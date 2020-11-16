Астраханские власти подали в суд на хозяина верблюдов, гуляющих по селам
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 ноя – РИА Новости, Юлия Насулина. Администрация Икрянинского района Астраханской области направила в суд иск к местному жителю, чье стадо верблюдов беспризорно разгуливает по поселкам, пугая людей, сообщил РИА Новости представитель районной администрации.
Летом и.о. главы Оранжерейнинского сельсовета Надежда Кузнецова рассказала РИА Новости, что несколько лет назад местный пенсионер-предприниматель обзавелся стадом верблюдов, однако плохо за ним следит. В результате около 60 животных свободно ходят по селам, ломают заборы, газопроводы и надгробия на кладбищах.
По словам представителя администрации Икрянинского района, в настоящее время стадо насчитывает уже около 80 верблюдов, которые продолжают бродить по поселкам района. При этом их хозяин на выписанные протоколы и штрафы не реагирует.
"Администрация района вышла в суд с иском в отношении него, чтобы понудить исполнять обязанности держателя скота", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что собственник должен следить за животными, в том числе и во время выпаса.
5 сентября, 11:58Спасение из бетонной ловушки: как из водостока доставали верблюдаВ Казахстане спасли упавшего в бетонный водосток верблюда. Он провалился в сточную канаву и перевернулся на спину. Как отметил сотрудник МЧС РК, если бы животное, для спасения которого было задействовано альпинистское оборудование, пролежало в таком положении еще несколько часов, оно могло бы погибнуть.