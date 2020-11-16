Санду назвала первоочередную задачу на посту президента
00:41 16.11.2020 (обновлено: 00:56 16.11.2020)
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкКандидат в президенты, экс-премьер, лидер партии "Действие и солидарность" Майя Санду после голосования во время второго тура на выборах президента Молдавии
КИШИНЕВ, 16 ноя – РИА Новости. Лидирующая во втором туре выборов президента Молдавии глава партии "Действие и солидарность" Майя Санду заявила, что после выборов займется объединением общества.
В воскресенье в Молдавии прошел второй тур выборов президента республики. Граждане Молдавии выбирали президента на ближайшие четыре года. Претендентами во втором туре выборов были баллотирующийся на второй срок президент Игорь Додон и экс-премьер, лидер партии "Действие и солидарность" Майя Санду.
"Наша первая задача после выборов – объединить общество вокруг общих целей, мы все хотим жить дома, хотим иметь государство, которое будет нас защищать, нам нужна развитая экономика, чтобы людям не надо было уезжать", - заявила Санду журналистам.
Она отметила, что заявит о своей победе только после того, как будут подсчитаны все голоса, хотя коллеги ее уже поздравили.
После обработки ЦИК 95,52% протоколов с избирательных участков Санду набирает 52,47% голосов, Додон – 47,53%.
Согласно законодательству Молдавии, победителем президентских выборов признается кандидат, получивший более половины действительных голосов избирателей.