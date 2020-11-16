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В Ровно отменили выходные, чтобы не вводить "карантин выходного дня"
В Ровно отменили выходные, чтобы не вводить "карантин выходного дня"
Мэрия города Ровно сделала субботу и воскресенье рабочими днями после введения кабмином Украины "карантина выходного дня", сообщила пресс-служба городского... РИА Новости, 16.11.2020
2020-11-16T23:52
2020-11-16T23:52
2020-11-16T23:52
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КИЕВ, 16 ноя – РИА Новости. Мэрия города Ровно сделала субботу и воскресенье рабочими днями после введения кабмином Украины "карантина выходного дня", сообщила пресс-служба городского совета в понедельник.Ранее предприниматели вышли на акцию протеста в украинском Ровно, выступая против введенного кабмином "карантина выходного дня", сообщало издание "Суспільне" ("Общественное")."Считать субботу 21 ноября 2020 года и воскресенье 22 ноября 2020 года в городе Ровно рабочими днями", - говорится в сообщении на сайте мэрии.На Украине ввели "карантин выходного дня" с 14 по 30 ноября. На выходных разрешается работать продуктовым магазинам, заправкам, аптекам, СТО, почте и банкам. Мэр украинского Львова Андрей Садовой заявил, что горсовет готовит иск в суд на решение кабмина о введении "карантина выходного дня". Власти ряда городов отказались выполнять условия карантина. Премьер Денис Шмыгаль напомнил местным властям, что они не имеют полномочий самовольно принимать решение о несоблюдении карантина.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным минздрава, за все время пандемии на Украине коронавирус выявили у 545689 человек, выздоровели 244197 заболевших, летальных случаев – 9697.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, коронавирусы, ровно, украина, в мире