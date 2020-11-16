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Коронавирус ежедневно выявляют у почти 70 московских учителей
Коронавирус ежедневно выявляют у почти 70 московских учителей
Коронавирус за последние две недели ежедневно выявляли в среднем у 180 сотрудников образовательных учреждений Москвы, сообщил замглавы столичного департамента... РИА Новости, 16.11.2020
2020-11-16T18:27
2020-11-16T18:27
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
антон молев
коронавирусы
московская городская дума
москва
общество
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Коронавирус за последние две недели ежедневно выявляли в среднем у 180 сотрудников образовательных учреждений Москвы, сообщил замглавы столичного департамента образования и науки Антон Молев, выступая на заседании комиссии Мосгордумы по образованию."За последние две недели с 1 по 15 ноября мы получаем сведения о заболевших - в среднем ежедневно 180 сотрудников, из них 67 учителей", - сказал Молев.Он отметил, что если бы не принятые меры, количество заболевших учеников увеличилось бы в разы. "Эти цифры были бы увеличены на 5 тысяч человек, а количество заболевших учеников составило бы 7 тысяч", - сказал замглавы департамента.После окончания осенних каникул ученики 1-5 классов в Москве вернулись к очному обучению в школы, а ученики 6-11 классов перешли на дистанционное обучение.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, антон молев, коронавирусы, московская городская дума, москва, общество

Коронавирус ежедневно выявляют у почти 70 московских учителей

18:27 16.11.2020
 
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПробирки с биоматериалом
Пробирки с биоматериалом - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Коронавирус за последние две недели ежедневно выявляли в среднем у 180 сотрудников образовательных учреждений Москвы, сообщил замглавы столичного департамента образования и науки Антон Молев, выступая на заседании комиссии Мосгордумы по образованию.
"За последние две недели с 1 по 15 ноября мы получаем сведения о заболевших - в среднем ежедневно 180 сотрудников, из них 67 учителей", - сказал Молев.
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Он отметил, что если бы не принятые меры, количество заболевших учеников увеличилось бы в разы. "Эти цифры были бы увеличены на 5 тысяч человек, а количество заболевших учеников составило бы 7 тысяч", - сказал замглавы департамента.
После окончания осенних каникул ученики 1-5 классов в Москве вернулись к очному обучению в школы, а ученики 6-11 классов перешли на дистанционное обучение.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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