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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201116/vaccine-1584870110.html
В ВОЗ заявили, что вакцина не остановит пандемию коронавируса
В ВОЗ заявили, что вакцина не остановит пандемию коронавируса
Вакцина от коронавируса в одиночку не в состоянии остановить пандемию, написал в твиттере глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус. РИА Новости, 16.11.2020
2020-11-16T17:04
2020-11-16T17:16
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
тедрос адханом гебрейесус
здоровье - общество
воз
в мире
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Вакцина от коронавируса в одиночку не в состоянии остановить пандемию, написал в твиттере глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.Он добавил, что вначале доступ к вакцине будет ограничен, поэтому приоритет в ее получении будет у медиков, людей старшего возраста и имеющих хронические заболевания."Это, надеюсь, снизит количество смертей и позволит справиться системе здравоохранения, но вирусу есть куда двигаться", — предупредил глава ВОЗ.Гебрейесус призвал и после начала вакцинации продолжать наблюдение, тестирование, изоляцию зараженных и их лечение, отслеживание контактов и карантин, а также вовлекать общины и отдельных граждан в борьбу с распространением болезни.Пандемия коронавируса охватила почти весь мир. Всего заражены более 54 миллионов человек, из которых свыше 1,3 миллиона скончались. Больше всего случаев инфицирования зафиксировано в США, Индии и Бразилии.В России вирусом заражены более 1,9 миллиона человек, из которых около 1,45 миллиона выздоровели. Жертвами COVID-19 стали более 33 тысяч человек. За последние сутки выявили почти 23 тысячи новых случаев инфицирования коронавирусом.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, тедрос адханом гебрейесус, здоровье - общество, воз, в мире

В ВОЗ заявили, что вакцина не остановит пандемию коронавируса

17:04 16.11.2020 (обновлено: 17:16 16.11.2020)
 
© AP Photo / Natacha PisarenkoРабота над вакциной компании AstraZeneca
Работа над вакциной компании AstraZeneca - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
© AP Photo / Natacha Pisarenko
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МОСКВА, 16 ноя РИА Новости. Вакцина от коронавируса в одиночку не в состоянии остановить пандемию, написал в твиттере глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.
"С самого начала пандемии COVID-19 мы знали, что вакцина будет необходима, чтобы контролировать пандемию. Но важно понимать, что она дополнит остальные инструменты, а не заменит их", — написал Гебрейесус.
Он добавил, что вначале доступ к вакцине будет ограничен, поэтому приоритет в ее получении будет у медиков, людей старшего возраста и имеющих хронические заболевания.
"Это, надеюсь, снизит количество смертей и позволит справиться системе здравоохранения, но вирусу есть куда двигаться", — предупредил глава ВОЗ.
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Гебрейесус призвал и после начала вакцинации продолжать наблюдение, тестирование, изоляцию зараженных и их лечение, отслеживание контактов и карантин, а также вовлекать общины и отдельных граждан в борьбу с распространением болезни.
Пандемия коронавируса охватила почти весь мир. Всего заражены более 54 миллионов человек, из которых свыше 1,3 миллиона скончались. Больше всего случаев инфицирования зафиксировано в США, Индии и Бразилии.
В России вирусом заражены более 1,9 миллиона человек, из которых около 1,45 миллиона выздоровели. Жертвами COVID-19 стали более 33 тысяч человек. За последние сутки выявили почти 23 тысячи новых случаев инфицирования коронавирусом.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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