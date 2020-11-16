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Удмуртская Республика
https://ria.ru/20201116/udmurtiya-1584839643.html
Удмуртия презентует инвестиционный и экспортный потенциал Вьетнаму
Удмуртия презентует инвестиционный и экспортный потенциал Вьетнаму
Власти Удмуртии представят инвестиционные и экспортные возможности республики вьетнамским инвесторам, сообщает пресс-служба главы региона. РИА Новости, 16.11.2020
2020-11-16T14:41
2020-11-16T14:41
удмуртская республика
александр бречалов
удмуртская республика (удмуртия)
вьетнам
италия
сша
экономика
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УФА, 16 ноя – РИА Новости. Власти Удмуртии представят инвестиционные и экспортные возможности республики вьетнамским инвесторам, сообщает пресс-служба главы региона."Презентация инвестиционного и экспортного потенциала Удмуртия бизнесу и органам власти Вьетнама состоится 17 ноября в рамках третьего международного онлайн-марафона "Удмуртия Calling", - говорится в сообщении пресс-службы.Отмечается, что в мероприятии будут участвовать глава Удмуртии Александр Бречалов, директор управления по содействию торговле министерства промышленности и торговли Вьетнама Ву Ба Фу, торговый представитель РФ во Вьетнаме Вячеслав Харинов, торговый представитель Вьетнама в РФ Зыонг Хоанг Минь. Также в рамках форума заместитель председателя правительства Удмуртии Ольга Абрамова презентует участникам аграрные возможности региона."Удмуртия на марафоне будет представлена такими компаниями, как НТЦ "Новая энергетика", "Новитэк ПРО", ГК "Беспилотные системы", "Ижсинтез-Химпром", "Аксион". Со стороны Вьетнама о своей продукции расскажут импортер медицинского оборудования, препаратов и биологически-активных добавок "BioMED", предприятие, занимающееся импортом машин, оборудования, материалов для производства и товаров народного потребления "HAPRO", дистрибьютор фармацевтики, сельскохозяйственной, горнодобывающей продукции "VN FARM", - сообщает пресс-служба руководителя республики.Марафон "Удмуртия Calling. Вьетнам" начнется в 11.00 мск. Трансляция мероприятия пройдет на сайте madeinudmurtia.ru.Первый инвестиционный онлайн-марафон "Удмуртия Calling" прошел в июне 2020 года. Тогда свои проекты презентовали IT-компании, представители сельского хозяйства, промышленности и франчайзинга. А 26 августа марафон вышел на международный уровень — оценить инвестпотенциал республики смогли представители бизнеса Германии, 30 октября — Италии. До конца года запланировано проведение "Удмуртия Calling" с США.
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александр бречалов, удмуртская республика (удмуртия), вьетнам, италия, сша, экономика

Удмуртия презентует инвестиционный и экспортный потенциал Вьетнаму

14:41 16.11.2020
 
CC BY-SA 4.0 / Alexander Ermolaev / Комплекс зданий УдГУИжевск
Ижевск - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
CC BY-SA 4.0 / Alexander Ermolaev / Комплекс зданий УдГУ
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УФА, 16 ноя – РИА Новости. Власти Удмуртии представят инвестиционные и экспортные возможности республики вьетнамским инвесторам, сообщает пресс-служба главы региона.
"Презентация инвестиционного и экспортного потенциала Удмуртия бизнесу и органам власти Вьетнама состоится 17 ноября в рамках третьего международного онлайн-марафона "Удмуртия Calling", - говорится в сообщении пресс-службы.
Отмечается, что в мероприятии будут участвовать глава Удмуртии Александр Бречалов, директор управления по содействию торговле министерства промышленности и торговли Вьетнама Ву Ба Фу, торговый представитель РФ во Вьетнаме Вячеслав Харинов, торговый представитель Вьетнама в РФ Зыонг Хоанг Минь. Также в рамках форума заместитель председателя правительства Удмуртии Ольга Абрамова презентует участникам аграрные возможности региона.
"Удмуртия на марафоне будет представлена такими компаниями, как НТЦ "Новая энергетика", "Новитэк ПРО", ГК "Беспилотные системы", "Ижсинтез-Химпром", "Аксион". Со стороны Вьетнама о своей продукции расскажут импортер медицинского оборудования, препаратов и биологически-активных добавок "BioMED", предприятие, занимающееся импортом машин, оборудования, материалов для производства и товаров народного потребления "HAPRO", дистрибьютор фармацевтики, сельскохозяйственной, горнодобывающей продукции "VN FARM", - сообщает пресс-служба руководителя республики.
Марафон "Удмуртия Calling. Вьетнам" начнется в 11.00 мск. Трансляция мероприятия пройдет на сайте madeinudmurtia.ru.
Первый инвестиционный онлайн-марафон "Удмуртия Calling" прошел в июне 2020 года. Тогда свои проекты презентовали IT-компании, представители сельского хозяйства, промышленности и франчайзинга. А 26 августа марафон вышел на международный уровень — оценить инвестпотенциал республики смогли представители бизнеса Германии, 30 октября — Италии. До конца года запланировано проведение "Удмуртия Calling" с США.
 
Удмуртская РеспубликаАлександр БречаловУдмуртская Республика (Удмуртия)ВьетнамИталияСШАЭкономика
 
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