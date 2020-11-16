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Российские физики придумали новый материал для защиты от радиации
Российские физики придумали новый материал для защиты от радиации
Стекла для радиационной защиты, которые втрое эффективнее существующих аналогов, создали ученые Уральского федерального университета имени первого президента... РИА Новости, 16.11.2020
2020-11-16T03:00
2020-11-16T10:46
риа наука
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технологии
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Стекла для радиационной защиты, которые втрое эффективнее существующих аналогов, создали ученые Уральского федерального университета имени первого президента России Б. Н. Ельцина (УрФУ). Результаты опубликованы в журнале Journal of Materials Research and Technology.Так называемые тяжелые стекла, в состав которых входят соединения элементов с высоким атомным номером, применяются для защиты персонала от излучения на объектах ядерной энергетики и промышленности, в лабораториях и медицинских центрах.Ученые УрФУ исследовали радиационную стойкость стекла перспективного состава xBi2O3-30B2O3-(65-x)ZnO-5BaO. По их словам, эксперименты показали превосходные экранирующие свойства таких стекол: массовый коэффициент ослабления, длина свободного пробега, слой десятикратного ослабления и другие их радиационные характеристики превосходят параметры материалов, традиционно применяющихся в радиационной защите, — бетона и свинца.Воздействие ионизирующего излучения, как объяснили ученые УрФУ, является случайным процессом, поэтому при разработке применялось моделирование случайных процессов методом Монте-Карло, а также другие методы компьютерного моделирования.Научный коллектив намерен продолжить исследования радиационных свойств новых материалов для разработки компонентов систем защиты от излучения.
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университетская наука, навигатор абитуриента, уральский федеральный университет, технологии

Российские физики придумали новый материал для защиты от радиации

03:00 16.11.2020 (обновлено: 10:46 16.11.2020)
 
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковЗнак на двери кабинета "Рентген". Архивное фото
Знак на двери кабинета Рентген. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Стекла для радиационной защиты, которые втрое эффективнее существующих аналогов, создали ученые Уральского федерального университета имени первого президента России Б. Н. Ельцина (УрФУ). Результаты опубликованы в журнале Journal of Materials Research and Technology.
Так называемые тяжелые стекла, в состав которых входят соединения элементов с высоким атомным номером, применяются для защиты персонала от излучения на объектах ядерной энергетики и промышленности, в лабораториях и медицинских центрах.
Ученые УрФУ исследовали радиационную стойкость стекла перспективного состава xBi2O3-30B2O3-(65-x)ZnO-5BaO. По их словам, эксперименты показали превосходные экранирующие свойства таких стекол: массовый коэффициент ослабления, длина свободного пробега, слой десятикратного ослабления и другие их радиационные характеристики превосходят параметры материалов, традиционно применяющихся в радиационной защите, — бетона и свинца.

"Наш материал оказался втрое более эффективным при поглощении фотонного излучения, чем распространенные сегодня аналогичные "тяжелые" стекла. Соответственно, выполняя сопоставимую задачу, он может быть втрое тоньше. Это дает целый ряд преимуществ, среди которых и заметная экономия", — сообщила научный сотрудник кафедры экспериментальной физики УрФУ Мария Пышкина.

Воздействие ионизирующего излучения, как объяснили ученые УрФУ, является случайным процессом, поэтому при разработке применялось моделирование случайных процессов методом Монте-Карло, а также другие методы компьютерного моделирования.
Научный коллектив намерен продолжить исследования радиационных свойств новых материалов для разработки компонентов систем защиты от излучения.
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РИА НаукаУниверситетская наукаНавигатор абитуриентаУральский федеральный университетТехнологии
 
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