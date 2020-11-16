https://ria.ru/20201116/vaktsina-1584760263.html

В Венесуэле назвали дату начала поставок вакцины "Спутник V" в страну

В Венесуэле назвали дату начала поставок вакцины "Спутник V" в страну

Поставки российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в Венесуэлу начнутся в январе 2021 года, сообщила вице-президент Делси Родригес на совещании у... РИА Новости, 16.11.2020

2020-11-16T02:03

2020-11-16T02:03

2020-11-16T10:13

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

делси родригес

николас мадуро

воз

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БУЭНОС-АЙРЕС, 16 ноя — РИА Новости. Поставки российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в Венесуэлу начнутся в январе 2021 года, сообщила вице-президент Делси Родригес на совещании у президента Николаса Мадуро.В воскресенье Родригес вернулась из Москвы, где в числе прочего провела переговоры по поводу препарата для профилактики COVID-19.Сейчас Венесуэла принимает участие в испытаниях российской вакцины."Спутник V" — первая в мире зарегистрированная вакцина от коронавируса, входит в десятку разрабатываемых препаратов в списке Всемирной организации здравоохранения, наиболее близких к окончанию третьей фазы клинических испытаний и к началу массового производства.Тестирование "Спутник V" в России проводится на 40 тысячах добровольцах. Исследования также проходят в Белоруссии, Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), Индии и Бразилии. Первый промежуточный анализ данных третьей фазы испытаний продемонстрировал эффективность на уровне 92 процентов.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20200817/1575882957.html

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