https://ria.ru/20201116/vybory-1584755399.html
В штабе Байдена прокомментировали пересчет голосов в Джорджии
В штабе Байдена прокомментировали пересчет голосов в Джорджии
Пересчет голосов, отданных американцами на президентских выборах в штате Джорджия, не изменит итогов - нарушений, предварительно, выявлено не было, сообщает... РИА Новости, 16.11.2020
2020-11-16T00:10
2020-11-16T00:10
2020-11-16T00:09
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
джо байден
москва
джорджия
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/08/1583626902_409:0:2690:1283_1400x0_80_0_0_57f36e9633dab5c8b0c88c9b628d6df4.jpg
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Пересчет голосов, отданных американцами на президентских выборах в штате Джорджия, не изменит итогов - нарушений, предварительно, выявлено не было, сообщает газета Atlantic Journal Constitution со ссылкой на юристов штаба кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена.Телеканал NBC News в пятницу сообщил, что Джо Байден одерживает победу в штате Джорджия, что принесет ему голоса еще 16 выборщиков. Действующий президент США Дональд Трамп позднее призвал остановить проводимый вручную пересчет голосов в штате, пока не начнется сверка подписей.Мур и председатель юридической фирмы Perkins Coie Марк Элиас заявили, что результаты пересчета кардинальным образом не повлияют на те результаты, которые Байден и Трамп получили в 159 округах штата. Юристы заявили, что пересчет подтверждает - система голосования в штате "подсчитала голоса точно"."Мы уверены, что (пересчет голосов) подтвердит, что за избранного президента Байдена проголосовало больше жителей Джорджии, чем за президента Трампа. Пересчет ничего не изменит, и ничего не изменят эти безжалостные иски (представителей Трампа - ред.)", - заявил Элиас.Разница между объявившим о своей победе Байденом и Трампом в Джорджии не превышает 15 тысяч голосов из порядка пяти миллионов бюллетеней. По данным американских СМИ, в случае победы в Джорджии Трамп все равно не станет следующим главой государства.Выборы президента США прошли 3 ноября. По предварительным прогнозам, победу одерживает Байден, но Трамп поражение пока не признал.
https://ria.ru/20201111/adskie-sanktsii-1583972506.html
https://ria.ru/20201114/kissindzher-1584549763.html
москва
джорджия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/08/1583626902_169:0:2898:2047_1400x0_80_0_0_e66baef2c245bcce758216a2ce7d2d77.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дональд трамп, джо байден, москва, джорджия, сша, в мире
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости.
Пересчет голосов, отданных американцами на президентских выборах в штате Джорджия
, не изменит итогов - нарушений, предварительно, выявлено не было, сообщает газета Atlantic Journal Constitution
со ссылкой на юристов штаба кандидата в президенты США
от Демократической партии Джо Байдена
.
Телеканал NBC News в пятницу сообщил, что Джо Байден одерживает победу в штате Джорджия, что принесет ему голоса еще 16 выборщиков. Действующий президент США Дональд Трамп
позднее призвал остановить проводимый вручную пересчет голосов в штате, пока не начнется сверка подписей.
"По прошествии двух с половиной дней проверки мы все еще согласны с госсекретарем штата, что нет оснований полагать, что были зафиксированы какие-либо обширные нарушения. На данный момент пересчитано некоторое количество бюллетеней. Мы не видели свидетельств в пользу того, что были совершены какие-либо нарушения", - приводит газета слова юриста Патрика Мура - главы юридической команды Байдена.
Мур и председатель юридической фирмы Perkins Coie Марк Элиас заявили, что результаты пересчета кардинальным образом не повлияют на те результаты, которые Байден и Трамп получили в 159 округах штата. Юристы заявили, что пересчет подтверждает - система голосования в штате "подсчитала голоса точно".
"Мы уверены, что (пересчет голосов) подтвердит, что за избранного президента Байдена проголосовало больше жителей Джорджии, чем за президента Трампа. Пересчет ничего не изменит, и ничего не изменят эти безжалостные иски (представителей Трампа - ред.)", - заявил Элиас.
Разница между объявившим о своей победе Байденом и Трампом в Джорджии не превышает 15 тысяч голосов из порядка пяти миллионов бюллетеней. По данным американских СМИ, в случае победы в Джорджии Трамп все равно не станет следующим главой государства.
Выборы президента США прошли 3 ноября. По предварительным прогнозам, победу одерживает Байден, но Трамп поражение пока не признал.