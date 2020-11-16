https://ria.ru/20201116/volontery-1584821609.html

В России более 40 тысяч студентов и волонтеров помогают больным COVID-19

В России более 40 тысяч студентов и волонтеров помогают больным COVID-19

Более 40 тысяч студентов и волонтеров принимают участие в оказании медицинской помощи больным коронавирусом в РФ, заявил министр здравоохранения РФ Михаил... РИА Новости, 16.11.2020

2020-11-16T13:11

2020-11-16T13:11

2020-11-16T13:11

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

михаил мурашко

здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Более 40 тысяч студентов и волонтеров принимают участие в оказании медицинской помощи больным коронавирусом в РФ, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."Более 40 тысяч студентов-медиков, волонтеров, в том числе, младших курсов, уже сегодня принимают участие в оказании медицинской помощи", - сказал Мурашко на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201112/studenty-1584367116.html

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2020

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил мурашко, здоровье - общество, общество