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Раскритиковавшему Пашиняна депутату угрожают убийством, заявил омбудсмен
Раскритиковавшему Пашиняна депутату угрожают убийством, заявил омбудсмен
Защитник прав человека Армении Арман Татоян заявил, что один из депутатов от правящей фракции "Мой шаг", раскритиковавший слова премьер-министра страны Никола... РИА Новости, 16.11.2020
2020-11-16T03:31
2020-11-16T03:31
2020-11-16T03:31
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ЕРЕВАН, 16 ноя – РИА Новости. Защитник прав человека Армении Арман Татоян заявил, что один из депутатов от правящей фракции "Мой шаг", раскритиковавший слова премьер-министра страны Никола Пашиняна, сообщил о поступающих угрозах убийством.Ранее Пашинян написал в Facebook, что просмотрел десятки видеоматериалов военных с передовой со словами поддержки и "ждет ребят в Ереване", чтобы "окончательно решить вопросы со скулящими под стенами". Омбудсмен Армении заявил, что считает слова премьера "крайне опасными". По его мнению, в них "по сути, звучит призыв к гражданским столкновениям" и расправе с оппонентами премьера.По его словам, полиция должна незамедлительно принять меры для обеспечения личной безопасности депутата."Сведения о депутате будут переданы полиции. Вопросы личной безопасности депутатов будут находиться в центре моего непосредственного внимания", - отметил омбудсмен.Ранее о сложении мандата сообщила депутат от "Моего шага" Гаяне Абрамян, еще одна - Тагуи Товмасян - заявила, что намерена покинуть фракцию.
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никол пашинян, арман татоян, ереван, армения, в мире
ЕРЕВАН, 16 ноя – РИА Новости.
Защитник прав человека Армении
Арман Татоян заявил, что один из депутатов от правящей фракции "Мой шаг", раскритиковавший слова премьер-министра страны Никола Пашиняна
, сообщил о поступающих угрозах убийством.
Ранее Пашинян написал в Facebook, что просмотрел десятки видеоматериалов военных с передовой со словами поддержки и "ждет ребят в Ереване", чтобы "окончательно решить вопросы со скулящими под стенами". Омбудсмен Армении заявил, что считает слова премьера "крайне опасными". По его мнению, в них "по сути, звучит призыв к гражданским столкновениям" и расправе с оппонентами премьера.
"Только что ко мне обратился один из депутатов Национального собрания от правящей фракции "Мой шаг", сообщивший, что в связи с политическим заявлением с критикой слов премьер-министра получает угрозы, в том числе лишения жизни. Решительно осуждаю это опасное явление", - написал Татоян в Facebook.
По его словам, полиция должна незамедлительно принять меры для обеспечения личной безопасности депутата.
"Сведения о депутате будут переданы полиции. Вопросы личной безопасности депутатов будут находиться в центре моего непосредственного внимания", - отметил омбудсмен.
Ранее о сложении мандата сообщила депутат от "Моего шага" Гаяне Абрамян, еще одна - Тагуи Товмасян - заявила, что намерена покинуть фракцию.