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Бывшие оппоненты Санду поздравили ее с победой на выборах
Бывшие оппоненты Санду поздравили ее с победой на выборах
Председатель "Нашей партии" Ренато Усатый и лидер партии "Платформа "Достоинство и правда" Андрей Нэстасе, которые были оппонентами Майи Санду в первом туре... РИА Новости, 16.11.2020
2020-11-16T02:23
2020-11-16T02:29
президентские выборы в молдавии — 2020
андрей нэстасе
майя санду
андриан канду
молдавия
кишинев
в мире
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КИШИНЕВ, 16 ноя – РИА Новости. Председатель "Нашей партии" Ренато Усатый и лидер партии "Платформа "Достоинство и правда" Андрей Нэстасе, которые были оппонентами Майи Санду в первом туре выборов президента Молдавии, поздравили ее с победой во втором туре.В воскресенье в Молдавии прошел второй тур выборов президента республики. Граждане Молдавии выбирали президента на ближайшие четыре года. Претендентами во втором туре выборов были баллотирующийся на второй срок президент Игорь Додон и экс-премьер, лидер партии "Действие и солидарность" Майя Санду. После обработки ЦИК 98,13% протоколов с избирательных участков Санду набирает 55,45% голосов, Додон – 44,55%.Усатый, который набрал в первом туре выборов президента около 17% голосов, приехал в предвыборный штаб Санду с букетом роз, чтобы лично ее поздравить. "Я поздравил Майю Санду, я поздравил человека, который победил", - заявил Усатый журналистам.Нэстасе также решил поздравить Санду лично и не забыл букет цветов. Он подчеркнул, что победа Санду – это "наивысшее доказательство искреннего стремления людей изменить к лучшему Молдавию". Свои поздравления Санду направил и бывший спикер парламента, глава партии Pro Moldova Андриан Канду, который назвал ее победу "важным шагом для перезагрузки государства".Согласно законодательству Молдавии, победителем президентских выборов признается кандидат, получивший более половины действительных голосов избирателей.
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президентские выборы в молдавии — 2020, андрей нэстасе, майя санду, андриан канду, молдавия, кишинев, в мире

Бывшие оппоненты Санду поздравили ее с победой на выборах

02:23 16.11.2020 (обновлено: 02:29 16.11.2020)
 
© AP Photo / Vadim GhirdaКандидат в президенты Молдавии Майя Санду
Кандидат в президенты Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
© AP Photo / Vadim Ghirda
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КИШИНЕВ, 16 ноя – РИА Новости. Председатель "Нашей партии" Ренато Усатый и лидер партии "Платформа "Достоинство и правда" Андрей Нэстасе, которые были оппонентами Майи Санду в первом туре выборов президента Молдавии, поздравили ее с победой во втором туре.
В воскресенье в Молдавии прошел второй тур выборов президента республики. Граждане Молдавии выбирали президента на ближайшие четыре года. Претендентами во втором туре выборов были баллотирующийся на второй срок президент Игорь Додон и экс-премьер, лидер партии "Действие и солидарность" Майя Санду. После обработки ЦИК 98,13% протоколов с избирательных участков Санду набирает 55,45% голосов, Додон – 44,55%.
Усатый, который набрал в первом туре выборов президента около 17% голосов, приехал в предвыборный штаб Санду с букетом роз, чтобы лично ее поздравить. "Я поздравил Майю Санду, я поздравил человека, который победил", - заявил Усатый журналистам.
Нэстасе также решил поздравить Санду лично и не забыл букет цветов. Он подчеркнул, что победа Санду – это "наивысшее доказательство искреннего стремления людей изменить к лучшему Молдавию". Свои поздравления Санду направил и бывший спикер парламента, глава партии Pro Moldova Андриан Канду, который назвал ее победу "важным шагом для перезагрузки государства".
Согласно законодательству Молдавии, победителем президентских выборов признается кандидат, получивший более половины действительных голосов избирателей.
Кандидат на пост президента Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
01:30
Санду заявила о победе на выборах президента Молдавии
 
Президентские выборы в Молдавии — 2020Андрей НэстасеМайя СандуАндриан КандуМолдавияКишиневВ мире
 
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