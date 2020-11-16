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https://ria.ru/20201116/vaktsina-1584760263.html
В Венесуэле назвали дату начала поставок вакцины "Спутник V" в страну
В Венесуэле назвали дату начала поставок вакцины "Спутник V" в страну
Поставки российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в Венесуэлу начнутся в январе 2021 года, сообщила вице-президент Делси Родригес на совещании у... РИА Новости, 16.11.2020
2020-11-16T02:03
2020-11-16T10:13
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
делси родригес
николас мадуро
воз
москва
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БУЭНОС-АЙРЕС, 16 ноя — РИА Новости. Поставки российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в Венесуэлу начнутся в январе 2021 года, сообщила вице-президент Делси Родригес на совещании у президента Николаса Мадуро.В воскресенье Родригес вернулась из Москвы, где в числе прочего провела переговоры по поводу препарата для профилактики COVID-19.Сейчас Венесуэла принимает участие в испытаниях российской вакцины."Спутник V" — первая в мире зарегистрированная вакцина от коронавируса, входит в десятку разрабатываемых препаратов в списке Всемирной организации здравоохранения, наиболее близких к окончанию третьей фазы клинических испытаний и к началу массового производства.Тестирование "Спутник V" в России проводится на 40 тысячах добровольцах. Исследования также проходят в Белоруссии, Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), Индии и Бразилии. Первый промежуточный анализ данных третьей фазы испытаний продемонстрировал эффективность на уровне 92 процентов.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, делси родригес, николас мадуро, воз, москва, венесуэла, в мире

В Венесуэле назвали дату начала поставок вакцины "Спутник V" в страну

02:03 16.11.2020 (обновлено: 10:13 16.11.2020)
 
© Фото : РФПИВакцина от коронавируса COVID-19 Спутник V
Вакцина от коронавируса COVID-19 Спутник V - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
© Фото : РФПИ
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БУЭНОС-АЙРЕС, 16 ноя — РИА Новости. Поставки российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в Венесуэлу начнутся в январе 2021 года, сообщила вице-президент Делси Родригес на совещании у президента Николаса Мадуро.
В воскресенье Родригес вернулась из Москвы, где в числе прочего провела переговоры по поводу препарата для профилактики COVID-19.

"Мы посетили РФПИ, который занимается коммерциализацией вакцины "Спутник V". Хорошие результаты и новости для нашей страны: мы гарантируем производство вакцины (в Венесуэле. — Прим. ред.) и поставки начиная с января", — сказала она.

Сейчас Венесуэла принимает участие в испытаниях российской вакцины.
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"Спутник V" — первая в мире зарегистрированная вакцина от коронавируса, входит в десятку разрабатываемых препаратов в списке Всемирной организации здравоохранения, наиболее близких к окончанию третьей фазы клинических испытаний и к началу массового производства.
Тестирование "Спутник V" в России проводится на 40 тысячах добровольцах. Исследования также проходят в Белоруссии, Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), Индии и Бразилии. Первый промежуточный анализ данных третьей фазы испытаний продемонстрировал эффективность на уровне 92 процентов.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияДелси РодригесНиколас МадуроВОЗМоскваВенесуэлаВ мире
 
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