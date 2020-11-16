https://ria.ru/20201116/turtsiya-1584901632.html

Турция зафиксировала наибольший с апреля прирост заболевших COVID-19

Турция зафиксировала наибольший с апреля прирост заболевших COVID-19

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Турции за сутки составило 3316, умерли 94 человека, это наибольшие показатели с конца апреля, свидетельствуют РИА Новости, 16.11.2020

2020-11-16T20:15

2020-11-16T20:15

2020-11-16T20:15

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирусы

турция

в мире

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АНКАРА, 16 ноя - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Турции за сутки составило 3316, умерли 94 человека, это наибольшие показатели с конца апреля, свидетельствуют данные минздрава страны.Как заявил ранее глава ведомства Фахреттин Коджа, пандемия коронавируса в Турции достигла второго пика. В предыдущие дни в стране неоднократно фиксировали максимальное за шесть последних месяцев число выявленных заражений и смертей от коронавируса в сутки."Сегодня выявлено 3316 новых случаев COVID-19, всего заразившихся - 417 594. Умерли 94 больных, всего умерших - 11 601. В тяжелом состоянии находятся 3610 больных. Вылечились сегодня 2712 пациентов, всего - 356 375", - говорится в сводке турецкого минздрава.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201116/zabolevshie-1584900645.html

турция

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2020

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коронавирус covid-19, коронавирусы, турция, в мире