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Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201116/vybory-1584755399.html
В штабе Байдена прокомментировали пересчет голосов в Джорджии
В штабе Байдена прокомментировали пересчет голосов в Джорджии
Пересчет голосов, отданных американцами на президентских выборах в штате Джорджия, не изменит итогов - нарушений, предварительно, выявлено не было, сообщает... РИА Новости, 16.11.2020
2020-11-16T00:10
2020-11-16T00:09
выборы президента сша — 2020
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Пересчет голосов, отданных американцами на президентских выборах в штате Джорджия, не изменит итогов - нарушений, предварительно, выявлено не было, сообщает газета Atlantic Journal Constitution со ссылкой на юристов штаба кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена.Телеканал NBC News в пятницу сообщил, что Джо Байден одерживает победу в штате Джорджия, что принесет ему голоса еще 16 выборщиков. Действующий президент США Дональд Трамп позднее призвал остановить проводимый вручную пересчет голосов в штате, пока не начнется сверка подписей.Мур и председатель юридической фирмы Perkins Coie Марк Элиас заявили, что результаты пересчета кардинальным образом не повлияют на те результаты, которые Байден и Трамп получили в 159 округах штата. Юристы заявили, что пересчет подтверждает - система голосования в штате "подсчитала голоса точно"."Мы уверены, что (пересчет голосов) подтвердит, что за избранного президента Байдена проголосовало больше жителей Джорджии, чем за президента Трампа. Пересчет ничего не изменит, и ничего не изменят эти безжалостные иски (представителей Трампа - ред.)", - заявил Элиас.Разница между объявившим о своей победе Байденом и Трампом в Джорджии не превышает 15 тысяч голосов из порядка пяти миллионов бюллетеней. По данным американских СМИ, в случае победы в Джорджии Трамп все равно не станет следующим главой государства.Выборы президента США прошли 3 ноября. По предварительным прогнозам, победу одерживает Байден, но Трамп поражение пока не признал.
https://ria.ru/20201111/adskie-sanktsii-1583972506.html
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дональд трамп, джо байден, москва, джорджия, сша, в мире

В штабе Байдена прокомментировали пересчет голосов в Джорджии

00:10 16.11.2020
 
© AP Photo / John MinchilloЛюди на улице в Филадельфии после новостей о победе на выборах президента США кандидата от Демократической партии Джозефа Байдена
Люди на улице в Филадельфии после новостей о победе на выборах президента США кандидата от Демократической партии Джозефа Байдена - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
© AP Photo / John Minchillo
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Пересчет голосов, отданных американцами на президентских выборах в штате Джорджия, не изменит итогов - нарушений, предварительно, выявлено не было, сообщает газета Atlantic Journal Constitution со ссылкой на юристов штаба кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена.
Телеканал NBC News в пятницу сообщил, что Джо Байден одерживает победу в штате Джорджия, что принесет ему голоса еще 16 выборщиков. Действующий президент США Дональд Трамп позднее призвал остановить проводимый вручную пересчет голосов в штате, пока не начнется сверка подписей.
"По прошествии двух с половиной дней проверки мы все еще согласны с госсекретарем штата, что нет оснований полагать, что были зафиксированы какие-либо обширные нарушения. На данный момент пересчитано некоторое количество бюллетеней. Мы не видели свидетельств в пользу того, что были совершены какие-либо нарушения", - приводит газета слова юриста Патрика Мура - главы юридической команды Байдена.
Мур и председатель юридической фирмы Perkins Coie Марк Элиас заявили, что результаты пересчета кардинальным образом не повлияют на те результаты, которые Байден и Трамп получили в 159 округах штата. Юристы заявили, что пересчет подтверждает - система голосования в штате "подсчитала голоса точно".
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"Мы уверены, что (пересчет голосов) подтвердит, что за избранного президента Байдена проголосовало больше жителей Джорджии, чем за президента Трампа. Пересчет ничего не изменит, и ничего не изменят эти безжалостные иски (представителей Трампа - ред.)", - заявил Элиас.
Разница между объявившим о своей победе Байденом и Трампом в Джорджии не превышает 15 тысяч голосов из порядка пяти миллионов бюллетеней. По данным американских СМИ, в случае победы в Джорджии Трамп все равно не станет следующим главой государства.
Выборы президента США прошли 3 ноября. По предварительным прогнозам, победу одерживает Байден, но Трамп поражение пока не признал.
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