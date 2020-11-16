Эксперт оценил политику Молдавии в отношении России в случае победы Санду
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСотрудники полиции в приграничном поселке Варница обеспечивают проезд автомобилей из Приднестровья в Молдавию в день второго тура выборов президента Молдавии
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Лидирующая во втором туре президентских выборов в Молдавии экс-премьер Майа Санду будет вести более антироссийскую политику, как в экономических вопросах, так и по проблеме урегулирования в Приднестровье, считает член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько.
В воскресенье в Молдавии прошел второй тур выборов президента. Граждане Молдавии выбирали президента на ближайшие четыре года. Претендентами во втором туре выборов были баллотирующийся на второй срок президент Игорь Додон и экс-премьер, лидер партии "Действие и солидарность" Майя Санду. Согласно предварительным данным ЦИК, после обработки 90% протоколов с избирательных участков лидирует Санду с 51,46%, Додон набирает 48,54%.
"Прогноз дело сложное, но Санду как прозападный политик зависит от определенных политических сил, которые находятся на Западе. В целом, я думаю, что вся политика Молдавии как государства очень небольшого и очень зависимого будет перестраиваться на антироссийские рельсы. Может, не будет такого резкого, катастрофического сценария, как на Украине, но, думаю, что он будет весьма последовательным именно в этом направлении. Убежден, что это будет касаться и гуманитарной политики, и политики в области языка, и Приднестровья и проектов мирного урегулирования, которые до последнего момента базировались на меморандуме (спецпредставителя президента РФ Дмитрия) Козака и механизме "5+2", и на вопросе пребывания российских миротворцев на территории Приднестровья. В вопросе Приднестровья Санду, скорее всего, будет активизировать давление на Россию с целью инкорпорации последнего в состав Молдавии", - сказал РИА Новости Безпалько.
По его прогнозу претерпят изменения и экономические отношения с Россией, которые касаются "поставки углеводородов, возможно, режима для молдавских товаров или режима пребывания молдавских гостевых рабочих на территории России".
"Мало чего хорошего нам ожидать от Санду, но с другой стороны это хотя бы будет честная политика в отношении России, потому что, хоть мы и считали в определенные периоды наших отношений некоторых молдавских политиков пророссийскими, - ни к каким реальным результатам или прорывам в российско-молдавских отношениях эти политики не пришли по разным причинам. Их пророссийская позиция заключалась в получении льгот и преференций со стороны России в экономических аспектах", - отметил эксперт.