https://ria.ru/20201116/tsoy-1584758555.html

Анита Цой раскритиковала призыв Меладзе к бойкоту новогодних шоу

Анита Цой раскритиковала призыв Меладзе к бойкоту новогодних шоу

Певица Анита Цой прокомментировала в эфире телеканала "Звезда" заявление исполнителя Валерия Меладзе про отказ от съемок в новогодних программах и призналась,... РИА Новости, 16.11.2020

2020-11-16T01:31

2020-11-16T01:31

2020-11-16T01:31

шоубиз

россия

музыка

анита цой

валерий меладзе

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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Певица Анита Цой прокомментировала в эфире телеканала "Звезда" заявление исполнителя Валерия Меладзе про отказ от съемок в новогодних программах и призналась, что считает неправильной идею коллеги.Ранее Меладзе предложил артистам не принимать участия в традиционных "голубых огоньках". По его словам, без новогодних концертов, отмененных из-за пандемии, нет ощущения праздника, и если работа артистов запрещена ограничительными мерами по борьбе с коронавирусом, то и сниматься в программах им тоже не стоит. При этом Цой разделяет мнение Меладзе о необходимости действовать одновременно всем артистам для привлечения к себе внимания, однако она призывает найти для этого другой способ.Сам Меладзе позже объяснил, что его публикация не была призывом к бойкоту, а лишь гипотетическим предположением.

https://ria.ru/20201115/meladze-1584706301.html

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россия, музыка, анита цой, валерий меладзе