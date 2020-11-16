Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201116/vaktsina-1584917030.html
Украинский ученый призвал Зеленского закупить вакцину "Спутник V"
Украинский ученый призвал Зеленского закупить вакцину "Спутник V"
Первый вице-президент Академии экономических наук Украины Анатолий Пешко призвал президента страны Владимира Зеленского закупить у России вакцину от... РИА Новости, 16.11.2020
2020-11-16T22:59
2020-11-16T23:59
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
оппозиционная платформа - за жизнь
виктор медведчук
евросоюз
владимир зеленский
владимир путин
южная корея
бразилия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/05/1573915741_0:127:3184:1918_1400x0_80_0_0_a9d0a3fcadbb97261bafcc1945cc7761.jpg
МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Первый вице-президент Академии экономических наук Украины Анатолий Пешко призвал президента страны Владимира Зеленского закупить у России вакцину от коронавируса "Спутник V". Обращение к главе государства он опубликовал в Facebook.Пешко отметил, что знает Зеленского "как отзывчивого, доброго и гуманного человека" и именно к нему обращается с тем, чтобы "дать соответствующие распоряжения правительству Украины для немедленного решения вопроса"."Либо о закупке готовой вакцины, либо о приобретении у России технологии для самостоятельного производства", — говорится в посте.По словам ученого, производство "Спутник V" на украинских фармацевтических предприятиях окажет помощь здравоохранению страны, спасет жизни граждан, а также будет способствовать развитию фармакологической индустрии, появлению новых рабочих мест и повышению заработных плат — как минимум сотрудникам фармацевтической отрасли.Он подчеркнул, что Киев должен принять единственно правильное решение и закупить у России максимальное количество доз для вакцинации граждан Украины, чтобы прекратить распространение вирусной инфекции."Европейский союз, несмотря на режим санкций против России, может себе позволить разрешить использование российской вакцины на своей территории. Эту вакцину закупают такие страны, как Израиль, ОАЭ, Саудовская Аравия, Венгрия, Бразилия, Китай, Южная Корея, Турция, Индия. Почему же Украина не готова поставить жизнь человека выше политики?" — спросил Пешко.Ученый попросил Зеленского договориться с президентом России Владимиром Путиным по этому вопросу или обратиться к председателю политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктору Медведчуку, который в начале октября попросил российского лидера рассмотреть возможность поставок российской вакцины от COVID-19 на Украину.Путин ранее заявлял, что вариант поставок препарата Киеву возможен, однако этот вопрос необходимо обсудить с украинскими специалистами и получить официальный запрос от властей страны. Медведчук заявлял, что проверил российскую вакцину на себе. Однако президент Зеленский посоветовал не верить таким утверждениям, а ждать "настоящую вакцину", которую пообещал Евросоюз.
https://ria.ru/20201115/koronavirus-1584740742.html
южная корея
бразилия
венгрия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/05/1573915741_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_2462744c2a97e08afcac86e0bc41ca1c.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, оппозиционная платформа - за жизнь, виктор медведчук, евросоюз, владимир зеленский, владимир путин, южная корея, бразилия, венгрия, в мире

Украинский ученый призвал Зеленского закупить вакцину "Спутник V"

22:59 16.11.2020 (обновлено: 23:59 16.11.2020)
 
© РИА Новости / Игорь Маслов / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский принимает участие в военно-морском параде в честь Дня ВМС Украины
Президент Украины Владимир Зеленский принимает участие в военно-морском параде в честь Дня ВМС Украины - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
© РИА Новости / Игорь Маслов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Первый вице-президент Академии экономических наук Украины Анатолий Пешко призвал президента страны Владимира Зеленского закупить у России вакцину от коронавируса "Спутник V". Обращение к главе государства он опубликовал в Facebook.
Пешко отметил, что знает Зеленского "как отзывчивого, доброго и гуманного человека" и именно к нему обращается с тем, чтобы "дать соответствующие распоряжения правительству Украины для немедленного решения вопроса".
"Либо о закупке готовой вакцины, либо о приобретении у России технологии для самостоятельного производства", — говорится в посте.
Женщина в защитной маске на одной из улиц в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 15.11.2020
15 ноября, 20:26Распространение нового коронавируса
Глава минздрава Украины нашел "позитив" в заражении коронавирусом
По словам ученого, производство "Спутник V" на украинских фармацевтических предприятиях окажет помощь здравоохранению страны, спасет жизни граждан, а также будет способствовать развитию фармакологической индустрии, появлению новых рабочих мест и повышению заработных плат — как минимум сотрудникам фармацевтической отрасли.
Он подчеркнул, что Киев должен принять единственно правильное решение и закупить у России максимальное количество доз для вакцинации граждан Украины, чтобы прекратить распространение вирусной инфекции.
"Европейский союз, несмотря на режим санкций против России, может себе позволить разрешить использование российской вакцины на своей территории. Эту вакцину закупают такие страны, как Израиль, ОАЭ, Саудовская Аравия, Венгрия, Бразилия, Китай, Южная Корея, Турция, Индия. Почему же Украина не готова поставить жизнь человека выше политики?" — спросил Пешко.
Ученый попросил Зеленского договориться с президентом России Владимиром Путиным по этому вопросу или обратиться к председателю политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктору Медведчуку, который в начале октября попросил российского лидера рассмотреть возможность поставок российской вакцины от COVID-19 на Украину.
Путин ранее заявлял, что вариант поставок препарата Киеву возможен, однако этот вопрос необходимо обсудить с украинскими специалистами и получить официальный запрос от властей страны. Медведчук заявлял, что проверил российскую вакцину на себе. Однако президент Зеленский посоветовал не верить таким утверждениям, а ждать "настоящую вакцину", которую пообещал Евросоюз.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Оппозиционная платформа - За жизньВиктор МедведчукЕвросоюзВладимир ЗеленскийВладимир ПутинЮжная КореяБразилияВенгрияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:28Армянская оппозиция хочет отменить военное положение в стране
10:26В Хабаровске аварийно сел самолет бангладешских вооруженных сил
10:24В Вильнюсе на территорию посольства Белоруссии бросили картошку
10:23Хинштейн прокомментировал возможное упразднение Роспечати и Россвязи
10:22"Росатому" выдали лицензию на строительство третьего блока АЭС "Аккую"
10:18Аскольда Запашного выписали из больницы
10:14"Аэрофлот" возобновит полеты в Афины с 21 ноября
10:13Мишустин назначил Вадима Живулина полпредом правительства в Совфеде
10:11МККК готов содействовать обмену пленными в Карабахе
10:11РБК: в России поставлен рекорд по загрязнению воздуха за 16 лет
10:09Президент МККК поблагодарил российских миротворцев в Карабахе
10:07Ереван заявил о десяти пропавших в Карабахе армян с начала перемирия
10:07Синоптики рассказали о погоде в Москве в конце рабочей недели
10:04Стороны конфликта в Карабахе обменялись телами двухсот погибших
10:00Россияне смогут сообщать о заболевании COVID-19 в новом приложении
09:35Отказ украинского двигателя назвали возможной причиной аварии ракеты Vega
09:35Киев не выполнил условия для заседания политгруппы, заявили в ЛНР
09:27Армянская оппозиция призвала отправить в отставку Пашиняна
09:23Экипаж американского корабля Crew Dragon перешел на борт МКС
09:19Умер глава Общественной палаты Крыма Григорий Иоффе
Лента новостейМолния