https://ria.ru/20201116/vybory-1584759206.html

Санду заявила о победе на выборах президента Молдавии

Санду заявила о победе на выборах президента Молдавии

Экс-премьер Молдавии и глава партии "Действие и солидарность" Майя Санду заявила сторонникам, что вместе с ними одержала общую победу. РИА Новости, 16.11.2020

2020-11-16T01:30

2020-11-16T01:30

2020-11-16T02:22

игорь додон

президентские выборы в молдавии — 2020

майя санду

молдавия

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КИШИНЕВ, 16 ноя – РИА Новости. Экс-премьер Молдавии и глава партии "Действие и солидарность" Майя Санду заявила сторонникам, что вместе с ними одержала общую победу.В воскресенье в Молдавии прошел второй тур выборов президента республики. Граждане республики выбирали главу государства на ближайшие четыре года. Соперником Санду был баллотирующийся на второй срок Игорь Додон. Явка, по данным ЦИК, к 22:00 мск составила 52,63 процента.Она поблагодарила всех, кто помогал ей и поддерживал во время избирательной кампании. Санду уже поздравили с победой ее оппоненты в первом туре: председатель "Нашей партии" Ренато Усатый и лидер движения "Платформа "Достоинство и правда" Андрей Нэстасе.После обработки ЦИК 97,29 процента протоколов с избирательных участков глава партии "Действие и солидарность" набирает 54,03 процента голосов, Додон – 45,97 процента.По закону победителем станет кандидат, получивший более половины голосов, порога явки во втором туре нет.Как заявил замглавы комиссии Владимир Шарбан, второй тур прошел без серьезных нарушений, способных повлиять на результат.Сообщалось, что в полицию поступило около 200 заявлений о случаях агитации в день голосования, попытках подкупа избирателей и других нарушениях.

https://ria.ru/20201116/vybory-1584756881.html

https://ria.ru/20201115/moldaviya-1584543393.html

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игорь додон, президентские выборы в молдавии — 2020, майя санду, молдавия, в мире