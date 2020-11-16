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Партия Пашиняна хочет лишить лидера оппозиции депутатских полномочий
Партия Пашиняна хочет лишить лидера оппозиции депутатских полномочий
Парламентарий от оппозиционной фракции "Процветающая Армения" Наира Зограбян сообщила в понедельник, что пропремьерская партия "Мой шаг" намерена обсудить... РИА Новости, 16.11.2020
2020-11-16T14:50
2020-11-16T15:40
никол пашинян
нагорный карабах
наира зограбян
азербайджан
гагик царукян
процветающая армения
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 16 ноя – РИА Новости. Парламентарий от оппозиционной фракции "Процветающая Армения" Наира Зограбян сообщила в понедельник, что пропремьерская партия "Мой шаг" намерена обсудить вопрос о лишении депутатских полномочий главу фракции Гагика Царукяна.Зограбян выложила на своей странице в Facebook письмо вице-спикера парламента от правящей фракции "Мой шаг" Лены Назарян, где говорится о созыве в понедельник заседания совета Национального собрания, на котором будет обсужден вопрос обращения в Конституционный суд по лишению Царукяна депутатских полномочий.Зограбян сообщила также, что лидера партии в очередной раз вызвали в СНБ.В Ереване несколько дней проходят акции оппозиции, ее участники требуют отставки Пашиняна из-за того, что он подписал соглашение о прекращении огня в Карабахе. Специальная следственная служба Армении возбудила уголовное дело по статье "организация и проведение собрания с нарушением установленного законом порядка", максимальная санкция которой предусматривает двухмесячный арест.Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.Пашинян заявил, что решение подписать соглашение было для него крайне тяжелым. По его словам, если бы документ не был подписан, Армении было бы намного хуже. Алиев назвал подписание заявления капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Азербайджану, военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.
https://ria.ru/20201113/karabakh-1584382847.html
https://ria.ru/20201113/tsarukyan-1584514555.html
нагорный карабах
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никол пашинян, нагорный карабах, наира зограбян, азербайджан, гагик царукян, процветающая армения, армения, в мире

Партия Пашиняна хочет лишить лидера оппозиции депутатских полномочий

14:50 16.11.2020 (обновлено: 15:40 16.11.2020)
 
© SputnikРуководитель партии "Процветающая Армения", глава фракции "Царукян" Гагик Царукян.
Руководитель партии Процветающая Армения, глава фракции Царукян Гагик Царукян. - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
© Sputnik
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ЕРЕВАН, 16 ноя – РИА Новости. Парламентарий от оппозиционной фракции "Процветающая Армения" Наира Зограбян сообщила в понедельник, что пропремьерская партия "Мой шаг" намерена обсудить вопрос о лишении депутатских полномочий главу фракции Гагика Царукяна.
Зограбян выложила на своей странице в Facebook письмо вице-спикера парламента от правящей фракции "Мой шаг" Лены Назарян, где говорится о созыве в понедельник заседания совета Национального собрания, на котором будет обсужден вопрос обращения в Конституционный суд по лишению Царукяна депутатских полномочий.
Зограбян сообщила также, что лидера партии в очередной раз вызвали в СНБ.
В Ереване несколько дней проходят акции оппозиции, ее участники требуют отставки Пашиняна из-за того, что он подписал соглашение о прекращении огня в Карабахе. Специальная следственная служба Армении возбудила уголовное дело по статье "организация и проведение собрания с нарушением установленного законом порядка", максимальная санкция которой предусматривает двухмесячный арест.
Сотрудники правоохранительных органов и участники митинга в Ереване - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
13 ноября, 08:00Ситуация в Нагорном Карабахе
"Он предатель!" Армянская оппозиция о властях, миротворцах и Карабахе
Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.
Пашинян заявил, что решение подписать соглашение было для него крайне тяжелым. По его словам, если бы документ не был подписан, Армении было бы намного хуже. Алиев назвал подписание заявления капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Азербайджану, военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.
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Никол ПашинянНагорный КарабахНаира ЗограбянАзербайджанГагик ЦарукянПроцветающая АрменияАрменияВ мире
 
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