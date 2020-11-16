https://ria.ru/20201116/uchitelya-1584887215.html

Коронавирус ежедневно выявляют у почти 70 московских учителей

Коронавирус ежедневно выявляют у почти 70 московских учителей

Коронавирус за последние две недели ежедневно выявляли в среднем у 180 сотрудников образовательных учреждений Москвы, сообщил замглавы столичного департамента... РИА Новости, 16.11.2020

2020-11-16T18:27

2020-11-16T18:27

2020-11-16T18:27

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

антон молев

коронавирусы

московская городская дума

москва

общество

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Коронавирус за последние две недели ежедневно выявляли в среднем у 180 сотрудников образовательных учреждений Москвы, сообщил замглавы столичного департамента образования и науки Антон Молев, выступая на заседании комиссии Мосгордумы по образованию."За последние две недели с 1 по 15 ноября мы получаем сведения о заболевших - в среднем ежедневно 180 сотрудников, из них 67 учителей", - сказал Молев.Он отметил, что если бы не принятые меры, количество заболевших учеников увеличилось бы в разы. "Эти цифры были бы увеличены на 5 тысяч человек, а количество заболевших учеников составило бы 7 тысяч", - сказал замглавы департамента.После окончания осенних каникул ученики 1-5 классов в Москве вернулись к очному обучению в школы, а ученики 6-11 классов перешли на дистанционное обучение.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201113/shkola-1584503177.html

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2020

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, антон молев, коронавирусы, московская городская дума, москва, общество