ближайшие четыре года. Соперником Санду был баллотирующийся на второй срок Игорь Додон.Главу "Действия и солидарности" поддержали 57,74 процента избирателей, Додона — 42,26 процента.ЦИК обработал 99,95 процента протоколов. Участки в США и Канаде еще не закрылись.По закону победителем станет кандидат, получивший более половины голосов, порога явки во втором туре нет.Как заявил замглавы комиссии Владимир Шарбан, второй тур прошел без серьезных нарушений, способных повлиять на результат.Сообщалось, что в полицию поступило около 200 заявлений об агитации в день голосования, попытках подкупа избирателей и других нарушениях. Все жалобы рассмотрят, заверил Шарбан.

https://ria.ru/20201116/vybory-1584756881.html

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канада

кишинев

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