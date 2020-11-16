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Санду заявила о победе на выборах президента Молдавии
Санду заявила о победе на выборах президента Молдавии
Экс-премьер Молдавии и глава партии "Действие и солидарность" Майя Санду заявила сторонникам, что вместе с ними одержала общую победу. РИА Новости, 16.11.2020
2020-11-16T01:30
2020-11-16T01:30
2020-11-16T02:22
игорь додон
президентские выборы в молдавии — 2020
майя санду
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КИШИНЕВ, 16 ноя – РИА Новости. Экс-премьер Молдавии и глава партии "Действие и солидарность" Майя Санду заявила сторонникам, что вместе с ними одержала общую победу.В воскресенье в Молдавии прошел второй тур выборов президента республики. Граждане республики выбирали главу государства на ближайшие четыре года. Соперником Санду был баллотирующийся на второй срок Игорь Додон. Явка, по данным ЦИК, к 22:00 мск составила 52,63 процента.Она поблагодарила всех, кто помогал ей и поддерживал во время избирательной кампании. Санду уже поздравили с победой ее оппоненты в первом туре: председатель "Нашей партии" Ренато Усатый и лидер движения "Платформа "Достоинство и правда" Андрей Нэстасе.После обработки ЦИК 97,29 процента протоколов с избирательных участков глава партии "Действие и солидарность" набирает 54,03 процента голосов, Додон – 45,97 процента.По закону победителем станет кандидат, получивший более половины голосов, порога явки во втором туре нет.Как заявил замглавы комиссии Владимир Шарбан, второй тур прошел без серьезных нарушений, способных повлиять на результат.Сообщалось, что в полицию поступило около 200 заявлений о случаях агитации в день голосования, попытках подкупа избирателей и других нарушениях.
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игорь додон, президентские выборы в молдавии — 2020, майя санду, молдавия, в мире
КИШИНЕВ, 16 ноя – РИА Новости.
Экс-премьер Молдавии
и глава партии "Действие и солидарность" Майя Санду
заявила сторонникам, что вместе с ними одержала общую победу.
В воскресенье в Молдавии прошел второй тур выборов президента республики. Граждане республики выбирали главу государства на ближайшие четыре года. Соперником Санду был баллотирующийся на второй срок Игорь Додон
. Явка, по данным ЦИК, к 22:00 мск составила 52,63 процента.
"Эта победа – наша общая победа, я горжусь своей командой и всеми молодыми людьми, которые приняли участие в голосовании", — заявила Санду журналистам.
Она поблагодарила всех, кто помогал ей и поддерживал во время избирательной кампании. Санду уже поздравили с победой ее оппоненты в первом туре: председатель "Нашей партии" Ренато Усатый и лидер движения "Платформа "Достоинство и правда" Андрей Нэстасе.
После обработки ЦИК 97,29 процента протоколов с избирательных участков глава партии "Действие и солидарность" набирает 54,03 процента голосов, Додон – 45,97 процента.
По закону победителем станет кандидат, получивший более половины голосов, порога явки во втором туре нет.
Как заявил замглавы комиссии Владимир Шарбан, второй тур прошел без серьезных нарушений, способных повлиять на результат.
Сообщалось, что в полицию поступило около 200 заявлений о случаях агитации в день голосования, попытках подкупа избирателей и других нарушениях.