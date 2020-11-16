https://ria.ru/20201116/vybory-1584756881.html

Санду назвала первоочередную задачу на посту президента

Санду назвала первоочередную задачу на посту президента

Лидирующая во втором туре выборов президента Молдавии глава партии "Действие и солидарность" Майя Санду заявила, что после выборов займется объединением... РИА Новости, 16.11.2020

2020-11-16T00:41

2020-11-16T00:41

2020-11-16T00:56

майя санду

игорь додон

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молдавия

в мире

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КИШИНЕВ, 16 ноя – РИА Новости. Лидирующая во втором туре выборов президента Молдавии глава партии "Действие и солидарность" Майя Санду заявила, что после выборов займется объединением общества.В воскресенье в Молдавии прошел второй тур выборов президента республики. Граждане Молдавии выбирали президента на ближайшие четыре года. Претендентами во втором туре выборов были баллотирующийся на второй срок президент Игорь Додон и экс-премьер, лидер партии "Действие и солидарность" Майя Санду.Она отметила, что заявит о своей победе только после того, как будут подсчитаны все голоса, хотя коллеги ее уже поздравили.После обработки ЦИК 95,52% протоколов с избирательных участков Санду набирает 52,47% голосов, Додон – 47,53%.Согласно законодательству Молдавии, победителем президентских выборов признается кандидат, получивший более половины действительных голосов избирателей.

https://ria.ru/20201115/sandu-1584749466.html

https://ria.ru/20201115/moldaviya-1584712496.html

кишинев

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майя санду, игорь додон, кишинев, президентские выборы в молдавии — 2020, молдавия, в мире