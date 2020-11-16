https://ria.ru/20201116/turtsiya-1584813283.html

В Кремле прокомментировали планы Турции отправить военных в Азербайджан

В Кремле прокомментировали планы Турции отправить военных в Азербайджан

Внесение в парламент Турции проекта указа президента Тайипа Эрдогана о направлении военнослужащих в Азербайджан - это внутренние процедуры, предусмотренные... РИА Новости, 16.11.2020

2020-11-16T12:36

2020-11-16T12:36

2020-11-16T12:44

ситуация в нагорном карабахе

никол пашинян

ильхам алиев

дмитрий песков

владимир путин

москва

реджеп тайип эрдоган

армения

турция

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Внесение в парламент Турции проекта указа президента Тайипа Эрдогана о направлении военнослужащих в Азербайджан - это внутренние процедуры, предусмотренные законодательством республики, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее агентство Anadolu ранее сообщило, что проект указа президента Турции Тайипа Эрдогана об отправке турецких военных в Азербайджан направлен в парламент республики."Дело в том, что там же будет мониторинговый центр на территории Азербайджана, туда нужно отправить турецких военных - это выполнение внутренних процедур, процедур, предусмотренных внутренним законодательством Турецкой Республики. Это внутреннее дело Турции", - сказал Песков."А что касается договоренностей о создании совместного мониторингового центра на территории Азербайджана, то это продукт двусторонней договоренности России и Турции", - добавил представитель Кремля.Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, ряд районов переходят под контроль Азербайджана, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и вдоль Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.Эрдоган заявил 11 ноября, что Анкара и Москва подписали меморандум о центре по контролю за перемирием в Карабахе, они будут принимать участие в "совместной миротворческой миссии". До этого Песков сообщал, что Москва и Анкара будут работать по Карабаху через мониторинговый центр на территории Азербайджана, "речи о совместных миротворческих силах не шло".

https://ria.ru/20201116/pashinyan-1584793819.html

https://ria.ru/20201113/boeviki-1584479223.html

москва

армения

турция

азербайджан

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никол пашинян, ильхам алиев, дмитрий песков, владимир путин, москва, реджеп тайип эрдоган, армения, турция, азербайджан, в мире