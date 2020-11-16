https://ria.ru/20201116/vybory-1584757132.html

Эксперт оценил политику Молдавии в отношении России в случае победы Санду

Эксперт оценил политику Молдавии в отношении России в случае победы Санду

Лидирующая во втором туре президентских выборов в Молдавии экс-премьер Майа Санду будет вести более антироссийскую политику, как в экономических вопросах, так и РИА Новости, 16.11.2020

2020-11-16T00:51

2020-11-16T00:51

2020-11-16T00:51

президентские выборы в молдавии — 2020

майя санду

богдан безпалько

дмитрий козак

москва

молдавия

украина

в мире

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Лидирующая во втором туре президентских выборов в Молдавии экс-премьер Майа Санду будет вести более антироссийскую политику, как в экономических вопросах, так и по проблеме урегулирования в Приднестровье, считает член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько.В воскресенье в Молдавии прошел второй тур выборов президента. Граждане Молдавии выбирали президента на ближайшие четыре года. Претендентами во втором туре выборов были баллотирующийся на второй срок президент Игорь Додон и экс-премьер, лидер партии "Действие и солидарность" Майя Санду. Согласно предварительным данным ЦИК, после обработки 90% протоколов с избирательных участков лидирует Санду с 51,46%, Додон набирает 48,54%."Прогноз дело сложное, но Санду как прозападный политик зависит от определенных политических сил, которые находятся на Западе. В целом, я думаю, что вся политика Молдавии как государства очень небольшого и очень зависимого будет перестраиваться на антироссийские рельсы. Может, не будет такого резкого, катастрофического сценария, как на Украине, но, думаю, что он будет весьма последовательным именно в этом направлении. Убежден, что это будет касаться и гуманитарной политики, и политики в области языка, и Приднестровья и проектов мирного урегулирования, которые до последнего момента базировались на меморандуме (спецпредставителя президента РФ Дмитрия) Козака и механизме "5+2", и на вопросе пребывания российских миротворцев на территории Приднестровья. В вопросе Приднестровья Санду, скорее всего, будет активизировать давление на Россию с целью инкорпорации последнего в состав Молдавии", - сказал РИА Новости Безпалько.По его прогнозу претерпят изменения и экономические отношения с Россией, которые касаются "поставки углеводородов, возможно, режима для молдавских товаров или режима пребывания молдавских гостевых рабочих на территории России"."Мало чего хорошего нам ожидать от Санду, но с другой стороны это хотя бы будет честная политика в отношении России, потому что, хоть мы и считали в определенные периоды наших отношений некоторых молдавских политиков пророссийскими, - ни к каким реальным результатам или прорывам в российско-молдавских отношениях эти политики не пришли по разным причинам. Их пророссийская позиция заключалась в получении льгот и преференций со стороны России в экономических аспектах", - отметил эксперт.

https://ria.ru/20201115/moldaviya-1584712496.html

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президентские выборы в молдавии — 2020, майя санду, богдан безпалько, дмитрий козак, москва, молдавия, украина, в мире