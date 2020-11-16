https://ria.ru/20201116/voz-1584911238.html
В ВОЗ заявили, что вспышки COVID-19 в штаб-квартире нет
В ВОЗ заявили, что вспышки COVID-19 в штаб-квартире нет
Шестьдесят пять случаев заражения коронавирусом выявлены среди сотрудников Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) с начала пандемии, включая пять за... РИА Новости, 16.11.2020
2020-11-16T21:58
2020-11-16T21:58
2020-11-16T21:58
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
воз
в мире
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ЖЕНЕВА, 16 ноя – РИА Новости, Елизавета Исакова. Шестьдесят пять случаев заражения коронавирусом выявлены среди сотрудников Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) с начала пандемии, включая пять за последнюю неделю, но это не говорит о вспышке заболевания в штаб-квартире, заявила на брифинге в понедельник глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове."Было выявлено 65 случаев среди сотрудников ВОЗ, не все они работают в штаб-квартире. Шестьдесят пять случаев с начала пандемии. У 36 человек был доступ на территорию ВОЗ… Речь не идет о вспышке здесь, в штаб-квартире в Женеве", - сказала она.По ее словам, на прошлой неделе было выявлено пять случаев, но в ВОЗ пока не уверены, что они являются новым кластером. Есть вероятность того, что эти люди заразились вне территории ВОЗ. В данный момент их контакты отслеживаются, проводится расследование того, где они могли заразиться.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://radiosputnik.ria.ru/20201116/vaktsina-1584890260.html
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коронавирус covid-19, коронавирусы, воз, в мире