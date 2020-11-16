https://ria.ru/20201116/vaccine-1584870110.html

В ВОЗ заявили, что вакцина не остановит пандемию коронавируса

В ВОЗ заявили, что вакцина не остановит пандемию коронавируса

Вакцина от коронавируса в одиночку не в состоянии остановить пандемию, написал в твиттере глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус. РИА Новости, 16.11.2020

2020-11-16T17:04

2020-11-16T17:04

2020-11-16T17:16

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

тедрос адханом гебрейесус

здоровье - общество

воз

в мире

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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Вакцина от коронавируса в одиночку не в состоянии остановить пандемию, написал в твиттере глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.Он добавил, что вначале доступ к вакцине будет ограничен, поэтому приоритет в ее получении будет у медиков, людей старшего возраста и имеющих хронические заболевания."Это, надеюсь, снизит количество смертей и позволит справиться системе здравоохранения, но вирусу есть куда двигаться", — предупредил глава ВОЗ.Гебрейесус призвал и после начала вакцинации продолжать наблюдение, тестирование, изоляцию зараженных и их лечение, отслеживание контактов и карантин, а также вовлекать общины и отдельных граждан в борьбу с распространением болезни.Пандемия коронавируса охватила почти весь мир. Всего заражены более 54 миллионов человек, из которых свыше 1,3 миллиона скончались. Больше всего случаев инфицирования зафиксировано в США, Индии и Бразилии.В России вирусом заражены более 1,9 миллиона человек, из которых около 1,45 миллиона выздоровели. Жертвами COVID-19 стали более 33 тысяч человек. За последние сутки выявили почти 23 тысячи новых случаев инфицирования коронавирусом.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201116/koronavirus-1584858866.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, тедрос адханом гебрейесус, здоровье - общество, воз, в мире