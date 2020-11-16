https://ria.ru/20201116/voz-1584897247.html

ВОЗ заявила, что системы здравоохранения в Европе истощены из-за COVID-19

ВОЗ заявила, что системы здравоохранения в Европе истощены из-за COVID-19

Системы здравоохранения в Европе и Америке истощены из-за распространения коронавируса, заявил на брифинге генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус. РИА Новости, 16.11.2020

2020-11-16T19:37

2020-11-16T19:37

2020-11-16T20:49

тедрос адханом гебрейесус

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

воз

европа

в мире

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ЖЕНЕВА, 16 ноя — РИА Новости, Елизавета Исакова. Системы здравоохранения в Европе и Америке истощены из-за распространения коронавируса, заявил на брифинге генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус."В настоящий момент мы крайне озабочены всплеском случаев COVID-19 в ряде стран. Особенно в Европе и регионе Америк. Сотрудники и системы здравоохранения приблизились к точке коллапса", — подчеркнул он.В то же время, по словам Гебрейесуса, сейчас поступают воодушевляющие новости о вакцинах от COVID-19. Эти сообщения позволяют выразить осторожный оптимизм и надеяться на то, что новые средства по борьбе с вирусом появятся в ближайшие месяцы.Ситуация с коронавирусомПо подсчетам ВОЗ, в мире число заболевших COVID-19 превысило отметку в 54,3 миллиона, более 1,3 миллиона скончались.Среди наиболее подверженных вирусу государств — Соединенные Штаты Америки (11 миллионов заразившихся за все время), Индия (8,84 миллиона) и Бразилия (5,86 миллиона). На четвертую строчку вышла Франция, за ней следуют Россия, Испания, Великобритания, Аргентина, Колумбия, Италия и Мексика.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201116/koronavirus-1584837552.html

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тедрос адханом гебрейесус, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, воз, европа, в мире