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СК возбудил уголовное дело против главы администрации Волгодонска
СК возбудил уголовное дело против главы администрации Волгодонска
Глава администрации Волгодонска подозревается в подстрекательстве к превышению должностных полномочий с ущербом в 16 миллионов рублей, сообщает в понедельник СК РИА Новости, 16.11.2020
2020-11-16T14:46
2020-11-16T15:24
следственный комитет россии (ск рф)
волгодонск
ростовская область
происшествия
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МОСКВА/РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 ноя - РИА Новости. Глава администрации Волгодонска подозревается в подстрекательстве к превышению должностных полномочий с ущербом в 16 миллионов рублей, сообщает в понедельник СК РФ.В воскресенье источник РИА Новости сообщал, что в отношении главы администрации Виктора Мельникова возбудили уголовное дело из-за нарушений в сфере ЖКХ. В администрации и дома у чиновника прошли обыски."Возбуждено уголовное дело в отношении главы администрации города Волгодонска. Он подозревается в … подстрекательстве к превышению должностных полномочий", - говорится в релизе.По версии следствия, в 2017 году директор местного департамента строительства по наущению главы города подписал акты о приемке работ, которые на самом деле не были выполнены. Речь шла о ремонте трех автодорог, ущерб оценивается более чем в 16 миллионов рублей.В релизе указано, что сейчас "решается вопрос об избрании меры пресечения". Хотя ранее сегодня источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости, что суд уже заключил чиновника в СИЗО.Волгодонск – самый восточный город Ростовской области. Был образован во время строительства Волго-Донского судоходного канала в 1950 году. На сегодняшний день город является крупным промышленным кластером атомного машиностроения, который объединяет, в частности, Ростовскую АЭС и "Атоммаш".
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волгодонск
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следственный комитет россии (ск рф), волгодонск, ростовская область, происшествия

СК возбудил уголовное дело против главы администрации Волгодонска

14:46 16.11.2020 (обновлено: 15:24 16.11.2020)
 
© Фото : Официальный сайт Администрации города ВолгодонскаГлава администрации Волгодонска Виктор Мельников
Глава администрации Волгодонска Виктор Мельников - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
© Фото : Официальный сайт Администрации города Волгодонска
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МОСКВА/РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 ноя - РИА Новости. Глава администрации Волгодонска подозревается в подстрекательстве к превышению должностных полномочий с ущербом в 16 миллионов рублей, сообщает в понедельник СК РФ.
В воскресенье источник РИА Новости сообщал, что в отношении главы администрации Виктора Мельникова возбудили уголовное дело из-за нарушений в сфере ЖКХ. В администрации и дома у чиновника прошли обыски.
"Возбуждено уголовное дело в отношении главы администрации города Волгодонска. Он подозревается в … подстрекательстве к превышению должностных полномочий", - говорится в релизе.
По версии следствия, в 2017 году директор местного департамента строительства по наущению главы города подписал акты о приемке работ, которые на самом деле не были выполнены. Речь шла о ремонте трех автодорог, ущерб оценивается более чем в 16 миллионов рублей.
В релизе указано, что сейчас "решается вопрос об избрании меры пресечения". Хотя ранее сегодня источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости, что суд уже заключил чиновника в СИЗО.
Волгодонск – самый восточный город Ростовской области. Был образован во время строительства Волго-Донского судоходного канала в 1950 году. На сегодняшний день город является крупным промышленным кластером атомного машиностроения, который объединяет, в частности, Ростовскую АЭС и "Атоммаш".
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