https://ria.ru/20201116/vitaminy-1584604484.html

Витамины против коронавируса. Ученые ищут новые средства от COVID-19

Витамины против коронавируса. Ученые ищут новые средства от COVID-19

Чтобы выяснить, защищает ли витамин D от коронавируса, в Великобритании запустили масштабное исследование CORONAVIT, в котором примут участие пять тысяч... РИА Новости, 16.11.2020

2020-11-16T08:00

2020-11-16T08:00

2020-11-16T10:41

риа наука

коронавирус covid-19

витамины

биология

здоровье

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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости, Владислав Стрекопытов. Чтобы выяснить, защищает ли витамин D от коронавируса, в Великобритании запустили масштабное исследование CORONAVIT, в котором примут участие пять тысяч человек. Результаты ожидают к лету, но кое-что уже известно. Эффективны ли для профилактики COVID-19 поливитаминные комплексы, какие витамины стоит принимать и как при этом не навредить организму — в материале РИА Новости.Все в одном флаконе — не всегда хорошоМногие думают, что для защиты от инфекций лучше сразу купить комплексные препараты — поливитамины или так называемые иммуностимулирующие добавки, поскольку в них уже есть все необходимые вещества.Но универсальных поливитаминных препаратов не бывает. Все они специализированные: есть комплексы для пожилых, беременных, детей, людей, соблюдающих веганскую или другую ограниченную диету. Если здоровый и нормально питающийся человек начнет принимать добавки, он получит двойную дозу витаминов и минералов, а это может быть опасно. Поливитаминных препаратов против COVID-19 пока не существует. Большинство клинических исследований на эту тему еще не завершены. Но некоторые результаты уже есть.В частности, ученые определили наиболее важные вещества для поддержки иммунной системы при COVID-19 — это витамины D и C, цинк, а также омега-3-ненасыщенные жирные кислоты.Витамин DВ первую очередь внимание исследователей привлек витамин D, так как он хорошо помогает блокировать респираторные инфекции, в том числе вызванные патогенами из группы коронавирусов.Британские ученые, обобщив клинические данные, установили, что среди пациентов с достаточным содержанием витамина D в крови реже тяжелая форма COVID-19 и ниже смертность. А исследователи из Северо-Западного университета США считают, что витамин D помогает предотвратить цитокиновый шторм — опасное осложнение при коронавирусе, связанное с гиперактивным иммунным ответом. Авторы также выявили прямую связь между смертностью от COVID-19 и низким уровнем витамина D. Тем не менее непонятно, имеет ли смысл принимать витамин D для профилактики. Недавний анализ данных Британского биобанка, в котором отслеживается состояние здоровья полумиллиона человек, показал, что витамина D в крови у людей с положительным и отрицательным тестом на коронавирус практически столько же, если учитывать поправки на возраст, вес и сопутствующие заболевания.Сейчас профилактические свойства витамина D проверяют в более чем шестидесяти клинических испытаниях, а в США стартует крупное исследование с участием 2700 человек.Витамин СВитамин С — мощный антиоксидант, защищающий организм от свободных радикалов, которые повреждают и разрушают здоровые клетки. Он также жизненно важен для иммунной системы.В недавнем обзоре бельгийские ученые пришли к выводу, что витамин С полезен как для профилактики коронавирусной инфекции, так и на всех стадиях заболевания, включая самую тяжелую, когда развивается цитокиновый шторм, так как в высоких дозах этот витамин снижает уровень цитокина интерлейкина-6. В настоящее время в мире планируют или проводят более сорока клинических исследований эффективности витамина C против COVID-19. ЦинкЦинк играет важную роль в производстве лейкоцитов — главных защитников организма от патогенов. В свое время обзорное исследование применения цинка при простудных заболеваниях, вызванных сезонными коронавирусами, показало, что прием этого микроэлемента сразу после появления первых симптомов способствует быстрому выздоровлению.Исследователи из Ахенского университета в Германии подробно описали все механизмы воздействия на организм цинка при вирусных инфекциях и доказали, что он должен работать и против SARS-CoV-2. Цинк очищает слизистую оболочку от вирусов, восстанавливает тканевые барьеры и целостность эпителия, что предотвращает попадание патогенов в кровь, а также подавляет репликацию вируса. Особенно авторов заинтересовала способность цинка снимать общее воспаление, что очень важно при цитокиновом шторме.Российские ученые в сотрудничестве с греческими и немецкими изучают способность цинка блокировать коронавирус за счет снижения активности ангиотензинпревращающего фермента 2 (ACE2), с помощью которого вирус проникает в клетки.Применению цинка для лечения COVID-19, часто вместе с другими лекарствами или добавками, посвящено более тридцати исследований. В одном из них, которое проводится в клинике Мэйо в штате Миннесота, принимают участие 4500 человек. Ученые сравнивают воздействие микроэлемента с популярным в США поливитаминным комплексом Centrum Adult. Омега-3 жирные кислотыОмега-3-ненасыщенные жирные кислоты входят в состав клеточных мембран и кровеносных сосудов. Они также необходимы для правильной работы иммунной системы. Предварительные данные показывают, что эти органические кислоты могут частично предотвратить заражение и облегчить COVID-19.Омега-3 кислоты содержатся в рыбе, моллюсках и водорослях, но далеко не все люди предпочитают такой рацион. Дефицит полезных веществ ученые предлагают компенсировать с помощью пищевых добавок с омега-3 (рыбьего жира) — традиционного источника жирных кислот, а также витаминов A, D и E. Норвежские исследователи начали клинические испытания, чтобы оценить противовоспалительный эффект, усиление иммунной защиты и благоприятное влияние жира трески на обмен веществ и состояние сердечно-сосудистой системы у пациентов с COVID-19. Норвежцы также изучат, предотвращает ли рыбий жир инфекции дыхательных путей и развитие цитокинового шторма.Авторы всех работ подчеркивают: их выводы — предварительные и ни в коем случае не могут рассматриваться как руководство к действию. На сайте Всемирной организации здравоохранения отмечается, что науке пока не известны витамины, гарантированно предотвращающие или помогающие вылечить COVID-19.

https://ria.ru/20181012/1530457634.html

https://ria.ru/20201109/koronavirus-1583682082.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, витамины, биология, здоровье