В Венесуэле назвали дату начала поставок вакцины "Спутник V" в страну
02:03 16.11.2020 (обновлено: 10:13 16.11.2020)
© Фото : РФПИВакцина от коронавируса COVID-19 Спутник V
© Фото : РФПИ
БУЭНОС-АЙРЕС, 16 ноя — РИА Новости. Поставки российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в Венесуэлу начнутся в январе 2021 года, сообщила вице-президент Делси Родригес на совещании у президента Николаса Мадуро.
"Мы посетили РФПИ, который занимается коммерциализацией вакцины "Спутник V". Хорошие результаты и новости для нашей страны: мы гарантируем производство вакцины (в Венесуэле. — Прим. ред.) и поставки начиная с января", — сказала она.
Сейчас Венесуэла принимает участие в испытаниях российской вакцины.
"Спутник V" — первая в мире зарегистрированная вакцина от коронавируса, входит в десятку разрабатываемых препаратов в списке Всемирной организации здравоохранения, наиболее близких к окончанию третьей фазы клинических испытаний и к началу массового производства.
Тестирование "Спутник V" в России проводится на 40 тысячах добровольцах. Исследования также проходят в Белоруссии, Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), Индии и Бразилии. Первый промежуточный анализ данных третьей фазы испытаний продемонстрировал эффективность на уровне 92 процентов.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
12 августа, 13:36ИнфографикаСпутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19