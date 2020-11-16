В Кремле прокомментировали планы Турции отправить военных в Азербайджан
12:36 16.11.2020 (обновлено: 12:44 16.11.2020)
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Внесение в парламент Турции проекта указа президента Тайипа Эрдогана о направлении военнослужащих в Азербайджан - это внутренние процедуры, предусмотренные законодательством республики, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее агентство Anadolu ранее сообщило, что проект указа президента Турции Тайипа Эрдогана об отправке турецких военных в Азербайджан направлен в парламент республики.
"Дело в том, что там же будет мониторинговый центр на территории Азербайджана, туда нужно отправить турецких военных - это выполнение внутренних процедур, процедур, предусмотренных внутренним законодательством Турецкой Республики. Это внутреннее дело Турции", - сказал Песков.
"А что касается договоренностей о создании совместного мониторингового центра на территории Азербайджана, то это продукт двусторонней договоренности России и Турции", - добавил представитель Кремля.
Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, ряд районов переходят под контроль Азербайджана, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и вдоль Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.
Эрдоган заявил 11 ноября, что Анкара и Москва подписали меморандум о центре по контролю за перемирием в Карабахе, они будут принимать участие в "совместной миротворческой миссии". До этого Песков сообщал, что Москва и Анкара будут работать по Карабаху через мониторинговый центр на территории Азербайджана, "речи о совместных миротворческих силах не шло".