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Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201116/viskonsin-1584919747.html
В штате Висконсин огласили стоимость пересчета голосов
В штате Висконсин огласили стоимость пересчета голосов
Власти американского штата Висконсин оценили возможный пересчет голосов на президентских выборах в США в 7,9 миллиона долларов, сообщает избирательная комиссия... РИА Новости, 16.11.2020
2020-11-16T23:59
2020-11-16T23:59
выборы президента сша — 2020
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джо байден
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Власти американского штата Висконсин оценили возможный пересчет голосов на президентских выборах в США в 7,9 миллиона долларов, сообщает избирательная комиссия штата."Окружные сотрудники в Висконсине представили оценку расходов на общую сумму около 7,9 миллиона долларов для пересчета по всему штату", - говорится в заявлении избиркома, где также отмечается, что эта сумма намного превышает стоимость пересчета на прошлых выборах в 2016 году.Однако глава избирательной комиссии Висконсина Меган Вулф заявила, что в штате до сих пор окончательно не решили, будет ли проводиться пересчет голосов. Ранее она заявляла, что не знает о значительных нарушениях в ходе голосования."Но мы хотим, чтобы избиратели Висконсина знали, что мы готовы", - приводятся в заявлении комиссии ее слова.Она добавила, что в случае пересчета процесс должен завершиться к 1 декабря.Ранее команда президента Дональда Трампа требовала пересчитать голоса в Висконсине, утверждая, что это один из штатов, где имело место мошенничество на выборах.Выборы президента США прошли 3 ноября. По данным СМИ, победил Джо Байден, сам он уже заявил о своей победе. Действующий президент Трамп пока не признал поражение, его адвокаты подают иски в суды разных штатов с требованиями приостановить подсчет голосов и расследовать предполагаемые нарушения.
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дональд трамп, джо байден, висконсин, сша, в мире

В штате Висконсин огласили стоимость пересчета голосов

23:59 16.11.2020
 
© AP Photo / Hiro KomaeЭкран с предварительным подсчетом голосов на выборах президента США
Экран с предварительным подсчетом голосов на выборах президента США - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
© AP Photo / Hiro Komae
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Власти американского штата Висконсин оценили возможный пересчет голосов на президентских выборах в США в 7,9 миллиона долларов, сообщает избирательная комиссия штата.
"Окружные сотрудники в Висконсине представили оценку расходов на общую сумму около 7,9 миллиона долларов для пересчета по всему штату", - говорится в заявлении избиркома, где также отмечается, что эта сумма намного превышает стоимость пересчета на прошлых выборах в 2016 году.
Однако глава избирательной комиссии Висконсина Меган Вулф заявила, что в штате до сих пор окончательно не решили, будет ли проводиться пересчет голосов. Ранее она заявляла, что не знает о значительных нарушениях в ходе голосования.
"Но мы хотим, чтобы избиратели Висконсина знали, что мы готовы", - приводятся в заявлении комиссии ее слова.
Бывший государственный секретарь США и первая леди Хилари Клинтон на пресс-конференции документального фильма Хиллари (Hillary) перед премьерой в рамках юбилейного 70-го Берлинского международного кинофестиваля Берлинале - 2020. - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
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Она добавила, что в случае пересчета процесс должен завершиться к 1 декабря.
Ранее команда президента Дональда Трампа требовала пересчитать голоса в Висконсине, утверждая, что это один из штатов, где имело место мошенничество на выборах.
Выборы президента США прошли 3 ноября. По данным СМИ, победил Джо Байден, сам он уже заявил о своей победе. Действующий президент Трамп пока не признал поражение, его адвокаты подают иски в суды разных штатов с требованиями приостановить подсчет голосов и расследовать предполагаемые нарушения.
 
Выборы президента США — 2020Дональд ТрампДжо БайденВисконсинСШАВ мире
 
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