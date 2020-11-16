https://ria.ru/20201116/viskonsin-1584919747.html

В штате Висконсин огласили стоимость пересчета голосов

В штате Висконсин огласили стоимость пересчета голосов

Власти американского штата Висконсин оценили возможный пересчет голосов на президентских выборах в США в 7,9 миллиона долларов, сообщает избирательная комиссия... РИА Новости, 16.11.2020

2020-11-16T23:59

2020-11-16T23:59

2020-11-16T23:59

выборы президента сша — 2020

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Власти американского штата Висконсин оценили возможный пересчет голосов на президентских выборах в США в 7,9 миллиона долларов, сообщает избирательная комиссия штата."Окружные сотрудники в Висконсине представили оценку расходов на общую сумму около 7,9 миллиона долларов для пересчета по всему штату", - говорится в заявлении избиркома, где также отмечается, что эта сумма намного превышает стоимость пересчета на прошлых выборах в 2016 году.Однако глава избирательной комиссии Висконсина Меган Вулф заявила, что в штате до сих пор окончательно не решили, будет ли проводиться пересчет голосов. Ранее она заявляла, что не знает о значительных нарушениях в ходе голосования."Но мы хотим, чтобы избиратели Висконсина знали, что мы готовы", - приводятся в заявлении комиссии ее слова.Она добавила, что в случае пересчета процесс должен завершиться к 1 декабря.Ранее команда президента Дональда Трампа требовала пересчитать голоса в Висконсине, утверждая, что это один из штатов, где имело место мошенничество на выборах.Выборы президента США прошли 3 ноября. По данным СМИ, победил Джо Байден, сам он уже заявил о своей победе. Действующий президент Трамп пока не признал поражение, его адвокаты подают иски в суды разных штатов с требованиями приостановить подсчет голосов и расследовать предполагаемые нарушения.

https://ria.ru/20201116/klinton-1584727122.html

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дональд трамп, джо байден, висконсин, сша, в мире