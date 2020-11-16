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Астраханские власти подали в суд на хозяина верблюдов, гуляющих по селам
Астраханские власти подали в суд на хозяина верблюдов, гуляющих по селам
Администрация Икрянинского района Астраханской области направила в суд иск к местному жителю, чье стадо верблюдов беспризорно разгуливает по поселкам, пугая... РИА Новости, 16.11.2020
2020-11-16T17:09
2020-11-16T17:09
икрянинский район
астраханская область
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 ноя – РИА Новости, Юлия Насулина. Администрация Икрянинского района Астраханской области направила в суд иск к местному жителю, чье стадо верблюдов беспризорно разгуливает по поселкам, пугая людей, сообщил РИА Новости представитель районной администрации.Летом и.о. главы Оранжерейнинского сельсовета Надежда Кузнецова рассказала РИА Новости, что несколько лет назад местный пенсионер-предприниматель обзавелся стадом верблюдов, однако плохо за ним следит. В результате около 60 животных свободно ходят по селам, ломают заборы, газопроводы и надгробия на кладбищах.По словам представителя администрации Икрянинского района, в настоящее время стадо насчитывает уже около 80 верблюдов, которые продолжают бродить по поселкам района. При этом их хозяин на выписанные протоколы и штрафы не реагирует."Администрация района вышла в суд с иском в отношении него, чтобы понудить исполнять обязанности держателя скота", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что собственник должен следить за животными, в том числе и во время выпаса.
https://ria.ru/20200905/spasenie-iz-betonnoy-lovushki-kak-iz-vodostoka-dostavali-verblyuda-1576814969.html
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икрянинский район, астраханская область, происшествия

Астраханские власти подали в суд на хозяина верблюдов, гуляющих по селам

17:09 16.11.2020
 
© РИА Новости / Светлана СамсоноваВерблюды пасутся
Верблюды пасутся - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
© РИА Новости / Светлана Самсонова
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 ноя – РИА Новости, Юлия Насулина. Администрация Икрянинского района Астраханской области направила в суд иск к местному жителю, чье стадо верблюдов беспризорно разгуливает по поселкам, пугая людей, сообщил РИА Новости представитель районной администрации.
Летом и.о. главы Оранжерейнинского сельсовета Надежда Кузнецова рассказала РИА Новости, что несколько лет назад местный пенсионер-предприниматель обзавелся стадом верблюдов, однако плохо за ним следит. В результате около 60 животных свободно ходят по селам, ломают заборы, газопроводы и надгробия на кладбищах.
По словам представителя администрации Икрянинского района, в настоящее время стадо насчитывает уже около 80 верблюдов, которые продолжают бродить по поселкам района. При этом их хозяин на выписанные протоколы и штрафы не реагирует.
"Администрация района вышла в суд с иском в отношении него, чтобы понудить исполнять обязанности держателя скота", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что собственник должен следить за животными, в том числе и во время выпаса.
Спасение из бетонной ловушки: как из водостока доставали верблюда - РИА Новости, 1920, 05.09.2020
5 сентября, 11:58
Спасение из бетонной ловушки: как из водостока доставали верблюдаВ Казахстане спасли упавшего в бетонный водосток верблюда. Он провалился в сточную канаву и перевернулся на спину. Как отметил сотрудник МЧС РК, если бы животное, для спасения которого было задействовано альпинистское оборудование, пролежало в таком положении еще несколько часов, оно могло бы погибнуть.
 
Икрянинский районАстраханская областьПроисшествия
 
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