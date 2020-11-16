https://ria.ru/20201116/volgodonsk-1584841348.html
СК возбудил уголовное дело против главы администрации Волгодонска
СК возбудил уголовное дело против главы администрации Волгодонска
Глава администрации Волгодонска подозревается в подстрекательстве к превышению должностных полномочий с ущербом в 16 миллионов рублей, сообщает в понедельник СК РИА Новости, 16.11.2020
2020-11-16T14:46
2020-11-16T14:46
2020-11-16T15:24
следственный комитет россии (ск рф)
волгодонск
ростовская область
происшествия
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МОСКВА/РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 ноя - РИА Новости. Глава администрации Волгодонска подозревается в подстрекательстве к превышению должностных полномочий с ущербом в 16 миллионов рублей, сообщает в понедельник СК РФ.В воскресенье источник РИА Новости сообщал, что в отношении главы администрации Виктора Мельникова возбудили уголовное дело из-за нарушений в сфере ЖКХ. В администрации и дома у чиновника прошли обыски."Возбуждено уголовное дело в отношении главы администрации города Волгодонска. Он подозревается в … подстрекательстве к превышению должностных полномочий", - говорится в релизе.По версии следствия, в 2017 году директор местного департамента строительства по наущению главы города подписал акты о приемке работ, которые на самом деле не были выполнены. Речь шла о ремонте трех автодорог, ущерб оценивается более чем в 16 миллионов рублей.В релизе указано, что сейчас "решается вопрос об избрании меры пресечения". Хотя ранее сегодня источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости, что суд уже заключил чиновника в СИЗО.Волгодонск – самый восточный город Ростовской области. Был образован во время строительства Волго-Донского судоходного канала в 1950 году. На сегодняшний день город является крупным промышленным кластером атомного машиностроения, который объединяет, в частности, Ростовскую АЭС и "Атоммаш".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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следственный комитет россии (ск рф), волгодонск, ростовская область, происшествия
МОСКВА/РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 ноя - РИА Новости.
Глава администрации Волгодонска подозревается в подстрекательстве к превышению должностных полномочий с ущербом в 16 миллионов рублей, сообщает в понедельник СК РФ
.
В воскресенье источник РИА Новости сообщал, что в отношении главы администрации Виктора Мельникова возбудили уголовное дело из-за нарушений в сфере ЖКХ. В администрации и дома у чиновника прошли обыски.
"Возбуждено уголовное дело в отношении главы администрации города Волгодонска. Он подозревается в … подстрекательстве к превышению должностных полномочий", - говорится в релизе.
По версии следствия, в 2017 году директор местного департамента строительства по наущению главы города подписал акты о приемке работ, которые на самом деле не были выполнены. Речь шла о ремонте трех автодорог, ущерб оценивается более чем в 16 миллионов рублей.
В релизе указано, что сейчас "решается вопрос об избрании меры пресечения". Хотя ранее сегодня источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости, что суд уже заключил чиновника в СИЗО.
Волгодонск
– самый восточный город Ростовской области
. Был образован во время строительства Волго-Донского судоходного канала в 1950 году. На сегодняшний день город является крупным промышленным кластером атомного машиностроения, который объединяет, в частности, Ростовскую АЭС
и "Атоммаш
".