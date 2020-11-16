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Санду назвала первоочередную задачу на посту президента
Санду назвала первоочередную задачу на посту президента
Лидирующая во втором туре выборов президента Молдавии глава партии "Действие и солидарность" Майя Санду заявила, что после выборов займется объединением... РИА Новости, 16.11.2020
2020-11-16T00:41
2020-11-16T00:56
майя санду
игорь додон
кишинев
президентские выборы в молдавии — 2020
молдавия
в мире
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КИШИНЕВ, 16 ноя – РИА Новости. Лидирующая во втором туре выборов президента Молдавии глава партии "Действие и солидарность" Майя Санду заявила, что после выборов займется объединением общества.В воскресенье в Молдавии прошел второй тур выборов президента республики. Граждане Молдавии выбирали президента на ближайшие четыре года. Претендентами во втором туре выборов были баллотирующийся на второй срок президент Игорь Додон и экс-премьер, лидер партии "Действие и солидарность" Майя Санду.Она отметила, что заявит о своей победе только после того, как будут подсчитаны все голоса, хотя коллеги ее уже поздравили.После обработки ЦИК 95,52% протоколов с избирательных участков Санду набирает 52,47% голосов, Додон – 47,53%.Согласно законодательству Молдавии, победителем президентских выборов признается кандидат, получивший более половины действительных голосов избирателей.
https://ria.ru/20201115/sandu-1584749466.html
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майя санду, игорь додон, кишинев, президентские выборы в молдавии — 2020, молдавия, в мире

Санду назвала первоочередную задачу на посту президента

00:41 16.11.2020 (обновлено: 00:56 16.11.2020)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкКандидат в президенты, экс-премьер, лидер партии "Действие и солидарность" Майя Санду после голосования во время второго тура на выборах президента Молдавии
Кандидат в президенты, экс-премьер, лидер партии Действие и солидарность Майя Санду после голосования во время второго тура на выборах президента Молдавии - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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КИШИНЕВ, 16 ноя – РИА Новости. Лидирующая во втором туре выборов президента Молдавии глава партии "Действие и солидарность" Майя Санду заявила, что после выборов займется объединением общества.
Кандидат в президенты, экс-премьер, лидер партии Действие и солидарность Майя Санду голосует во время второго тура на выборах президента Молдавии - РИА Новости, 1920, 15.11.2020
Вчера, 22:29
Санду заявила о важности честных и свободных выборов в Молдавии
В воскресенье в Молдавии прошел второй тур выборов президента республики. Граждане Молдавии выбирали президента на ближайшие четыре года. Претендентами во втором туре выборов были баллотирующийся на второй срок президент Игорь Додон и экс-премьер, лидер партии "Действие и солидарность" Майя Санду.
"Наша первая задача после выборов – объединить общество вокруг общих целей, мы все хотим жить дома, хотим иметь государство, которое будет нас защищать, нам нужна развитая экономика, чтобы людям не надо было уезжать", - заявила Санду журналистам.
Она отметила, что заявит о своей победе только после того, как будут подсчитаны все голоса, хотя коллеги ее уже поздравили.
После обработки ЦИК 95,52% протоколов с избирательных участков Санду набирает 52,47% голосов, Додон – 47,53%.
Согласно законодательству Молдавии, победителем президентских выборов признается кандидат, получивший более половины действительных голосов избирателей.
Женщина голосует во время второго тура на выборах президента Молдавии на избирательном участке в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 15.11.2020
Вчера, 15:21
Версия 2.0: в Молдавии проходит второй тур выборов президента
 
Майя СандуИгорь ДодонКишиневПрезидентские выборы в Молдавии — 2020МолдавияВ мире
 
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