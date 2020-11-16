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В штабе Байдена прокомментировали пересчет голосов в Джорджии

В штабе Байдена прокомментировали пересчет голосов в Джорджии

Пересчет голосов, отданных американцами на президентских выборах в штате Джорджия, не изменит итогов - нарушений, предварительно, выявлено не было, сообщает... РИА Новости, 16.11.2020

2020-11-16T00:10

2020-11-16T00:10

2020-11-16T00:09

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Пересчет голосов, отданных американцами на президентских выборах в штате Джорджия, не изменит итогов - нарушений, предварительно, выявлено не было, сообщает газета Atlantic Journal Constitution со ссылкой на юристов штаба кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена.Телеканал NBC News в пятницу сообщил, что Джо Байден одерживает победу в штате Джорджия, что принесет ему голоса еще 16 выборщиков. Действующий президент США Дональд Трамп позднее призвал остановить проводимый вручную пересчет голосов в штате, пока не начнется сверка подписей.Мур и председатель юридической фирмы Perkins Coie Марк Элиас заявили, что результаты пересчета кардинальным образом не повлияют на те результаты, которые Байден и Трамп получили в 159 округах штата. Юристы заявили, что пересчет подтверждает - система голосования в штате "подсчитала голоса точно"."Мы уверены, что (пересчет голосов) подтвердит, что за избранного президента Байдена проголосовало больше жителей Джорджии, чем за президента Трампа. Пересчет ничего не изменит, и ничего не изменят эти безжалостные иски (представителей Трампа - ред.)", - заявил Элиас.Разница между объявившим о своей победе Байденом и Трампом в Джорджии не превышает 15 тысяч голосов из порядка пяти миллионов бюллетеней. По данным американских СМИ, в случае победы в Джорджии Трамп все равно не станет следующим главой государства.Выборы президента США прошли 3 ноября. По предварительным прогнозам, победу одерживает Байден, но Трамп поражение пока не признал.

https://ria.ru/20201111/adskie-sanktsii-1583972506.html

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москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, джо байден, москва, джорджия, сша, в мире