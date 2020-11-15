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Польша обвинила Россию в попытках испортить ее репутацию
Польша обвинила Россию в попытках испортить ее репутацию
Россия пытается атаковать Польшу в информационном поле, чтобы испортить ее репутацию, заявил порталу Cyber Defence 24 пресс-секретарь министра-координатора... РИА Новости, 15.11.2020
2020-11-15T06:00
2020-11-15T14:18
станислав жарин
россия
польша
москва
европа
варшава
в мире
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Россия пытается атаковать Польшу в информационном поле, чтобы испортить ее репутацию, заявил порталу Cyber Defence 24 пресс-секретарь министра-координатора польских спецслужб Станислав Жарин.По его словам, Москва якобы стремится выставить Польшу государством, которое постоянно создает проблемы в Европе.Он уточнил, что имеет в виду "разведывательную деятельность, провокации, дипломатические выпады и хакерские атаки" со стороны России.По словам Жарина, Польша — одно из важнейших государств Восточной Европы и таким образом Россия пытается "укрепить энергетическое и политическое господство" в этом регионе.Кроме того, добавил пресс-секретарь, "скоординированные информационные атаки" против Варшавы ведут также Китай и Германия.В конце октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что российско-польские отношения находятся "в весьма печальном состоянии". Выстраивать их на взаимоуважительной основе пока не получается из-за неготовности Варшавы, добавил он.
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станислав жарин, россия, польша, москва, европа, варшава, в мире

Польша обвинила Россию в попытках испортить ее репутацию

06:00 15.11.2020 (обновлено: 14:18 15.11.2020)
 
© Depositphotos / jacek_kadajЦентр города в Варшаве, Польша
Центр города в Варшаве, Польша - РИА Новости, 1920, 15.11.2020
© Depositphotos / jacek_kadaj
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Россия пытается атаковать Польшу в информационном поле, чтобы испортить ее репутацию, заявил порталу Cyber Defence 24 пресс-секретарь министра-координатора польских спецслужб Станислав Жарин.
По его словам, Москва якобы стремится выставить Польшу государством, которое постоянно создает проблемы в Европе.

"Самая большая угроза для Польши — это деятельность России, которая основана на лжи, манипуляции образом Польши, НАТО, Запада", — считает Жарин.

Он уточнил, что имеет в виду "разведывательную деятельность, провокации, дипломатические выпады и хакерские атаки" со стороны России.
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По словам Жарина, Польша — одно из важнейших государств Восточной Европы и таким образом Россия пытается "укрепить энергетическое и политическое господство" в этом регионе.
Кроме того, добавил пресс-секретарь, "скоординированные информационные атаки" против Варшавы ведут также Китай и Германия.
В конце октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что российско-польские отношения находятся "в весьма печальном состоянии". Выстраивать их на взаимоуважительной основе пока не получается из-за неготовности Варшавы, добавил он.
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