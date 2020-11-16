https://ria.ru/20201116/volgodonsk-1584841348.html

СК возбудил уголовное дело против главы администрации Волгодонска

СК возбудил уголовное дело против главы администрации Волгодонска

Глава администрации Волгодонска подозревается в подстрекательстве к превышению должностных полномочий с ущербом в 16 миллионов рублей, сообщает в понедельник СК РИА Новости, 16.11.2020

2020-11-16T14:46

2020-11-16T14:46

2020-11-16T15:24

следственный комитет россии (ск рф)

волгодонск

ростовская область

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0f/1584711006_0:0:1138:640_1400x0_80_0_0_73ffde346e799cdb195ab1469862e77d.jpg

МОСКВА/РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 ноя - РИА Новости. Глава администрации Волгодонска подозревается в подстрекательстве к превышению должностных полномочий с ущербом в 16 миллионов рублей, сообщает в понедельник СК РФ.В воскресенье источник РИА Новости сообщал, что в отношении главы администрации Виктора Мельникова возбудили уголовное дело из-за нарушений в сфере ЖКХ. В администрации и дома у чиновника прошли обыски."Возбуждено уголовное дело в отношении главы администрации города Волгодонска. Он подозревается в … подстрекательстве к превышению должностных полномочий", - говорится в релизе.По версии следствия, в 2017 году директор местного департамента строительства по наущению главы города подписал акты о приемке работ, которые на самом деле не были выполнены. Речь шла о ремонте трех автодорог, ущерб оценивается более чем в 16 миллионов рублей.В релизе указано, что сейчас "решается вопрос об избрании меры пресечения". Хотя ранее сегодня источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости, что суд уже заключил чиновника в СИЗО.Волгодонск – самый восточный город Ростовской области. Был образован во время строительства Волго-Донского судоходного канала в 1950 году. На сегодняшний день город является крупным промышленным кластером атомного машиностроения, который объединяет, в частности, Ростовскую АЭС и "Атоммаш".

https://ria.ru/20201113/klyayn-1584425921.html

волгодонск

ростовская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), волгодонск, ростовская область, происшествия