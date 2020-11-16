https://ria.ru/20201116/urfu-1584446549.html

Российские физики придумали новый материал для защиты от радиации

Российские физики придумали новый материал для защиты от радиации

Стекла для радиационной защиты, которые втрое эффективнее существующих аналогов, создали ученые Уральского федерального университета имени первого президента... РИА Новости, 16.11.2020

2020-11-16T03:00

2020-11-16T03:00

2020-11-16T10:46

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технологии

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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Стекла для радиационной защиты, которые втрое эффективнее существующих аналогов, создали ученые Уральского федерального университета имени первого президента России Б. Н. Ельцина (УрФУ). Результаты опубликованы в журнале Journal of Materials Research and Technology.Так называемые тяжелые стекла, в состав которых входят соединения элементов с высоким атомным номером, применяются для защиты персонала от излучения на объектах ядерной энергетики и промышленности, в лабораториях и медицинских центрах.Ученые УрФУ исследовали радиационную стойкость стекла перспективного состава xBi2O3-30B2O3-(65-x)ZnO-5BaO. По их словам, эксперименты показали превосходные экранирующие свойства таких стекол: массовый коэффициент ослабления, длина свободного пробега, слой десятикратного ослабления и другие их радиационные характеристики превосходят параметры материалов, традиционно применяющихся в радиационной защите, — бетона и свинца.Воздействие ионизирующего излучения, как объяснили ученые УрФУ, является случайным процессом, поэтому при разработке применялось моделирование случайных процессов методом Монте-Карло, а также другие методы компьютерного моделирования.Научный коллектив намерен продолжить исследования радиационных свойств новых материалов для разработки компонентов систем защиты от излучения.

https://ria.ru/20201030/tpu-1582134939.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

университетская наука, навигатор абитуриента, уральский федеральный университет, технологии