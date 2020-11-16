https://ria.ru/20201116/turizm-1584880125.html
Кондратьев оценил идею разработки нацпроекта в сфере внутреннего туризма
Кондратьев оценил идею разработки нацпроекта в сфере внутреннего туризма
Идея разработки национального проекта в сфере внутреннего туризма имеет огромное значение для Краснодарского края как основного туристического региона страны,... РИА Новости, 16.11.2020
2020-11-16T17:46
2020-11-16T17:46
2020-11-16T17:46
краснодарский край
вениамин кондратьев
михаил мишустин
краснодарский край
экономика
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КРАСНОДАР, 16 ноя - РИА Новости. Идея разработки национального проекта в сфере внутреннего туризма имеет огромное значение для Краснодарского края как основного туристического региона страны, заявил губернатор Вениамин Кондратьев."Сегодня президент России поддержал идею разработки национального проекта в сфере внутреннего туризма. Для края, как основного туристического региона страны, это имеет огромное значение. Планируется, что нацпроект будет направлен, в том числе, на модернизацию инфраструктуры курортов. Именно этот вопрос мы обсуждали с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным в сентябре", - сказал журналистам Кондратьев.Он добавил, что коммуникации, построенные еще в 70-х годах, изношены местами до 80%."Отсюда и перебои с энергоснабжением, водоснабжением в наших курортных городах. Не решив этих проблем, мы не сможем обеспечить отдыхающим необходимый сервис и высокий уровень комфорта. Именно к этому мы сейчас стремимся. Самостоятельно бюджеты регионов эту проблему решить не смогут, и национальный проект здесь может оказать огромную помощь", - пояснил губернатор.Он также отметил, что для края курортная сфера имеет мультипликативный эффект. Параллельно с ней развивается строительство, ресторанный бизнес и сфера услуг, малое и среднее предпринимательство."Насколько чувствительно отреагировала отрасль на кризис, связанный с пандемией в этом году, мы уже успели убедиться. Налоговые поступления от курортов в краевой бюджет за девять месяцев 2020 года упали на 34%. Это объяснимо. Прием туристов из-за ограничительных мер начали практически на два месяца позже. С начала года на Кубани отдохнули более 10,5 миллиона человек – на треть меньше, чем в прошлом году. Чтобы компенсировать потери, мы ввели беспрецедентные меры поддержки – отсрочки и отмену по некоторым платежам в бюджет, снижение налоговых ставок, субсидии, льготные кредиты и займы. Чтобы сохранить занятость, предусмотрели субсидии процентных ставок по кредитам на зарплату", - уточнил глава края.По его словам, одна из важных мер – субсидия детским здравницам на ремонт. "Общая сумма – 200 миллионов рублей. В ближайшие дни начнется отбор организаций на ее получение. Вообще инфраструктура детского отдыха – отдельная большая задача. Мы планируем инициировать на уровне федерации разработку схемы круглогодичной загрузки детских здравниц – этот вопрос необходимо обсуждать с главами всех субъектов страны", - считает губернатор.
https://ria.ru/20201113/kuban-1584537047.html
https://ria.ru/20201113/byudzhet-1584440703.html
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вениамин кондратьев, михаил мишустин, краснодарский край, экономика
КРАСНОДАР, 16 ноя - РИА Новости.
Идея разработки национального проекта в сфере внутреннего туризма имеет огромное значение для Краснодарского края
как основного туристического региона страны, заявил губернатор Вениамин Кондратьев
.
"Сегодня президент России поддержал идею разработки национального проекта в сфере внутреннего туризма. Для края, как основного туристического региона страны, это имеет огромное значение. Планируется, что нацпроект будет направлен, в том числе, на модернизацию инфраструктуры курортов. Именно этот вопрос мы обсуждали с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным
в сентябре", - сказал журналистам Кондратьев.
Он добавил, что коммуникации, построенные еще в 70-х годах, изношены местами до 80%.
"Отсюда и перебои с энергоснабжением, водоснабжением в наших курортных городах. Не решив этих проблем, мы не сможем обеспечить отдыхающим необходимый сервис и высокий уровень комфорта. Именно к этому мы сейчас стремимся. Самостоятельно бюджеты регионов эту проблему решить не смогут, и национальный проект здесь может оказать огромную помощь", - пояснил губернатор.
Он также отметил, что для края курортная сфера имеет мультипликативный эффект. Параллельно с ней развивается строительство, ресторанный бизнес и сфера услуг, малое и среднее предпринимательство.
"Насколько чувствительно отреагировала отрасль на кризис, связанный с пандемией в этом году, мы уже успели убедиться. Налоговые поступления от курортов в краевой бюджет за девять месяцев 2020 года упали на 34%. Это объяснимо. Прием туристов из-за ограничительных мер начали практически на два месяца позже. С начала года на Кубани отдохнули более 10,5 миллиона человек – на треть меньше, чем в прошлом году. Чтобы компенсировать потери, мы ввели беспрецедентные меры поддержки – отсрочки и отмену по некоторым платежам в бюджет, снижение налоговых ставок, субсидии, льготные кредиты и займы. Чтобы сохранить занятость, предусмотрели субсидии процентных ставок по кредитам на зарплату", - уточнил глава края.
По его словам, одна из важных мер – субсидия детским здравницам на ремонт. "Общая сумма – 200 миллионов рублей. В ближайшие дни начнется отбор организаций на ее получение. Вообще инфраструктура детского отдыха – отдельная большая задача. Мы планируем инициировать на уровне федерации разработку схемы круглогодичной загрузки детских здравниц – этот вопрос необходимо обсуждать с главами всех субъектов страны", - считает губернатор.