https://ria.ru/20201116/ubiystvo-1584772083.html

Блогера из Комсомольска-на-Амуре подозревают в убийстве

Блогера из Комсомольска-на-Амуре подозревают в убийстве

Известный в Комсомольске-на-Амуре блогер Кирилл Панов задержан по обвинению в убийстве, сообщил РИА Новости в понедельник источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 16.11.2020

2020-11-16T09:14

2020-11-16T09:14

2020-11-16T11:21

следственный комитет россии (ск рф)

комсомольск-на-амуре

происшествия

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ХАБАРОВСК, 16 ноя — РИА Новости. Известный в Комсомольске-на-Амуре блогер Кирилл Панов задержан по обвинению в убийстве, сообщил РИА Новости в понедельник источник в правоохранительных органах.Информация о случившемся появилась сначала в социальных сетях. Согласно постам, известный по розыгрышам (пранкам) блогер Кирилл Панов в ночь на субботу пытался разогнать шумную компанию в подъезде дома №60/2 по Аллее Труда, где он живет.Блогер в ходе конфликта с компанией якобы распылил газовый баллончик, после чего был избит, вернулся в квартиру за травматическим оружием и затем выстрелил в одного из обидчиков. Тот в результате скончался до прибытия "скорой"."Сейчас Панов задержан, ему уже предъявлено обвинение в убийстве по части 1 статьи 105 УК РФ", - сказал источник.Региональное управление СК РФ подтвердило в пресс-релизе факт задержания, но не уточнило имя фигуранта.При этом фабула преступления сходится: в ночь на субботу в подъезде жилого дома обвиняемый "выстрелил из травматического пистолета в грудь 36-летнему мужчине, потерпевший скончался на месте".Ведомство будет настаивать на заключении блогера в СИЗО на время расследования. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.Панов стал известен в Комсомольске-на-Амуре благодаря видео с нырянием фонтан, переодеванием в женскую одежду и другими "веселыми, безобидными розыгрышами". Комментариями его защиты РИА Новости пока не располагает.

https://ria.ru/20201115/video-1584750530.html

комсомольск-на-амуре

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), комсомольск-на-амуре, происшествия