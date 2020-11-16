https://ria.ru/20201116/ugroza-1584728411.html

Русская угроза нависла над польской мечтой

Русская угроза нависла над польской мечтой

Руководство Польши выяснило удивительное: оказывается, ни одна белая полоса не длится вечно. Благоприятные обстоятельства рано или поздно иссякают. Давным-давно РИА Новости, 16.11.2020

2020-11-16T08:00

2020-11-16T08:00

2020-11-16T08:00

матеуш моравецкий

анджей дуда

северный поток

нато

евросоюз

джо байден

москва

право и справедливость

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0b/1584184257_0:317:3077:2047_1400x0_80_0_0_a61c35f3d54bcbae08afd90fe2a91602.jpg

Руководство Польши выяснило удивительное: оказывается, ни одна белая полоса не длится вечно. Благоприятные обстоятельства рано или поздно иссякают. Давным-давно доказавшие эффективность методы внезапно превращаются в свою противоположность и, прилетая обратно бумерангом, больно бьют тебе же по темечку. И вот уже стремительно меняющийся мир выглядит куда более мрачно, нежели он был еще какую-то пару недель назад.А значит, самое время заняться привычным польским делом: искать виноватых.Пресс-секретарь министра-координатора национальных спецслужб Станислав Жарин не стал изобретать велосипед и обратился к классике: во всем виновата Россия. По его словам, Москва стремится атаковать Варшаву в информационном поле, рисуя польское государство тем, кто постоянно создает проблемы, и стараясь испортить репутацию страны с помощью "лжи, манипуляции образом Польши, НАТО, Запада".В свою очередь, национальный лидер оказался несколько более оригинален. Пару дней назад Анджей Дуда заявил, что представители леволиберальной элиты "попытаются любой ценой добиться смены власти в Польше". А затем он обвинил в подрывных действиях людей, прошедших "многолетнюю подготовку в секретных службах Польской Народной Республики" и пользующихся поддержкой в "различных кругах Западной Европы".Образ агентов спецслужб социалистической Польши (прекратившей свое существование более тридцати лет назад), ныне работающих даже не с российскими, а с западноевропейскими влиятельными силами, столь незауряден, что формирует отчетливое впечатление: Дуда нервничает.И есть от чего, поскольку ситуация для него и его соратников осложняется и ухудшается на глазах — и внутри страны, и на международной арене.В Польше нарастает общественно-политический раскол.Новый его виток спровоцировали сами власти недавним ужесточением государственной политики в отношении абортов, что повлекло за собой масштабные акции протеста — "забастовку женщин".Затем обострились трения во властных кругах: между президентом и премьер-министром, между президентом и парламентской фракцией "Право и справедливость" (ПиС) и так далее. Помимо вопроса абортов, по которому консерваторы разделились на тех, кто полагает нужным притормозить с вызвавшей столь серьезное общественное недовольство темой, и тех, кто убежден в необходимости додавить ее до конца (Дуда, кстати, относится ко вторым), есть и другие конфликты. Например, рассматриваемые парламентом скандальные поправки в закон о защите животных, которые среди прочего запрещают разведение животных на мех, — что закономерно вызвало просто ярость у представителей сельскохозяйственного бизнеса и их группы поддержки.Однако мало было польскому руководству головной боли, как оно себе добавило новых проблем. Речь о загадочной истории с жестким — если не сказать жестоким — разгоном Марша независимости в Варшаве на прошлой неделе. Странность в том, что это ежегодное мероприятие польских националистов, которые являются важной опорой нынешних властей страны. Два года назад в марше приняли участие и Анджей Дуда, и премьер-министр Матеуш Моравецкий, и лидер ПиС Ярослав Качиньский.Возникает логичный вопрос: при всех ограничениях, накладываемых эпидемической обстановкой, неужели обязательно было доводить до подобного исхода? Так что теперь в высоких варшавских кабинетах идут громкие разбирательства по поводу того, кто несет ответственность за произошедшее, которое очень напоминает выстрел себе в ногу со стороны национального руководства.Ситуацию усугубляет то, что у внутренних польских неурядиц откровенно неблагоприятный внешнеполитический фон. Его главным фактором являются растущие шансы победы на выборах в США (вернее, послевыборах) Джо Байдена.И тут у руководства Польши целый букет грозящих в связи с этим проблем.Проблема первая — чисто идеологическая: насколько польским консерваторам симпатичен американский патриот Дональд Трамп, отстаивающий традиционные ценности, настолько же им отвратительны леваки-либералы, все больше доминирующие в Демократической партии США.Проблема вторая — оперативно-политическая. Эксперты злословят, что польское руководство в силу налаженного контакта с нынешней администрацией четыре года предпочитало решать все возникающие со Штатами вопросы через Белый дом, забросив иные каналы взаимодействия. Однако, похоже, теперь "вашингтонское болото" берет реванш, а такая лояльность отщепенцу Трампу может больно аукнуться его симпатизантам из Варшавы.И наконец, проблема третья: стратегически-геополитическая. Отсутствие энтузиазма со стороны Варшавы по поводу возможного президентства Байдена смотрится особенно выразительно рядом с бурной радостью Западной Европы по тому же поводу. Судя по всему, в Берлине, Париже и Брюсселе уверены, что с новым хозяином Овального кабинета им будет договариваться проще.Польское же руководство сделало ставку как раз на раскол между Старым и Новым Светом, что позволило ему самому в противостоянии с ЕС занять нахраписто-хамскую позицию. Используя Вашингтон как прикрытие, Варшава получила возможность давить, требовать, шантажировать Западную Европу по широчайшему кругу вопросов — от субсидий Евросоюза до "Северного потока — 2".Если же Европа со Штатами смогут хотя бы частично снять напряжение в своих отношениях, правящие польские элиты имеют серьезные шансы оказаться в положении, когда их скандальность, фантастические амбиции и "неприличная" для либерального взгляда на мир идеология окажутся не нужными никому вне страны. Кто-то может спросить: ну а как же всегда востребованная Западом польская русофобия, которую столь мощно использует польское руководство?А вот это как раз проблемой не является. Антироссийская политика Польши — константа, вне зависимости от того, какая политическая сила там находится у власти. Главный оппонент ПиС —партия "Гражданская платформа" — ровно с тем же успехом сможет выполнять данную функцию. Зато ее либерально-проевропейская позиция гарантирует превращение Варшавы в куда более покладистого для Западной Европы и имиджево-приемлемого для американских демократов партнера.Ничего странного, что в подобных раскладах руководство Польши все сильнее нервничает и в очередной раз активно ищет врагов, как внутри страны, так и за ее пределами. Ну а восточное направление в этом смысле — традиционно самое перспективное.

https://ria.ru/20201103/stsenariy-1582703294.html

https://ria.ru/20200921/polsha-1577509773.html

https://ria.ru/20200810/1575552422.html

https://ria.ru/20201115/polsha-1584700796.html

https://ria.ru/20201009/polsha-1578879431.html

москва

сша

берлин (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

Ирина Алкснис https://cdn24.img.ria.ru/images/149758/17/1497581749_0:23:741:764_100x100_80_0_0_a32a62625725cbf4bf6aa4608a8e8faf.jpg

Ирина Алкснис https://cdn24.img.ria.ru/images/149758/17/1497581749_0:23:741:764_100x100_80_0_0_a32a62625725cbf4bf6aa4608a8e8faf.jpg

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Ирина Алкснис https://cdn24.img.ria.ru/images/149758/17/1497581749_0:23:741:764_100x100_80_0_0_a32a62625725cbf4bf6aa4608a8e8faf.jpg

матеуш моравецкий, анджей дуда, северный поток, нато, евросоюз, джо байден, москва, право и справедливость, сша, берлин (город), авторы, мнение - авторы, в мире