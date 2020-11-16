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Анита Цой раскритиковала призыв Меладзе к бойкоту новогодних шоу
Анита Цой раскритиковала призыв Меладзе к бойкоту новогодних шоу
Певица Анита Цой прокомментировала в эфире телеканала "Звезда" заявление исполнителя Валерия Меладзе про отказ от съемок в новогодних программах и призналась,... РИА Новости, 16.11.2020
2020-11-16T01:31
2020-11-16T01:31
2020-11-16T01:31
шоубиз
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музыка
анита цой
валерий меладзе
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Певица Анита Цой прокомментировала в эфире телеканала "Звезда" заявление исполнителя Валерия Меладзе про отказ от съемок в новогодних программах и призналась, что считает неправильной идею коллеги.Ранее Меладзе предложил артистам не принимать участия в традиционных "голубых огоньках". По его словам, без новогодних концертов, отмененных из-за пандемии, нет ощущения праздника, и если работа артистов запрещена ограничительными мерами по борьбе с коронавирусом, то и сниматься в программах им тоже не стоит. При этом Цой разделяет мнение Меладзе о необходимости действовать одновременно всем артистам для привлечения к себе внимания, однако она призывает найти для этого другой способ.Сам Меладзе позже объяснил, что его публикация не была призывом к бойкоту, а лишь гипотетическим предположением.
https://ria.ru/20201115/meladze-1584706301.html
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россия, музыка, анита цой, валерий меладзе
МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости.
Певица Анита Цой
прокомментировала в эфире телеканала "Звезда
" заявление исполнителя Валерия Меладзе
про отказ от съемок в новогодних программах и призналась, что считает неправильной идею коллеги.
Ранее Меладзе предложил артистам не принимать участия в традиционных "голубых огоньках". По его словам, без новогодних концертов, отмененных из-за пандемии, нет ощущения праздника, и если работа артистов запрещена ограничительными мерами по борьбе с коронавирусом, то и сниматься в программах им тоже не стоит.
"Бойкот может привлечь к себе внимание государства, но, учитывая, что артисты всегда должны быть рядом с народом, учитывая, что Новый год — это большой праздник, который ждут все граждане страны", — заявила Цой.
При этом Цой разделяет мнение Меладзе о необходимости действовать одновременно всем артистам для привлечения к себе внимания, однако она призывает найти для этого другой способ.
Сам Меладзе позже объяснил, что его публикация не была призывом к бойкоту, а лишь гипотетическим предположением.