https://ria.ru/20201115/polsha-1584676586.html

Польша обвинила Россию в попытках испортить ее репутацию

Польша обвинила Россию в попытках испортить ее репутацию

Россия пытается атаковать Польшу в информационном поле, чтобы испортить ее репутацию, заявил порталу Cyber Defence 24 пресс-секретарь министра-координатора... РИА Новости, 15.11.2020

2020-11-15T06:00

2020-11-15T06:00

2020-11-15T14:18

станислав жарин

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польша

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европа

варшава

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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Россия пытается атаковать Польшу в информационном поле, чтобы испортить ее репутацию, заявил порталу Cyber Defence 24 пресс-секретарь министра-координатора польских спецслужб Станислав Жарин.По его словам, Москва якобы стремится выставить Польшу государством, которое постоянно создает проблемы в Европе.Он уточнил, что имеет в виду "разведывательную деятельность, провокации, дипломатические выпады и хакерские атаки" со стороны России.По словам Жарина, Польша — одно из важнейших государств Восточной Европы и таким образом Россия пытается "укрепить энергетическое и политическое господство" в этом регионе.Кроме того, добавил пресс-секретарь, "скоординированные информационные атаки" против Варшавы ведут также Китай и Германия.В конце октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что российско-польские отношения находятся "в весьма печальном состоянии". Выстраивать их на взаимоуважительной основе пока не получается из-за неготовности Варшавы, добавил он.

https://ria.ru/20200116/1563476343.html

https://ria.ru/20200921/polsha-1577509773.html

россия

польша

москва

европа

варшава

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станислав жарин, россия, польша, москва, европа, варшава, в мире