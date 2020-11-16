https://ria.ru/20201116/vaktsina-1584917030.html

Украинский ученый призвал Зеленского закупить вакцину "Спутник V"

Украинский ученый призвал Зеленского закупить вакцину "Спутник V"

Первый вице-президент Академии экономических наук Украины Анатолий Пешко призвал президента страны Владимира Зеленского закупить у России вакцину от... РИА Новости, 16.11.2020

2020-11-16T22:59

2020-11-16T22:59

2020-11-16T23:59

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

оппозиционная платформа - за жизнь

виктор медведчук

евросоюз

владимир зеленский

владимир путин

южная корея

бразилия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/05/1573915741_0:127:3184:1918_1400x0_80_0_0_a9d0a3fcadbb97261bafcc1945cc7761.jpg

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Первый вице-президент Академии экономических наук Украины Анатолий Пешко призвал президента страны Владимира Зеленского закупить у России вакцину от коронавируса "Спутник V". Обращение к главе государства он опубликовал в Facebook.Пешко отметил, что знает Зеленского "как отзывчивого, доброго и гуманного человека" и именно к нему обращается с тем, чтобы "дать соответствующие распоряжения правительству Украины для немедленного решения вопроса"."Либо о закупке готовой вакцины, либо о приобретении у России технологии для самостоятельного производства", — говорится в посте.По словам ученого, производство "Спутник V" на украинских фармацевтических предприятиях окажет помощь здравоохранению страны, спасет жизни граждан, а также будет способствовать развитию фармакологической индустрии, появлению новых рабочих мест и повышению заработных плат — как минимум сотрудникам фармацевтической отрасли.Он подчеркнул, что Киев должен принять единственно правильное решение и закупить у России максимальное количество доз для вакцинации граждан Украины, чтобы прекратить распространение вирусной инфекции."Европейский союз, несмотря на режим санкций против России, может себе позволить разрешить использование российской вакцины на своей территории. Эту вакцину закупают такие страны, как Израиль, ОАЭ, Саудовская Аравия, Венгрия, Бразилия, Китай, Южная Корея, Турция, Индия. Почему же Украина не готова поставить жизнь человека выше политики?" — спросил Пешко.Ученый попросил Зеленского договориться с президентом России Владимиром Путиным по этому вопросу или обратиться к председателю политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктору Медведчуку, который в начале октября попросил российского лидера рассмотреть возможность поставок российской вакцины от COVID-19 на Украину.Путин ранее заявлял, что вариант поставок препарата Киеву возможен, однако этот вопрос необходимо обсудить с украинскими специалистами и получить официальный запрос от властей страны. Медведчук заявлял, что проверил российскую вакцину на себе. Однако президент Зеленский посоветовал не верить таким утверждениям, а ждать "настоящую вакцину", которую пообещал Евросоюз.

https://ria.ru/20201115/koronavirus-1584740742.html

южная корея

бразилия

венгрия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, оппозиционная платформа - за жизнь, виктор медведчук, евросоюз, владимир зеленский, владимир путин, южная корея, бразилия, венгрия, в мире