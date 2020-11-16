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Блогера из Комсомольска-на-Амуре подозревают в убийстве
Блогера из Комсомольска-на-Амуре подозревают в убийстве
Известный в Комсомольске-на-Амуре блогер Кирилл Панов задержан по обвинению в убийстве, сообщил РИА Новости в понедельник источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 16.11.2020
2020-11-16T09:14
2020-11-16T11:21
следственный комитет россии (ск рф)
комсомольск-на-амуре
происшествия
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ХАБАРОВСК, 16 ноя — РИА Новости. Известный в Комсомольске-на-Амуре блогер Кирилл Панов задержан по обвинению в убийстве, сообщил РИА Новости в понедельник источник в правоохранительных органах.Информация о случившемся появилась сначала в социальных сетях. Согласно постам, известный по розыгрышам (пранкам) блогер Кирилл Панов в ночь на субботу пытался разогнать шумную компанию в подъезде дома №60/2 по Аллее Труда, где он живет.Блогер в ходе конфликта с компанией якобы распылил газовый баллончик, после чего был избит, вернулся в квартиру за травматическим оружием и затем выстрелил в одного из обидчиков. Тот в результате скончался до прибытия "скорой"."Сейчас Панов задержан, ему уже предъявлено обвинение в убийстве по части 1 статьи 105 УК РФ", - сказал источник.Региональное управление СК РФ подтвердило в пресс-релизе факт задержания, но не уточнило имя фигуранта.При этом фабула преступления сходится: в ночь на субботу в подъезде жилого дома обвиняемый "выстрелил из травматического пистолета в грудь 36-летнему мужчине, потерпевший скончался на месте".Ведомство будет настаивать на заключении блогера в СИЗО на время расследования. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.Панов стал известен в Комсомольске-на-Амуре благодаря видео с нырянием фонтан, переодеванием в женскую одежду и другими "веселыми, безобидными розыгрышами". Комментариями его защиты РИА Новости пока не располагает.
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следственный комитет россии (ск рф), комсомольск-на-амуре, происшествия

Блогера из Комсомольска-на-Амуре подозревают в убийстве

09:14 16.11.2020 (обновлено: 11:21 16.11.2020)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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ХАБАРОВСК, 16 ноя — РИА Новости. Известный в Комсомольске-на-Амуре блогер Кирилл Панов задержан по обвинению в убийстве, сообщил РИА Новости в понедельник источник в правоохранительных органах.
Информация о случившемся появилась сначала в социальных сетях. Согласно постам, известный по розыгрышам (пранкам) блогер Кирилл Панов в ночь на субботу пытался разогнать шумную компанию в подъезде дома №60/2 по Аллее Труда, где он живет.
Блогер в ходе конфликта с компанией якобы распылил газовый баллончик, после чего был избит, вернулся в квартиру за травматическим оружием и затем выстрелил в одного из обидчиков. Тот в результате скончался до прибытия "скорой".
"Сейчас Панов задержан, ему уже предъявлено обвинение в убийстве по части 1 статьи 105 УК РФ", - сказал источник.
Региональное управление СК РФ подтвердило в пресс-релизе факт задержания, но не уточнило имя фигуранта.
При этом фабула преступления сходится: в ночь на субботу в подъезде жилого дома обвиняемый "выстрелил из травматического пистолета в грудь 36-летнему мужчине, потерпевший скончался на месте".
Видео задержания подозреваемого в убийстве девочки в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 15.11.2020
Вчера, 22:44
СК показал видео с подозреваемым в убийстве школьницы в Асбесте
Ведомство будет настаивать на заключении блогера в СИЗО на время расследования. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Панов стал известен в Комсомольске-на-Амуре благодаря видео с нырянием фонтан, переодеванием в женскую одежду и другими "веселыми, безобидными розыгрышами". Комментариями его защиты РИА Новости пока не располагает.
 
Следственный комитет России (СК РФ)Комсомольск-на-АмуреПроисшествия
 
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