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Санду заявила о победе на выборах президента Молдавии
Санду заявила о победе на выборах президента Молдавии
Экс-премьер Молдавии и глава партии "Действие и солидарность" Майя Санду заявила сторонникам, что вместе с ними одержала общую победу. РИА Новости, 16.11.2020
2020-11-16T01:30
2020-11-16T02:22
игорь додон
президентские выборы в молдавии — 2020
майя санду
молдавия
в мире
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КИШИНЕВ, 16 ноя – РИА Новости. Экс-премьер Молдавии и глава партии "Действие и солидарность" Майя Санду заявила сторонникам, что вместе с ними одержала общую победу.В воскресенье в Молдавии прошел второй тур выборов президента республики. Граждане республики выбирали главу государства на ближайшие четыре года. Соперником Санду был баллотирующийся на второй срок Игорь Додон. Явка, по данным ЦИК, к 22:00 мск составила 52,63 процента.Она поблагодарила всех, кто помогал ей и поддерживал во время избирательной кампании. Санду уже поздравили с победой ее оппоненты в первом туре: председатель "Нашей партии" Ренато Усатый и лидер движения "Платформа "Достоинство и правда" Андрей Нэстасе.После обработки ЦИК 97,29 процента протоколов с избирательных участков глава партии "Действие и солидарность" набирает 54,03 процента голосов, Додон – 45,97 процента.По закону победителем станет кандидат, получивший более половины голосов, порога явки во втором туре нет.Как заявил замглавы комиссии Владимир Шарбан, второй тур прошел без серьезных нарушений, способных повлиять на результат.Сообщалось, что в полицию поступило около 200 заявлений о случаях агитации в день голосования, попытках подкупа избирателей и других нарушениях.
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игорь додон, президентские выборы в молдавии — 2020, майя санду, молдавия, в мире

Санду заявила о победе на выборах президента Молдавии

01:30 16.11.2020 (обновлено: 02:22 16.11.2020)
 
© РИА Новости / Максим БлиновКандидат на пост президента Молдавии Майя Санду
Кандидат на пост президента Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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КИШИНЕВ, 16 ноя – РИА Новости. Экс-премьер Молдавии и глава партии "Действие и солидарность" Майя Санду заявила сторонникам, что вместе с ними одержала общую победу.
В воскресенье в Молдавии прошел второй тур выборов президента республики. Граждане республики выбирали главу государства на ближайшие четыре года. Соперником Санду был баллотирующийся на второй срок Игорь Додон. Явка, по данным ЦИК, к 22:00 мск составила 52,63 процента.
"Эта победа – наша общая победа, я горжусь своей командой и всеми молодыми людьми, которые приняли участие в голосовании", — заявила Санду журналистам.
Она поблагодарила всех, кто помогал ей и поддерживал во время избирательной кампании. Санду уже поздравили с победой ее оппоненты в первом туре: председатель "Нашей партии" Ренато Усатый и лидер движения "Платформа "Достоинство и правда" Андрей Нэстасе.
После обработки ЦИК 97,29 процента протоколов с избирательных участков глава партии "Действие и солидарность" набирает 54,03 процента голосов, Додон – 45,97 процента.
По закону победителем станет кандидат, получивший более половины голосов, порога явки во втором туре нет.
Кандидат в президенты, экс-премьер, лидер партии Действие и солидарность Майя Санду после голосования во время второго тура на выборах президента Молдавии - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
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Санду назвала первоочередную задачу на посту президента
Как заявил замглавы комиссии Владимир Шарбан, второй тур прошел без серьезных нарушений, способных повлиять на результат.
Сообщалось, что в полицию поступило около 200 заявлений о случаях агитации в день голосования, попытках подкупа избирателей и других нарушениях.
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Игорь ДодонПрезидентские выборы в Молдавии — 2020Майя СандуМолдавияВ мире
 
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